Гороскоп на неделю с 6 по 12 октября: Девам - серьезные перемены, Ракам - обман

Астрологи советуют каждому знаку Зодиака внимательно прислушаться к подсказкам судьбы и использовать их во благо.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-na-nedelyu-s-6-po-12-oktyabrya-devam-sereznye-peremeny-rakam-obman-10703960.html Ссылка скопирована

Гороскоп на неделю с 6 по 12 октября / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Что приготовили звезды на следующей неделе

На что нужно обращать внимание

Гороскоп на неделю говорит, что этот период обещает быть насыщенным новыми возможностями, внутренними открытиями и неожиданными поворотами.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

видео дня

Гороскоп на неделю Овен

Проявляйте гибкость при изменениях в вашем плане. Могут произойти события и обстоятельства, не зависящие от вас, и у вас не останется выбора, кроме как плыть по течению и перестать ждать, что все пойдет своим чередом. На рабочем месте кто-то может вести себя слишком контролирующе, и будет разумно оседлать эту энергетическую волну, пока все не прояснится. Близкие могут уловить ваше недовольство, и будет разумно не вымещать его на них, а поработать над собой.

Старый друг может обратиться к вам за помощью или поделиться приятным сюрпризом. Проведение времени на свежем воздухе поможет вам расслабиться и восстановить силы. Денежные дела говорят о прибыли, но также и о необходимости разумно подходить к своим сберегательным планам.

Гороскоп на неделю Телец

Настоящий момент - это все, что находится под вашим контролем. Будьте счастливы там, где вы находитесь, и считайте все благословения, которые у вас есть. Люди уловят изменения в вашем менталитете, и вы можете оказаться вовлечены в групповой проект или деятельность с профессионалами со всего мира. Самозанятые Тельцы могут выступить с новым смелым планом или стратегией, которые наверняка произведут фурор в вашей отрасли.

В сердечных делах, возможно, настало время отпустить кого-то раз и навсегда и жить дальше. Если прощение сейчас невозможно, то просто работайте над полным отстранением. Денежные вопросы, особенно связанные с имуществом, могут потребовать от вас большей бдительности и осведомленности о законах и политике. Дела, связанные со здоровьем, выглядят хорошо.

Гороскоп на неделю Близнецы

Возможно, кто-то провоцирует вас или подстрекает к ответным действиям. Не принимайте вызов и помните, насколько они незначительны в вашей жизни. Спокойствие - ваша суперсила в ближайшие дни, и чем меньше вы будете реагировать на сложных людей, тем лучше пойдут дела. Планы могут быть внезапно отложены или перенесены, и будет разумно иметь наготове план Б на всякий случай. Семейные дела идут гладко, и вы с легкостью справляетесь со своими обязанностями.

Старшие могут нуждаться в заверениях, а если у вас есть дети, то немного качественного времени поможет снять напряжение между вами. Счастливые новости могут поднять настроение. Вы можете обнаружить, что у вас больше денег, чем вы думали. Или вы обнаружите, что ваше здоровье определенно идет на поправку. Сохраняйте позитивный настрой и распространяйте его.

.

Гороскоп на неделю Рак

Не торопитесь и оцените ситуацию, прежде чем высказываться или действовать. Манипулирующий человек может вести игру, о которой вы не подозреваете. На работе мало кому доверяйте и будьте внимательны к тому, кому вы доверяете. Кто-то может быть добр к вам до тех пор, пока вы ему полезны, но не верьте, что он будет рядом в долгосрочной перспективе. Дома может возникнуть неловкость в отношениях с близким человеком. Пока вы не будете готовы говорить и слушать, что они хотят сказать, не делайте поспешных шагов.

Юридические баталии могут занять больше времени, чем нужно, и вы можете быть измотаны этим процессом. Держитесь. Не думайте о краткосрочной перспективе, сделайте приоритетом долгосрочные инвестиции и старайтесь смотреть на общую картину. Вопросы здоровья принесут вздох облегчения.

Какой ваш знак зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю Лев

Вам может казаться, что вы делаете три шага вперед и один назад. Прогресс может быть медленным, но это не значит, что ничего не происходит. Покопайтесь в своем внутреннем резерве терпения и продолжайте идти вперед, несмотря на препятствия и задержки.

Ваша сильная трудовая этика будет замечена, даже если сейчас никто ничего не говорит. Близким может понадобиться, чтобы вы были немного более чувствительны к их нуждам. Кому-то может пригодиться ваш совет и поддержка, даже если он не просит об этом напрямую. Здоровье пожилого человека может потребовать от вас следить за его питанием и походами к врачу. Следите за сезонными аллергиями. Денежные вопросы свидетельствуют о стабильности и необходимости быть немного более организованным в бумажной работе.

Гороскоп на неделю Дева

Кто-то дает много обещаний, но большая часть того, что он говорит, окажется пустыми словами. Они не лукавят, просто у них не хватает времени, чтобы воплотить свои обещания в жизнь. Планы поездок могут быть составлены в мгновение ока. На горизонте могут замаячить серьезные перемены в жизни, и даже если вы не видите их прямо сейчас, ваша интуиция подсказывает вам, что нужно быть готовым.

В сердечных делах непредсказуемый человек может разочаровать вас в очередной раз. Ожидайте гостей и новостей из-за рубежа. Потерянная ценность будет найдена. В этот период будьте осторожны с кредитами и займами. В вопросах здоровья наблюдается постепенное восстановление.

Гороскоп на неделю Весы

Примиритесь с неприятными происшествиями и обстоятельствами, случившимися ранее. Что было, то было. И если вы будете держать в себе старые обиды, это лишит вас покоя в настоящем моменте. Если в последнее время жизнь кажется вам нелегкой борьбой, это чувство скоро пройдет. Соискателям работы и студентам необходимо продемонстрировать свои таланты, если они хотят добиться успеха.

На личном фронте возьмите на себя обязательство вести более здоровый образ жизни и привлеките к своей миссии свою вторую половинку. Молодая женщина может вести себя слишком эгоцентрично, но она лишь показывает вам свое истинное лицо. Наблюдайте, но не реагируйте. Денежные вопросы попросят вас быть немного осторожнее с расходами, особенно если в последнее время вы были слишком экстравагантны.

Гороскоп на неделю Скорпион

Установите несколько границ. Берегите свою энергию. Некоторые люди могут просто тратить ваше время или истощать вас. Возможно, они не хотят решений, а просто хотят внимания. И в процессе отвлекают вас от того, чем вы должны заниматься. Начните говорить "нет", не испытывая при этом чувства вины. Распознайте тех, кто действительно хочет быть с вами на связи, и тех, кто выходит на связь только по доброй воле.

Брату или сестре, которые постоянно просят денег, возможно, придется отказать. Земельные споры и имущественные вопросы могут затянуться, поэтому приготовьтесь запастись терпением. Деньги, которые вам задолжали, потребуют от вас нескольких напоминаний. Следите за своим питанием.

Гороскоп на неделю Стрелец

Как только вы решитесь, никто и ничто не сможет вас остановить. Вы как никогда напористы и полны решимости добиться своего. Остерегайтесь конфликтов с окружающими, ведь не всем приятно видеть вас таким амбициозным. Возьмите паузу, прежде чем отправить гневное письмо или сообщение, поскольку в этой фазе ситуация может обостриться довольно быстро.

Ожидайте борьбы за власть с супругом или родственниками, если вы женаты. И следите за своей вспыльчивостью. Денежные дела показывают прибыль и обещание большего в долгосрочной перспективе. Планы по переезду в другой дом или город могут начать обретать форму. Вопросы здоровья выглядят управляемыми, если вы сохраняете спокойствие.

Гороскоп на неделю Козерог

Некоторые прощания необходимы для роста. Не чувствуйте себя виноватым, когда отпускаете кого-то или что-то, что вас больше не устраивает. Возможно, вы решите уйти из токсичной рабочей среды или от начальника, который своими действиями начинает негативно влиять на ваше здоровье. Новая стратегия или ценообразование принесут желаемый отклик для Козерогов, работающих на себя.

А если вы работаете в сфере исследований или образования, то в ближайшие недели вас ожидают приятные сюрпризы. Отношения будут складываться гладко, если вы отбросите все ожидания от определенного человека. Если нужно, дайте себе немного свободы. Покой можно обрести в минуты одиночества или занимаясь любимым делом. Что касается здоровья, то на время снизьте темп, чтобы собрать энергию, силы и мотивацию. В финансовом плане вы можете начать процесс накопления средств для осуществления своей следующей мечты.

Гороскоп на неделю Водолей

Речь идет о слияниях, альянсах и партнерствах. Переговоры и планы могут начаться благоприятно. Вы понимаете, что две головы лучше, чем одна. Прорывная идея на работе воодушевляет коллектив и поднимает боевой дух, поскольку приходит вознаграждение. Проявите немного больше инициативы и откройте для себя массу возможностей для профессионального роста. Хороший период для объявления о помолвке или даже свадьбы.

Одиночки могут наконец-то выбрать подходящего человека. А если вы живете в совместной семье, хорошие новости принесут в дом гармонию и радость. Доверяйте своим суждениям, когда дело касается денег, и не позволяйте никому диктовать, что вам делать со своими доходами. Дела со здоровьем улучшатся, когда вы встретите специалиста, желающего вашего выздоровления.

Гороскоп на неделю Рыбы

Ваша способность чувствовать все на глубоком уровне - ваш дар этой планете. Кажется, вы интуитивно понимаете, что происходит и что чувствует кто-то другой, и это позволяет людям доверять вам и чувствовать себя в безопасности в вашем присутствии.

Вы можете обнаружить, что вас стали больше замечать на рабочем месте. Или обнаружите, что ваш босс начинает больше полагаться на ваше мнение и предложения. На личном фронте вы можете обнаружить, что ваши догадки относительно друга оказались верными. Материнские фигуры могут потребовать от вас более ответственного отношения. Следите за моментами упадка сил, следите за тем, чтобы не забывать пить и часто делать перерывы. Денежная удача по-прежнему хороша.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред