Гороскоп на неделю с 6 по 12 января: Близнецам - обман, Львам - перемены

Астрологи рассказали, что пророчат звезды с 6 по 12 января всем знакам зодиака.

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Гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Возможно, Близнецы станут наставником или проводником для молодых людей

Раки могут обнаружить, что справляются с несколькими задачами одновременно

Гороскоп на неделю расскажет, какие сюрпризы готовят для вас звезды. Узнайте, как повлияют планетарные влияния на вашу жизнь, карьеру и отношения.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

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Гороскоп на неделю Овен

Продолжайте двигаться вперед, несмотря на препятствия и трудности. Они созданы для того, чтобы проверить вас на прочность и не сдаваться ни при каких обстоятельствах. Могут возникнуть ситуации, которые поначалу покажутся невозможными, но, проявив волю и сосредоточившись, вы сможете пройти через этот этап и выйти победителем. Помните, что даже в отношениях вы можете получить от людей не все, что хотите.

Проявляйте терпимость, особенно к близким людям. Если вы собираетесь довериться кому-то, убедитесь, что он заслуживает полного доверия. В денежных делах может возникнуть некоторое разочарование, в учреждениях или банках может затянуться процесс оформления документов, или вам может показаться, что вы ходите по кругу. Держитесь, все должно уладиться, и будьте вежливы с теми, кто вам помогает. Если говорить о здоровье, то, возможно, скоро предстоит поход к стоматологу.

Гороскоп на неделю Телец

Вы готовы и хотите исследовать и экспериментировать с новыми технологиями, стратегиями и идеями. Ваш ум находится в самом остром состоянии, и вы можете оказаться заняты сообщениями и встречами, донося свою точку зрения и проводя мозговые штурмы с другими. Только не позволяйте этой энергии захлестнуть вас и сделать немного раздражительным.

Придержите язык за зубами и помните, что слова, сказанные в гневе, никогда не могут быть отменены. Семейные дела могут отвлечь вас от предстоящего события. С подростками, возможно, придется обращаться более деликатно. Новый друг может появиться у того, с кем вам есть о чем поговорить. Остерегайтесь мелких споров с окружающими. Всегда лучше идти напролом. Денежные вопросы предупреждают о том, что следует воздержаться от схем обогащения и мошенничества. Незначительные аллергические реакции вполне преодолимы.

Гороскоп на неделю Близнецы

Со временем вы обнаружите, что становитесь спокойнее и терпимее к чужим разногласиям. Возможно, вы станете наставником или проводником для молодых людей. Или решите провести семинар или даже научить других. В ближайшие дни пожилой человек может дать вам ценный совет по поводу карьеры. Близнецы, занятые в сфере обслуживания, могут найти способы порадовать и привлечь больше клиентов.

На домашнем фронте на первый план выходят отцовские фигуры. Вы можете проводить с ними больше времени или думать об их комфорте. Завязывающиеся отношения могут угаснуть, так как вы обнаружите, что кто-то не так честен, как вам казалось. Пришло время навести баланс в финансовых делах. Либо вы совершенно не уделяете внимания своим расходам и сбережениям, либо слишком сосредоточены на деньгах. Найдите золотую середину. Здоровый баланс между работой и личной жизнью в значительной степени способствует сохранению здоровья.

Гороскоп на неделю Рак

На этой неделе все зависит от контроля. Вы можете обнаружить, что справляетесь с несколькими задачами одновременно, сворачиваете концы с концами и завершаете дела по списку. Можно наметить долгосрочные планы. А возможно, вы задумаетесь о полной перестройке процессов. Будьте практичны, когда речь идет о решении старых проблем.

Даже в отношениях вы можете работать над тем, чтобы отпустить старые обиды, простить кого-то и перейти к лучшей главе совместной жизни. Если вы ищете любовь, вам важно найти человека, который сможет обеспечить безопасность и защиту в отношениях. В этой фазе будьте внимательны к своим расходам. Может потребоваться немного самоконтроля, когда речь идет об импульсивных покупках. Что касается здоровья, обратите внимание на свое тело и на то, что оно вам говорит, и примите необходимые меры.

Гороскоп на неделю Лев

Не позволяйте своим страхам о том, что может пойти не так, удерживать вас от принятия важных решений. Будущее не так страшно, как вы думаете. И все сложится хорошо, если вы будете сохранять непредвзятость. Возможно, вы не решаетесь изменить существующее положение вещей. Или высказать свое мнение кому-то из авторитетов. Слишком долгое пребывание в зоне комфорта может начать казаться ограничивающим и предсказуемым.

Одиночки могут не захотеть связывать себя долгосрочными отношениями или даже избегать темы брака. В личной жизни постарайтесь внести немного веселья в свой распорядок дня, запишитесь на танцевальный кружок или поиграйте с детьми в футбол в парке. Денежные вопросы свидетельствуют о росте. Медитация и дыхание помогут избавиться от беспокойства.

Гороскоп на неделю Дева

Тучи рассеиваются, и вы чувствуете, что можете двигаться дальше по своим планам. Вы можете сознательно отпустить недавние разочарования и решить, что нет смысла держать в себе обиду и боль. Или вы можете обнаружить, что поддержка приходит к вам из неожиданных источников. Постепенно вы повышаете свой уровень и можете начать общаться со старшими по возрасту или даже присоединиться к новой сети, которая будет более насыщенной и интересной.

Что касается сердечных дел, то печаль, которую вы испытывали, постепенно сменяется принятием и надеждой. Семейные обязанности могут отнимать много времени, но при вашем усердном подходе все должно быть улажено. Юридические вопросы требуют терпения и даже смены стратегии. Дела со здоровьем начинают идти на поправку.

Гороскоп на неделю Весы

Пришло время распрощаться с давним этапом вашей жизни, который больше не способствует вашему росту. Вы можете обнаружить, что изменились. Или же вы обнаружите, что стали меньше напрягаться, а более гибкий подход на самом деле помогает. Появляется новый вы. А на работе это может означать новые роли и обязанности или даже смену руководства. Вы можете осознать, что отношения больше не работают, или почувствовать застой в эмоциональном плане.

Вам захочется поработать над эмоционально более крепкими и здоровыми связями, и вы можете изменить свое поведение с некоторыми людьми. В денежном плане возможны перемены. Контролируйте свои расходы, пока ситуация не прояснится. Что касается здоровья, возможно, вам придется отказаться от определенной пищи или привычки, которая, как вы знаете, вам не помогает.

Гороскоп на неделю Скорпион

Некоторые решения принимаются легко, а некоторые кажутся сложными. Вы можете оказаться между двумя одинаково важными вариантами, и чем дольше вы будете медлить, тем хуже будете себя чувствовать. Примите решение как можно скорее, и вскоре вы почувствуете, как тяжесть свалилась с ваших плеч. При принятии решения руководствуйтесь логикой, фактами и чистым разумом. Дома вам, возможно, не захочется долго оставаться в помещении, и вы можете запланировать мероприятия на свежем воздухе.

Возможно, вы готовы к смене жилья или даже к переезду и даже начинаете планировать в этом направлении. Младшему члену семьи может понадобиться присмотр или дисциплина. Остерегайтесь приступов несварения желудка, особенно если в последнее время вы много ели. Денежные вопросы свидетельствуют о растущем чувстве безопасности и о том, что вы пожинаете плоды тщательных инвестиций, сделанных в прошлом.

Гороскоп на неделю Стрелец

Наконец-то довольство и удовлетворение. Проект успешно завершается. Вы достигаете поставленных целей. А команда, кажется, работает с максимальной отдачей. Вместо того чтобы почивать на лаврах, вы можете начать планировать наперед. А если вы работаете на себя, то можете подумать о расширении бизнеса. Домашний бизнес может процветать, если вы будете смотреть на вещи стратегически.

В вашей личной жизни царит ощущение благополучия, которое приходит после хорошей тренировки или отличной вечеринки. Возможно, вы решите заняться волонтерской работой или сделать пожертвование в выбранную благотворительную организацию. Отдавая должное хорошей карме, вы получаете еще больше благословений. В ближайшие дни вы также можете заняться расхламлением своего гардероба или обновить внешний вид. Рецидивирующий недуг наконец-то подаст признаки выздоровления.

Гороскоп на неделю Козерог

Придержите язык и будьте особенно сострадательны с тем, с кем трудно. Терпимость и доброта - ключевые слова в предстоящие дни, и Вселенная может послать вам несколько надоедливых душ, чтобы испытать вас. И хотя временами это может стать невыносимым, не опускайтесь до их уровня. Даже дома царит атмосфера беспокойства.

Ничего не кажется правильным, или, возможно, вам просто нужно побыть наедине с собой, чтобы восстановить силы. Не лучшее время и для принятия важных финансовых решений. Оставьте планы на более подходящий день. Или обратитесь к финансовому консультанту. Хорошие новости могут прийти из другой страны. Или вы можете решить, что пришло время для международного отпуска. Вопросы здоровья выглядят стабильно.

Гороскоп на неделю Водолей

Пришло время переоценить ситуацию и внести необходимые изменения. Откройте свой разум для точки зрения другого человека. И будьте готовы пока отойти на второй план в командных делах и позволить другим экспертам вести вас за собой. Если вы чувствуете, что застряли на работе или даже в личной жизни, обратитесь за советом к коучу или консультанту - это поможет вам совершить необходимый прорыв.

Возможно, вы начнете обновлять свое резюме или рассмотрите возможность самостоятельной работы. Определенные отношения могут заставить вас почувствовать себя немного обескураженным. Ничто из того, что вы говорите или делаете, не может их порадовать или удовлетворить. Возможно, в дружеских отношениях пропадет дзинь - если это важно, то приложите усилия, чтобы сохранить искру.

Гороскоп на неделю Рыбы

Вы упорно и стратегически грамотно работали, чтобы достичь того уровня, на котором вы сейчас находитесь. Отпразднуйте свои достижения, разделите почести и спланируйте следующий рывок вперед к достижению своих целей. Денежные дела начинают выглядеть хорошо, но будьте внимательны к бюджету своих расходов и не перебарщивайте с покупкой вещей, которые вам не обязательно нужны.

В отношениях важны свобода и независимость, и вы можете обидеться на чье-то собственничество. Остерегайтесь споров из-за пространства и личного пространства, поскольку не все понимают, как сильно вы оберегаете свою жизнь. Если вы работали над улучшением своего здоровья, ожидайте положительных результатов. Вы это заслужили.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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