Конец трудным временам: жизнь трёх знаков зодиака наладится после 5 января

Трудные времена для трёх знаков зодиака закончатся после 5 января / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Для Весов конец сложного периода связан с честностью

Для Скорпионов этот день знаменует окончание затяжного эмоционального напряжения

Астрологи уверяют: после 5 января 2026 года для некоторых знаков зодиака начинается переломный момент. Ретроградный Уран, который долгое время провоцировал внутренние конфликты, застой и эмоциональное напряжение, начинает работать иначе — не разрушая, а освобождая.

Телец

Для Тельцов трудные времена подходят к концу именно потому, что они наконец начинают ясно понимать, чего хотят от жизни. Долгий период нестабильности стал для вас почти привычным состоянием, но 5 января 2026 года меняет внутренний настрой.

Ретроградный Уран помогает пересмотреть старые сценарии и отказаться от роли человека, который всегда терпит. Внутренняя борьба ослабевает, появляется вера в собственные силы и понимание, что нерешаемых проблем больше нет. Это время, когда Телец перестаёт выживать и начинает жить — осознанно и по своим правилам.

Весы

Для Весов конец сложного периода связан с честностью — прежде всего перед самими собой. Ретроградный Уран подсветил дисбаланс, который долгое время отнимал энергию и не позволял двигаться вперёд.

5 января станет моментом, когда вы перестанете мириться с тем, что вас истощает. Весы решаются на конкретные действия, чтобы восстановить равновесие в жизни. Принятие неудобной правды освобождает от чувства бремени, а отказ от страданий "по привычке" возвращает контроль над судьбой. Тяжёлые времена остаются позади.

Скорпион

Для Скорпионов этот день знаменует окончание затяжного эмоционального напряжения. Ретроградный Уран помогает чётко осознать, что больше не заслуживает ваших чувств, времени и энергии.

5 января 2026 года Скорпион принимает важное решение — перестать вкладываться в то, что разрушает изнутри. Возвращая себе контроль над приоритетами и делая ставку на самоуважение, вы восстанавливаете внутренний баланс. Как только энергия перестаёт утекать в прошлое, трудности буквально растворяются, освобождая место для силы, уверенности и нового этапа жизни.

