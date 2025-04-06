Гороскоп на неделю с 7 по 13 апреля: Весам - измена, Девам - сюрприз

Астрологи рассказали, что пророчат звезды с 7 по 13 апреля всем знакам зодиака.

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Гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Близнецам самое время экономить и копить

Раки способы обезопасить себя в профессиональном, финансовом и эмоциональном плане

Гороскоп на неделю расскажет, какие сюрпризы готовят для вас звезды. Узнайте, как повлияют планетарные влияния на вашу жизнь, карьеру и отношения.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

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Гороскоп на неделю Овен

Проснитесь и оставайтесь в настоящем моменте. Бессмысленно застревать в прошлом и жить в страхе перед будущим. Хорошая проверка реальности поможет вам сориентироваться. А возможно, долгая беседа с практичным коллегой подскажет вам, как сориентироваться в текущей ситуации в вашей профессиональной жизни.

Денежные дела постепенно пойдут в гору, так как вы поймете, что самодостаточность - это ваш лучший подход. Перестаньте ожидать многого от других. Каждый делает все, что в его силах. Может прийти долгожданная посылка или письмо. Поездки за город освежат душу. Вопросы здоровья указывают на необходимость отдохнуть и восстановить силы.

Гороскоп на неделю Телец

На этой неделе будут приняты важные решения, которые могут оказать долгосрочное влияние на вашу жизнь. Контролируйте свои реакции, особенно если что-то вызывает у вас эмоции. Вы можете узнать неожиданные новости на работе. В этот период возможны переезды и смена работы.

В личной жизни брат или сестра могут продолжать напрягать всех своими требованиями. Сейчас не время высказывать свое мнение, просто сосредоточьтесь на том, чтобы быть рядом с близкими, если это необходимо. Одиночки могут вновь встретиться с бывшим возлюбленным. Или вспомнить старые добрые времена со школьными или институтскими друзьями. В вопросах здоровья наметится прогресс. И следите за своими расходами в ближайшие дни.

Гороскоп на неделю Близнецы

Расширяйте свой кругозор. Освойте новый навык. Прислушайтесь к совершенно иной точке зрения. Кто-то может сделать шаг вперед, чтобы показать вам что-то новое и расширить ваше мышление так, как вы раньше и не думали. Нарушьте рутину и привнесите в свой мир что-то новое и захватывающее.

Соискателям может повезти в совершенно новой отрасли. Не недооценивайте себя и не играйте на мелочах. Выскажитесь и покажите, на что вы способны. Что касается сердечных дел, то вы можете оказаться весьма заняты, восстанавливая отношения с друзьями или общаясь с новым кругом.

Отличное время, чтобы приступить к новой фитнес-программе. Карты уверяют вас, что вы на правильном пути. Денежные вопросы требуют некоторой бдительности, особенно в отношении бухгалтерских ошибок.

Гороскоп на неделю Рак

Не нужно изнурять себя. Установите несколько границ. И не будьте так доступны для тех, кто явно использует вас в своих интересах. Вы можете высказать кому-то свое мнение или выступить против чего-то, что кажется вам несправедливым или нечестным.

Какая-то часть вас эволюционировала и больше не желает мириться с чужими драмами и политикой. Старшие члены семьи могут потребовать повышенного внимания. Женатым Ракам, возможно, придется работать в режиме многозадачности.

Короткие путешествия будут плодотворными. Не забывайте быть благодарными близким людям. В этот период ничто и никто не воспринимается как должное. Будьте внимательны к вопросам здоровья. Старые долги, причитающиеся вам, будут получены.

Какой ваш знак зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю Лев

Настроение может колебаться, и вам будет трудно сосредоточиться на делах. Постарайтесь не верить своим негативным мыслям. Если они возникнут, то пыль скоро осядет. В домашнем бизнесе возможно увеличение доходов за счет продвижения по службе. Старший коллега может поддержать вас в трудную минуту. Остерегайтесь ссор с членами семьи.

Научитесь отпускать старые обиды. Уход за собой и эмоциональное равновесие должны стать приоритетом, особенно если вас напрягают мелочи. Старый друг может обратиться к вам за поддержкой или советом. Будьте осторожны и логичны при совершении крупных инвестиций. В вопросах здоровья наблюдается стабильное и плавное восстановление.

Гороскоп на неделю Дева

Новые начинания могут произойти только тогда, когда мы отбросим негативные модели поведения и убеждения. Вы можете получить тревожный сигнал о чем-то или о ком-то. Или вас посетит озарение. Прежде чем принять какое-то важное решение, обязательно взвесьте все "за" и "против". Инвестируйте свое время и энергию в то, как вы хотели бы, чтобы все было, а не сожалейте о прошлом.

Отношения на расстоянии могут преподнести сюрприз. И если вы готовы обсудить все с супругом или ребенком, честность - лучшая политика. Юридические вопросы приближаются к разрешению. В денежных делах убедитесь, что все счета и счета обновлены. Вопросы здоровья потребуют от вас больше внимания к сигналам, которые подает ваше тело.

Гороскоп на неделю Весы

Не принимайте ничего и никого на веру. И не доверяйте слепо. Тот, кого вы считали надежным, может вас подвести. Или вы можете обнаружить, что кто-то жалуется на вас за вашей спиной. Организованность сейчас поможет вам сэкономить время потом. Опасайтесь тех, кто слишком много обещает или чрезмерно льстит.

На домашнем фронте вам, возможно, придется столкнуться с непрошеным гостем или новостями, которые могут вызвать временный стресс. С молодой женщиной нужно обращаться осторожно и с долей сострадания. Используйте это время, чтобы завершить все оставшиеся дела. Вы будете благодарны за то, что сделали это. Денежные вопросы выглядят вполне решаемыми, хотя вы можете начать задумываться о дополнительном источнике дохода.

Гороскоп на неделю Скорпион

Жизнь может стать такой суматошной и полной обязанностей, что вы забудете просто повеселиться. Найдите время для отдыха или вечеринки. Люди улавливают ваше веселое настроение и соответствуют вашей энергии. Вы можете взять на себя роль наставника для человека с меньшим опытом. Или даже инициировать семинар в офисе.

Домашние дела идут гладко, поскольку вы и ваша лучшая половина научились давать друг другу пространство. Дети приносят радость, а с молодыми душами узы становятся крепче. Только не забывайте следить за своим здоровьем. Переусердствовать или даже побаловать себя может оказаться не самой лучшей идеей в ближайшие дни. Денежные дела демонстрируют устойчивый рост с потенциалом создания долгосрочного богатства.

Гороскоп на неделю Стрелец

Очистите помещение от беспорядка. Станьте немного более организованными. Уделите больше времени общению с коллективом и решению некоторых его проблем. На этой неделе вы будете на высоте, и налаживание контактов - это ваш путь вперед. Альянсы, заключенные сейчас, могут оказаться выгодными в долгосрочной перспективе.

Проект, находящийся в разработке, может неожиданно всплыть. Остерегайтесь друзей, которые не совсем на вашей стороне. Кто-то может распускать слухи за вашей спиной. Семейные дела требуют от вас контроля над эмоциями и логического взгляда на вещи. Денежные дела свидетельствуют о росте. Здоровье под контролем, если вы не забываете о сезонной аллергии.

Гороскоп на неделю Козерог

Уроки повторяются до тех пор, пока мы не научимся. И Вселенная может послать пару тестов, чтобы проверить вас. Будьте очень внимательны к тому, что вы говорите окружающим, и распознайте все повторяющиеся в вашей жизни закономерности. Сложные клиенты или коллеги могут вызвать у вас желание уволиться, но не делайте ничего, не имея в голове плана Б.

В романтическом плане вы можете почувствовать, что скучаете по старым добрым временам, или даже связаться с бывшим возлюбленным. Не ждите, что все будет как прежде. Дети могут вести себя неадекватно или бунтовать, не стоит поддерживать их энергию, будьте взрослыми. Инвестиции можно планировать под руководством опытного профессионала. Незначительные проблемы с пищеварительной системой требуют изменения рациона.

Гороскоп на неделю Водолей

Спокойствие - это суперсила, и в ближайшие дни вы можете пройти испытание на прочность, столкнувшись с назойливыми людьми и ненужными задержками. Проявление недовольства не поможет. Самозанятым Водолеям, возможно, придется пересмотреть стратегию или вложить деньги в маркетинг и продвижение, чтобы их бизнес пошел в гору.

Дома близким может потребоваться больше вашего времени или вы будете вынуждены принять участие в семейном мероприятии. Не спорьте с теми, кто решил вас не понимать. Одиноким Водолеям может понравиться внимание поклонника. Денежные дела могут временно оказаться стесненными из-за внезапных расходов, но вскоре вы наверстаете упущенное. Остерегайтесь перенапряжения глаз. Может потребоваться цифровая детоксикация.

Гороскоп на неделю Рыбы

Идеи фонтанируют, не забывайте их записывать. Вы находитесь в самом творческом и живом состоянии. И многое может произойти в ближайшие дни, если вы сохраните этот импульс. Рабочее давление ослабнет. Или же вы можете устроить себе заслуженный отдых от рутины. Короткие поездки за город будут полезны для вашей души.

А если вы восстанавливаете силы, то время, проведенное на солнце или на свежем воздухе, восстановит ваш энергетический баланс. Супружеские пары могут задуматься о крупных инвестициях или строительстве дома своей мечты в ближайшее время. Вопросы здоровья требуют более пристального внимания, особенно когда речь идет о еде и питании.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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