Гороскоп на неделю с 4 по 10 августа: Козерогам - шаг вперед, Девам - сомнения

Астрологи рассказали, что пророчат звезды с 4 по 10 августа всем знакам зодиака.

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Гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

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Гороскоп на неделю расскажет, какие сюрпризы готовят для вас звезды. Узнайте, как повлияют планетарные влияния на вашу жизнь, карьеру и отношения.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

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Гороскоп на неделю Овен

Облегчитесь и отпустите ситуацию. Хорошее время для детоксикации, наведения порядка и освобождения от того, что вас тяготит. Начать можно с почтового ящика и списка контактов. Или прекратите преследовать клиента, который явно не заинтересован в вашем продукте или услуге. Выберите заботу о себе в личной жизни. Медитируйте и очищайте свою энергию для грядущих хороших событий.

Возможно, в последнее время вы поняли, кто ваши настоящие друзья. Или обнаружили, что кто-то, кого вы считали надежным, таковым не является. Даже в денежных делах вы можете решить закрыть банковский счет или сократить расходы. Чем больше вы отпустите, тем свободнее будете себя чувствовать.

Гороскоп на неделю Телец

Возможность может постучаться в вашу дверь, и будет разумно быстро отреагировать на нее. Любая задержка или излишний анализ с вашей стороны - и вы можете упустить этот шанс. На работе может возникнуть чувство растущей неудовлетворенности, поскольку вы осознаете, что обещания не были выполнены. Или ваши коллеги не те, за кого себя выдают. Пока что просто плывите по течению, понимая, что впереди вас ждет нечто лучшее.

В вашей личной жизни может быть несколько спокойных, напряженных моментов. Некоторые разговоры могут быть сложными, но неизбежными. Пожилая женщина может распускать о вас сплетни в семье. Будьте внимательны, но не реагируйте и не вступайте с ней в конфронтацию, пока не узнаете все факты. Вопросы здоровья требуют от вас более регулярных физических упражнений. Денежные вопросы требуют некоторой бдительности, особенно во время операций в Интернете.

Гороскоп на неделю Близнецы

Тихое время. Разве это не прекрасно, когда вы перегруппировываете свои силы и пользуетесь спокойным временем, чтобы просто побыть. Возможно, в этот период вы решите разработать долгосрочную стратегию для своей карьеры. Или даже подумать о получении образования, о котором вы всегда мечтали.

Незначительная активность сейчас не означает, что у вас что-то не получается, это просто значит, что не сейчас. Семейные дела улучшатся после нескольких необходимых разговоров по душам. Сказать правду члену семьи - всегда правильный подход. Одиночки могут предпочесть пока помолчать, чтобы сосредоточиться на внутреннем мире и исцелении. Давний недуг требует от вас большого терпения в процессе выздоровления. Денежные дела начнут улучшаться.

Гороскоп на неделю Рак

Все не может быть и не должно быть идеальным всегда. Перестаньте переживать из-за мелочей и сосредоточьтесь на том, что вы уже сделали. Проект может потребовать нескольких доработок и переделок, но это не значит, что вы потеряете из-за этого сон. Пора вернуть баланс и понять, что действительно важно - это ваш покой и ваши близкие.

Обязательно заряжайтесь энергией в свободное время. Какая-то часть вас просто нуждается в глубоком отдыхе. Беременность или счастливые новости в семье принесут столь необходимую радость. Следите за своим режимом сна, чтобы улучшить здоровье. Денежные вопросы свидетельствуют о стабильности и необходимости перестать беспокоиться.

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Гороскоп на неделю Лев

Не убегайте от своего воображения. То, чего вы боитесь, не сбудется. Может проявиться склонность к излишней подозрительности по отношению к окружающим. Или даже слишком остро реагировать на незначительные проблемы. Сохраняйте спокойствие, даже если вас провоцируют. Не допускайте неосторожных ошибок на работе или во время учебы, которые могут дорого обойтись впоследствии.

Львам, занятым в сфере СМИ, развлечений и искусства, может понадобиться поддержка влиятельных людей, чтобы добиться успеха. В семейных делах все будет гладко, если вы не будете навязывать свое мнение юным душам. Пусть они учатся у жизни. Невыполненный законопроект может отнять время и силы, но он будет улажен. Вопросы здоровья остаются управляемыми.

Гороскоп на неделю Дева

Правильные люди подпитывают ваше видение, а не сомнения. Если ваше окружение не вдохновляет и не мотивирует вас, возможно, пришло время наладить контакты с новым кругом людей. Вам может представиться возможность выступить перед более широкой аудиторией или оказать влияние своей стратегией. Пересмотрите свои цели, упорядочьте задачи и наблюдайте за тем, как все складывается в вашу пользу.

В сердечных делах старшие члены семьи могут нуждаться в том, чтобы вы были более понимающими и менее критичными. Планы поездок могут быть отложены или перенесены на более поздний срок. Ноющий недуг может потребовать более длительного лечения. Неожиданные расходы могут стать причиной небольшого стресса, но расслабьтесь, вы компенсируете их своим острым умом.

Гороскоп на неделю Весы

Внесите больше дисциплины в свой распорядок дня. Овладейте своими привычками, контролируйте свое время и действия, и постепенно все выровняется. Новая работа может потребовать от вас учебы в свободное время. Или вы решите повысить квалификацию. Не сдерживайтесь сейчас, ведь в конечном итоге успех будет за вами. В кругу друзей большое значение приобретает верность, и вы поддержите старого друга, который, возможно, испытывает трудности.

Одинокие Весы могут объединиться с новой группой единомышленников или найти кого-то особенного благодаря общим интересам. Воздержитесь от принятия важных финансовых решений до выяснения всех обстоятельств. Обратитесь за советом к опытному профессионалу в денежных вопросах.

Гороскоп на неделю Скорпион

Энергии постепенно смещаются. Возможно, вы начнете погружаться в новый проект или задание. Это потребует от вас сосредоточиться и подумать о долгосрочных последствиях того, что вы делаете. Ваша решимость завершить работу и достичь поставленных целей достойна восхищения и в конечном итоге будет способствовать вашему успеху. И вам не придется делать это в одиночку. Помощь окружает вас, просто попросите о ней, и она придет.

Отношения могут принять практический оборот, поскольку вы оба сосредоточитесь на денежных вопросах, а не на романтике. Если вы задумывались об инвестициях, придерживайтесь безопасных и традиционных способов, чтобы получить долгосрочную выгоду. Здоровье может потребовать внимания, если вы игнорировали свой образ жизни, возможно, пришло время проконсультироваться с профессионалом, чтобы вернуть вас в нужное русло.

Гороскоп на неделю Стрелец

Хорошие новости. Достигнута важная веха. Достижение принесет вам похвалу и признание. И только вы знаете, как далеко вы зашли и как усердно работали, не так ли? Вы заложили фундамент для будущего успеха, и настало время отдать должное всем, кто вас поддерживал. Возможно, вам захочется побыть на природе, и это идеальное время для того, чтобы собраться с близкими людьми - друзьями и семьей.

Одиночки могут найти любовь в обществе или с кем-то, кого вы давно знаете. В финансовом плане этот период комфорта и стабильности может стать напоминанием о необходимости помочь нуждающимся. Любой благотворительный акт, совершенный сейчас, принесет плоды хорошей кармы. В вопросах здоровья проявляется новая энергия и оптимизм. Чем лучше вы чувствуете себя в душе, тем лучше будет ваше здоровье.

Гороскоп на неделю Козерог

Пришло время сделать шаг вперед и показать всем, на что вы способны. Если вы молчали о чем-то, как насчет того, чтобы выразить себя? Если вы избегали каких-то людей, может быть, стоит обратиться к ним? Общение с людьми сейчас откроет перед вами двери в долгосрочной перспективе. Медитация и размышления о себе в спокойное время помогут вам заново открыть свое предназначение на этой земле.

Но соблюдайте баланс: слишком большая поглощенность собой не должна означать, что вы отгораживаетесь от тех, кто действительно заботится о вас. Друг из прошлого или даже бывший возлюбленный может неожиданно воссоединиться с вами. В денежных вопросах может потребоваться экспертное мнение по поводу долгосрочного планирования и прибыли.

Гороскоп на неделю Водолей

Для вас начинается важный жизненный цикл. Вам предстоит пройти проверку на прочность своих обязанностей и ответственности. Что бы вы ни делали, чтобы избежать этого, вы снова столкнетесь с этим. Жизненный опыт может научить вас принимать ответственность за свою жизнь и ориентироваться в том, какое место вы занимаете в схеме вещей. Как стать лучшим профессионалом? Как стать лучшим родителем? Или супругом? Или соседом?

На уровне души вы можете объединить себя с большим делом или мечтой и получить благословение от Вселенной. В финансовом плане ожидаются успехи, а в профессиональной сфере вы можете обрести благосклонность тех, кто выше вас. В вопросах здоровья вам, возможно, придется больше следить за своим самочувствием и физической формой.

Гороскоп на неделю Рыбы

Счастливые вибрации! Радость, жизненная сила, хорошая энергия и приятные сюрпризы ожидают вас на этом этапе. Вы можете получить работу. Или признание. Денежное вознаграждение. Или просто прилив позитивной энергии. На личном фронте одиночки могут ожидать периода, когда они приблизятся к тому, чтобы найти подходящего партнера.

Отношения в этой фазе процветают, и вы наслаждаетесь благословениями, дарованными вам старшими. Следите за бумагами, возможно, вы пропустили какую-то важную документацию или, что еще хуже, потеряли что-то. Следите за своими бумагами и убедитесь, что все на месте. Важная глава в вашей жизни закончилась, начинается новая. Насколько замечательной вы хотите ее сделать? Поставьте перед собой цели и работайте над их достижением.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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