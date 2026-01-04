Гороскоп Таро на неделю с 5 по 11 января: Овнам - уединение, Ракам - первый шаг

Карты на этой неделе приготовили сюрпризы некоторым знакам зодиака.

Гороскоп Таро на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

В материале:

У Козерогов могут появиться финансовые возможности, но они связаны с риском

Эта неделя открывает перед Близнецами захватывающие перспективы

Гороскоп Таро на неделю с 5 по 11 января проложит ваш путь к ключевым событиям и эмоциональным открытиям. Раскройте потенциал своего знака зодиака с помощью древней мудрости Таро и готовьтесь к захватывающему путешествию через предсказания и символизм карт.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

Гороскоп Таро на неделю для Овна

Карта недели: Отшельник

Эта неделя подталкивает вас к уединению — и это именно то, что сейчас нужно. Желание закрыться от внешнего мира, побыть дома и остаться наедине с собой не случайно: энергия Отшельника усиливает этот импульс. Позвольте себе паузу и не испытывайте за это чувство вины.

В тишине вы сможете глубже разобраться в важной для сердца теме — отношениях, семейных вопросах, разрыве или, наоборот, надежде на примирение. Сейчас не время для спешки и внешнего шума. Вам нужны размышления, анализ и честный внутренний диалог. Ответы придут, если вы дадите себе пространство. А когда период уединения закончится, вы вернетесь к жизни с ясной головой и готовностью действовать.

Гороскоп Таро на неделю для Тельца

Карта недели: Рыцарь Мечей

В близких отношениях накопилось напряжение. Это может быть спор о ролях, ответственности, свободе или принятии решений — конфликт, который тянется уже не первую неделю. Пришло время не избегать разговора, а инициировать его.

Сядьте и спокойно обозначьте, что вас беспокоит. Не менее важно — внимательно выслушать вторую сторону и попытаться понять ее позицию. Только через честный и уважительный диалог возможны новые договоренности и реальные компромиссы. Не соглашайтесь на поверхностное примирение — сейчас важно найти справедливое и устойчивое решение.

Гороскоп Таро на неделю для Близнецов

Карта недели: Императрица

Вы входите в мягкий, теплый и очень чувственный период. Энергия Императрицы призывает вас замедлиться, окружить себя уютом, заботой и любовью. Проявляйте нежность — к себе, дому и близким.

Это благоприятное время для созидания: от идеи пополнения в семье до "рождения" нового проекта, растения, питомца или обновления пространства. Дом может стать местом вдохновения — готовьте вместе, украшайте, избавляйтесь от лишнего, наполняйте пространство теплом. Любовь сейчас — это не громкие слова, а тихая гармония. Позвольте себе наслаждаться ею.

Гороскоп Таро на неделю для Рака

Карта недели: Двойка Жезлов

Настало время задуматься о том, каким вы хотите видеть свой дом и личное пространство в 2026 году. Какие цели для вас важны? Что пора начать, а что — оставить в прошлом?

Эта неделя идеально подходит для первого шага. Не ждите идеального момента — просто начните. Даже небольшой, но осознанный шаг даст сигнал Вселенной, что вы настроены серьезно. После этого обстоятельства начнут складываться в вашу пользу. Если чувствуете перегруз — дробите задачи. Маленькие действия каждый день приведут к большим изменениям.

Гороскоп Таро на неделю для Льва

Карта недели: Шестерка Кубков

Неделя наполнена ностальгией, теплом и воспоминаниями. Вас может тянуть к людям, местам или занятиям из прошлого — и неслучайно. Возможны воссоединения, неожиданные встречи или возвращение того, что когда-то приносило радость.

Это может быть старый друг, родственник, бывший партнер или забытая мечта. Позвольте себе открыться этим чувствам. Если судьба подбрасывает шанс вернуться к чему-то важному — не игнорируйте его. Иногда прошлое возвращается не для боли, а для исцеления.

Гороскоп Таро на неделю для Девы

Карта недели: Девятка Кубков

Самое время загадать желание — и лучше сделать это вместе с близким человеком. Пусть это будет общая мечта, идущая от сердца: путешествие, перемены в доме, совместный проект или новый этап в отношениях.

На этой неделе сила намерения особенно высока. Проговорите желание, подкрепите его маленькими шагами и искренней верой. Результат может удивить — события начнут складываться неожиданно, но очень точно. Вы почувствуете: это именно тот путь, который вам нужен.

Гороскоп Таро на неделю для Весов

Карта недели: Две Монеты

Попробуйте посмотреть на дом и близкое окружение как на источник изобилия, а не ограничений. Время, проведенное с "обычной" жизнью и родными людьми, может стать настоящим подарком.

Добавляйте в быт новизну: новые привычки, игры, блюда, совместные ритуалы. Экспериментируйте и включайте фантазию. Ваш дом способен стать пространством роста, радости и вдохновения — гораздо большим, чем вы привыкли думать.

Гороскоп Таро на неделю для Скорпиона

Карта недели: Восьмерка Мечей

На этой неделе особенно важно не делать выводов на основе догадок. Восьмерка Мечей предупреждает: страхи и предположения могут исказить реальность.

Если вас что-то тревожит — спросите напрямую. Узнайте, что человек действительно чувствует, прежде чем реагировать. Не проецируйте свои опасения на других. Честный разговор и готовность взять ответственность за свою роль в ситуации помогут снять напряжение и прояснить многое.

Гороскоп Таро на неделю для Стрельца

Карта недели: Луна

В вашем близком окружении скрыта важная информация, и на этой неделе она может выйти наружу. Тайна, недосказанность или заблуждение станут очевидными — и это изменит ситуацию.

Не бойтесь задавать вопросы и проверять факты. Ваша природная способность искать истину сейчас особенно сильна. То, что вы узнаете, станет ключом к правильным решениям. Используйте знания мудро и действуйте осознанно.

Гороскоп Таро на неделю для Козерога

Карта недели: Шестерка Мечей

Неделя несет энергию ухода от старого. Это может быть переезд, расставание с привычкой, смена рутинных сценариев или подготовка к переменам в доме.

Сейчас благоприятное время, чтобы начать этот процесс. Изменения будут ощущаться как естественные и даже облегченные. Вы готовы отпустить то, что больше не служит вам, и двигаться дальше с легким сердцем.

Гороскоп Таро на неделю для Водолея

Карта недели: Верховная Жрица

Дом для вас сейчас — не просто пространство, а отражение внутреннего мира. Энергия Верховной Жрицы направляет вас внутрь себя, к интуиции и подсознательным озарениям.

Эта неделя подходит для уединения, размышлений, медитации и ведения дневника. Идеи и инсайты, которые придут сейчас, станут важной опорой для всего 2026 года. Доверьтесь тишине — она говорит громче слов.

Гороскоп Таро на неделю для Рыб

Карта недели: Девятка Жезлов

Начните год с завершения того, что давно тяготит. Небольшие, отложенные дела могут казаться утомительными, но именно они забирают больше всего энергии.

На этой неделе у вас достаточно сил, чтобы разобраться с ними. Как только вы начнете действовать, почувствуете огромное облегчение и прилив мотивации. Все пройдет быстрее и легче, чем вы ожидаете. Это будет продуктивный и освобождающий период.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

