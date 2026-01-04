Укр
  Гороскоп

Гороскоп Таро на неделю с 5 по 11 января: Овнам - уединение, Ракам - первый шаг

Сергей Кущ
4 января 2026, 10:25
Карты на этой неделе приготовили сюрпризы некоторым знакам зодиака.
Гороскоп Таро на неделю
Гороскоп Таро на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

В материале:

  • У Козерогов могут появиться финансовые возможности, но они связаны с риском
  • Эта неделя открывает перед Близнецами захватывающие перспективы

Гороскоп Таро на неделю с 5 по 11 января проложит ваш путь к ключевым событиям и эмоциональным открытиям. Раскройте потенциал своего знака зодиака с помощью древней мудрости Таро и готовьтесь к захватывающему путешествию через предсказания и символизм карт.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

Гороскоп Таро на неделю для Овна

Карта недели: Отшельник

Эта неделя подталкивает вас к уединению — и это именно то, что сейчас нужно. Желание закрыться от внешнего мира, побыть дома и остаться наедине с собой не случайно: энергия Отшельника усиливает этот импульс. Позвольте себе паузу и не испытывайте за это чувство вины.

В тишине вы сможете глубже разобраться в важной для сердца теме — отношениях, семейных вопросах, разрыве или, наоборот, надежде на примирение. Сейчас не время для спешки и внешнего шума. Вам нужны размышления, анализ и честный внутренний диалог. Ответы придут, если вы дадите себе пространство. А когда период уединения закончится, вы вернетесь к жизни с ясной головой и готовностью действовать.

Гороскоп Таро на неделю для Тельца

Карта недели: Рыцарь Мечей

В близких отношениях накопилось напряжение. Это может быть спор о ролях, ответственности, свободе или принятии решений — конфликт, который тянется уже не первую неделю. Пришло время не избегать разговора, а инициировать его.

Сядьте и спокойно обозначьте, что вас беспокоит. Не менее важно — внимательно выслушать вторую сторону и попытаться понять ее позицию. Только через честный и уважительный диалог возможны новые договоренности и реальные компромиссы. Не соглашайтесь на поверхностное примирение — сейчас важно найти справедливое и устойчивое решение.

Гороскоп Таро на неделю для Близнецов

Карта недели: Императрица

Вы входите в мягкий, теплый и очень чувственный период. Энергия Императрицы призывает вас замедлиться, окружить себя уютом, заботой и любовью. Проявляйте нежность — к себе, дому и близким.

Это благоприятное время для созидания: от идеи пополнения в семье до "рождения" нового проекта, растения, питомца или обновления пространства. Дом может стать местом вдохновения — готовьте вместе, украшайте, избавляйтесь от лишнего, наполняйте пространство теплом. Любовь сейчас — это не громкие слова, а тихая гармония. Позвольте себе наслаждаться ею.

Гороскоп Таро на неделю для Рака

Карта недели: Двойка Жезлов

Настало время задуматься о том, каким вы хотите видеть свой дом и личное пространство в 2026 году. Какие цели для вас важны? Что пора начать, а что — оставить в прошлом?

Эта неделя идеально подходит для первого шага. Не ждите идеального момента — просто начните. Даже небольшой, но осознанный шаг даст сигнал Вселенной, что вы настроены серьезно. После этого обстоятельства начнут складываться в вашу пользу. Если чувствуете перегруз — дробите задачи. Маленькие действия каждый день приведут к большим изменениям.

Гороскоп Таро на неделю для Льва

Карта недели: Шестерка Кубков

Неделя наполнена ностальгией, теплом и воспоминаниями. Вас может тянуть к людям, местам или занятиям из прошлого — и неслучайно. Возможны воссоединения, неожиданные встречи или возвращение того, что когда-то приносило радость.

Это может быть старый друг, родственник, бывший партнер или забытая мечта. Позвольте себе открыться этим чувствам. Если судьба подбрасывает шанс вернуться к чему-то важному — не игнорируйте его. Иногда прошлое возвращается не для боли, а для исцеления.

Гороскоп Таро на неделю для Девы

Карта недели: Девятка Кубков

Самое время загадать желание — и лучше сделать это вместе с близким человеком. Пусть это будет общая мечта, идущая от сердца: путешествие, перемены в доме, совместный проект или новый этап в отношениях.

На этой неделе сила намерения особенно высока. Проговорите желание, подкрепите его маленькими шагами и искренней верой. Результат может удивить — события начнут складываться неожиданно, но очень точно. Вы почувствуете: это именно тот путь, который вам нужен.

Гороскоп Таро на неделю для Весов

Карта недели: Две Монеты

Попробуйте посмотреть на дом и близкое окружение как на источник изобилия, а не ограничений. Время, проведенное с "обычной" жизнью и родными людьми, может стать настоящим подарком.

Добавляйте в быт новизну: новые привычки, игры, блюда, совместные ритуалы. Экспериментируйте и включайте фантазию. Ваш дом способен стать пространством роста, радости и вдохновения — гораздо большим, чем вы привыкли думать.

Гороскоп Таро на неделю для Скорпиона

Карта недели: Восьмерка Мечей

На этой неделе особенно важно не делать выводов на основе догадок. Восьмерка Мечей предупреждает: страхи и предположения могут исказить реальность.

Если вас что-то тревожит — спросите напрямую. Узнайте, что человек действительно чувствует, прежде чем реагировать. Не проецируйте свои опасения на других. Честный разговор и готовность взять ответственность за свою роль в ситуации помогут снять напряжение и прояснить многое.

Гороскоп Таро на неделю для Стрельца

Карта недели: Луна

В вашем близком окружении скрыта важная информация, и на этой неделе она может выйти наружу. Тайна, недосказанность или заблуждение станут очевидными — и это изменит ситуацию.

Не бойтесь задавать вопросы и проверять факты. Ваша природная способность искать истину сейчас особенно сильна. То, что вы узнаете, станет ключом к правильным решениям. Используйте знания мудро и действуйте осознанно.

Гороскоп Таро на неделю для Козерога

Карта недели: Шестерка Мечей

Неделя несет энергию ухода от старого. Это может быть переезд, расставание с привычкой, смена рутинных сценариев или подготовка к переменам в доме.

Сейчас благоприятное время, чтобы начать этот процесс. Изменения будут ощущаться как естественные и даже облегченные. Вы готовы отпустить то, что больше не служит вам, и двигаться дальше с легким сердцем.

Гороскоп Таро на неделю для Водолея

Карта недели: Верховная Жрица

Дом для вас сейчас — не просто пространство, а отражение внутреннего мира. Энергия Верховной Жрицы направляет вас внутрь себя, к интуиции и подсознательным озарениям.

Эта неделя подходит для уединения, размышлений, медитации и ведения дневника. Идеи и инсайты, которые придут сейчас, станут важной опорой для всего 2026 года. Доверьтесь тишине — она говорит громче слов.

Гороскоп Таро на неделю для Рыб

Карта недели: Девятка Жезлов

Начните год с завершения того, что давно тяготит. Небольшие, отложенные дела могут казаться утомительными, но именно они забирают больше всего энергии.

На этой неделе у вас достаточно сил, чтобы разобраться с ними. Как только вы начнете действовать, почувствуете огромное облегчение и прилив мотивации. Все пройдет быстрее и легче, чем вы ожидаете. Это будет продуктивный и освобождающий период.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог гороскоп Рак гороскоп Стрелец гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы гороскоп Таро
