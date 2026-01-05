Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Жизнь уже не будет прежней: четыре знака зодиака получат суровый урок 5 января

Руслана Заклинская
5 января 2026, 02:33
65
Для четырех знаков зодиака 5 января станет точкой отсчета.
Жизнь уже не будет прежней: четыре знака зодиака получат суровый урок 5 января
Четыре знака зодиака получат мощный знак свыше / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Какие изменения ожидают четырех знаков зодиака 5 января 2026 года
  • Почему Львам важно отпустить гордыню
  • Какие уроки Вселенная посылает каждому знаку для достижения успеха

Понедельник, 5 января 2026 года, станет точкой отсчета для фундаментальных изменений в жизни четырех знаков зодиака. Астрологическая энергия дня направлена на выявление слабых структур в ежедневной жизни и возвращение к истинному пониманию обязанностей.

Главред узнал, какие знаки зодиака получат урок от Вселенной 5 января.

видео дня

Телец

Энергетика 5 января напрямую указывает Тельцам на сферу личной ответственности. По данным Your Tango, понедельник продемонстрирует зоны, где стремление к уюту перевесило потребность в движении вперед. Состояние расслабленности постепенно превратилось в лень, тормозящую прогресс.

День является не упреком, а стратегическим приглашением относиться к собственной жизни серьезнее. Космический толчок напоминает о быстротечности времени и необходимости перехода от намерений к конкретным шагам. Как только начнется активная деятельность, результаты не заставят себя ждать.

Лев

Для Львов этот понедельник станет моментом глубокого самоосознания. Звезды указывают на то, что ваша привычная самодостаточность иногда превращается в стену, которая мешает вам двигаться дальше. Вы привыкли быть сильными, но 5 января вы поймете, что просить о помощи - это не слабость, а преимущество.

Откройтесь для советов экспертов и наставников. Приняв помощь сегодня, вы не потеряете авторитет, а наоборот - станете намного сильнее. Знания других людей сейчас являются вашим самым ценным ресурсом.

Весы

Для Весов главной темой дня станут личные границы. Астрологическая ситуация подчеркивает болезненный дисбаланс в ваших отношениях. Вы настолько стремились быть справедливыми ко всем вокруг, что стали совершенно несправедливыми к самим себе. Компромиссы, на которые вы шли раньше, начали разрушать вашу внутреннюю гармонию.

Соберите всю свою смелость и установите четкие границы. Не бойтесь чувства вины - оно быстро пройдет, а взамен придет чувство облегчения и уважения к себе. Сделайте это именно сейчас, не дожидаясь следующего конфликта.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Водолей

Водолеи 5 января получат знак, касающийся их жизненного вектора. Ваши долгосрочные цели нуждаются в ревизии. Вселенная подталкивает вас к мысли, что некоторые идеи устарели или нуждаются в радикальной доработке для успеха в 2026 году.

Будьте осторожны, чтобы анализ планов не превратился в очередную попытку прокрастинации. Пересмотрите приоритеты, отсейте невыполнимое и сосредоточьтесь на том, что реально принесет финансовый и духовный успех. Вы способны на большее, чем сами от себя ожидаете.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Your Tango

YourTango - это популярное онлайн-издание, которое специализируется на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13.

Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, экспертные советы и аналитические материалы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина под вражеской атакой: в крупных городах уже прогремели взрывы, что известно

Украина под вражеской атакой: в крупных городах уже прогремели взрывы, что известно

03:32Война
Россия подняла "ТУшки" в воздух: когда могут состояться пуски ракет

Россия подняла "ТУшки" в воздух: когда могут состояться пуски ракет

01:22Война
Россия готовит наступление широким фронтом: эксперт назвал главное направление удара

Россия готовит наступление широким фронтом: эксперт назвал главное направление удара

00:55Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 4 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 января: что происходит на фронте (обновляется)

"Великий и могучий": как Россия придумала себе язык

"Великий и могучий": как Россия придумала себе язык

Гороскоп на завтра 5 января: Близнецам - неожиданная правда, Водолеям - выгода

Гороскоп на завтра 5 января: Близнецам - неожиданная правда, Водолеям - выгода

Гороскоп Таро на неделю с 5 по 11 января: Овнам - уединение, Ракам - первый шаг

Гороскоп Таро на неделю с 5 по 11 января: Овнам - уединение, Ракам - первый шаг

Дети путиниста Киркорова столкнулись с издевательствами: "Не хотят быть как я"

Дети путиниста Киркорова столкнулись с издевательствами: "Не хотят быть как я"

Последние новости

03:35

Забудут обо всех проблемах: три знака зодиака ждет большой успех

03:32

Украина под вражеской атакой: в крупных городах уже прогремели взрывы, что известно

02:43

Секрет одной кнопки: лайфхак, как сделать салон авто теплым за считанные минуты

02:33

Жизнь уже не будет прежней: четыре знака зодиака получат суровый урок 5 января

01:31

Ученые ошеломили открытием и раскрыли секрет Солнца: неожиданный прорыв

Решение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 годуРешение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 году
01:22

Россия подняла "ТУшки" в воздух: когда могут состояться пуски ракет

00:55

Россия готовит наступление широким фронтом: эксперт назвал главное направление удара

00:24

Будет ли резкий скачок доллара: неожиданный прогноз на начало 2026 года

00:09

Переговоры в разгаре: известный клуб пытается выкупить нападающего "Динамо"

Реклама
04 января, воскресенье
23:56

Сажа исчезнет моментально: что бросить в печь, чтобы дымоход самоочистился

23:20

Худшее – впереди: появился мрачный прогноз массированных ударов РФ по Украине

22:53

После Венесуэлы - Гренландия? Трамп заговорил о новых возможных вторжениях США

22:25

Есть два сценария: Зеленский раскрыл детали нового раунда переговоров о миреВидео

22:11

Будут служить десятилетиями: ТОП-10 кроссоверов, которые считаются эталоном надежности

21:39

Дроны в небе, самолеты уже с ракетами: существует угроза массированного удара

21:29

Нападение РФ на страны НАТО: раскрыт сценарий новой войны в Европе

21:28

Волосы будут расти быстрее уже через несколько недель: простой секрет наших бабушек

21:02

Как будут отключать свет в Киеве и области 5 января: новый график от ДТЭКФото

20:24

Варить больше не надо: Сеть взорвал революционный способ приготовления макаронВидео

20:23

Россияне вооружают "Шахеды" ракетами: Флеш обнародовал тревожные фото

Реклама
20:16

До семи часов без света: ДТЭК обновил график отключений для Днепропетровщины 5 январяФото

20:05

США постепенно сжимают РФ: что ждет Украину в 2026-ммнение

19:29

Китай не допустит поражения РФ: раскрыт тревожный сценарий окончания войны

19:13

Как остановить прорастание картофеля: простые лайфхаки для городского храненияВидео

18:54

Отключение света 5 января: Укрэнерго объяснило, кто попадет под ограничения

18:48

УЗ приостановила продажу билетов на некоторые рейсы: что стало причиной и когда возобновят

18:34

Когда на самом деле надо убирать елку - названа важная дата в 2026 году

18:27

"Гибель" командира РДК: Капустин сделал заявление после нашумевшей инсценировки

18:11

Китайский гороскоп на завтра 5 января: Обезьянам - слабость, Петухам - стресс

17:43

Захват Мадуро США — тревожный звоночек для Кремля, — Le Monde

17:36

Под угрозой большой город на востоке: "серая зона" ломает сценарий наступления

17:23

Где в Киеве живет мистика: от Лысой горы до Зеленого театра

17:13

Водителей призвали одеть носки на зеркала авто - какая причина

17:06

Сколько может стоить евро в 2026 году: появился неожиданный прогноз

17:05

Шуба за миллион: жена Александра Усика ошеломила скандальной обновкой

16:32

Кто на самом деле контролирует Родинское: в ВСУ прокомментировали громкие заявления РФ

16:27

Фотообман времени: раскрыт секрет, почему предки выглядели старше в молодости

16:23

Как Россия стерла Черкесию: геноцид, о котором молчат учебники

16:12

Без этого аксессуара не обойтись в холода: как выбрать перчатки на зимуВидео

16:08

Цена подскочила на 17%: популярный напиток среди украинцев стремительно дорожает

Реклама
16:06

Невозможно оторваться: готовим божественную намазку за 5 минут

15:42

ДНК без магии: что на самом деле стоит за генетическим кодом

15:35

Ожидается рост: стало известно, сколько Украина производит дальнобойных дронов

15:28

РФ тестирует "покровский сценарий": в WP предупредили о новой тактике захвата городов

15:10

В Украине массово отчисляют студентов из университетов: в чем причина

14:21

"Великий и могучий": как Россия придумала себе язык

14:16

Только эти китайские знаки зодиака будут самыми успешными в 2026 году

14:10

ГУР отплатило РФ за ракетные удары: на Кубани взорвали российских ракетчиковВидео

14:08

Погода на Крещение в Украине: синоптик сказала, ударит ли сильный мороз

13:51

Дети путиниста Киркорова столкнулись с издевательствами: "Не хотят быть как я"

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять