Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря: Козерогам - сюрприз, Овнам - важная беседа

Астрологи рассказали, что пророчат звезды с 9 по 15 декабря всем знакам зодиака.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-na-nedelyu-s-9-po-15-dekabrya-kozerogam-syurpriz-ovnam-vazhnaya-beseda-10620725.html Ссылка скопирована

Гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Близнецов вселенная благословляет денежной удачей

Раков ждет напряженная неделя

Гороскоп на неделю расскажет, какие сюрпризы готовят для вас звезды. Узнайте, как повлияют планетарные влияния на вашу жизнь, карьеру и отношения.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

видео дня

Гороскоп на неделю Овен

Верните баланс. Возможно, вы перебарщиваете с чем-то или делаете недостаточно. Рабочие дела идут гладко, если вы уважаете границы другого человека и стараетесь не принуждать других делать все так, как вам хотелось бы. Умение слушать приводит к улучшению отношений как на работе, так и в личной жизни.

Самостоятельно занятые Овны могут изменить стратегию или подумать о расширении ассортимента новых товаров и услуг. Будьте в курсе рыночных тенденций. Что касается сердечных дел, то ожидайте разговора по душам с любимым человеком. Или вам захочется восстановить связь с кем-то из прошлого, чтобы узнать, как обстоят дела. Дела, связанные со здоровьем, выглядят благоприятно, если вы сохраняете внимательность.

Гороскоп на неделю Телец

Стойте на своем. Говорите свою правду. Не позволяйте никому одержать верх и не ставьте себя в уязвимое положение. За кулисами идет какая-то игра, и хотя вы можете еще не знать об этом, некоторые истины скоро будут раскрыты. Поездки, связанные с работой, окажутся весьма выгодными. Братья и сестры могут стать причиной некоторого замешательства или душевной боли, но со временем мир снова воцарится.

Какая-то часть вас может тянуться к духовным занятиям или альтернативным методам лечения. Не сдерживайтесь в своем стремлении к глубоким знаниям. Вас могут ожидать новые интересные знакомства. Главное, почаще выбирайтесь из дома. В денежных делах пока может быть небольшой застой, но не теряйте надежды, так как в ближайшие месяцы ситуация должна улучшиться.

Гороскоп на неделю Близнецы

Все дело в деньгах. Вашу работу начинают замечать и ценить. Возможно, вас даже признают на рабочем месте. К вам могут прийти прибавки, увеличение доходов, новые потоки доходов или даже подарок. Пока Вселенная благословляет вас денежной удачей, помните, что этот период не продлится долго, поэтому обязательно откладывайте деньги на черный день и на благотворительность.

Удача окружает Близнецов, которые хотят заняться индивидуальной трудовой деятельностью или вступить в партнерство. А на домашнем фронте вы и ваша вторая половинка можете планировать крупные инвестиции. Не забудьте восстановить отношения с теми, кто любит вас беззаветно. Они - благословение в вашей жизни. Давний недуг показывает признаки выздоровления. А если вы задумывались о следующем отпуске, то он может состояться раньше, чем вы предполагали.

Гороскоп на неделю Рак

Это напряженная неделя для вас, потому что вы намерены многое успеть. Между тем, ретроградный Меркурий неизбежно приведет к задержкам, путанице в коммуникациях, перепутыванию предметов и сбоям, в том числе и транспортным. Тем не менее, вы полны решимости достичь своих целей! Вы также прилагаете все усилия, чтобы увеличить свой доход.

К счастью, вам это удастся, потому что сейчас к вам будут приходить подарки, лакомства и благосклонность окружающих. Более того, за исключением среды и четверга, это прекрасное время для пересмотра старых финансовых планов. Романтика особенно мила, нежна и страстна! Продолжайте в том же духе.

Гороскоп на неделю Лев

Марс ретрограден в вашем знаке, что необычно. (В последний раз такое было в 2010 году.) С одной стороны, это повышает вашу энергию. Однако он также будет высасывать из вас энергию различными способами и ставить препятствия на вашем пути. (Так что вы будете спать больше, чем обычно, но при этом сможете многого добиться (например, чего?).

А пока это веселая неделя! Принимайте приглашения на вечеринку! Наслаждайтесь веселыми прогулками, театром, играми с детьми, спортивными мероприятиями и общением с другими людьми, потому что вам нужна свобода, чтобы заниматься своими делами! Кроме того, Венера в вашем Доме партнерства прокладывает путь к гладкому взаимодействию со всеми.

Гороскоп на неделю Дева

Дом и семья продолжают оставаться в центре вашего внимания. На самом деле многие из вас занимаются ремонтом больше, чем обычно. Из-за энергии ретроградного Меркурия родственники, которых вы давно не видели, либо стоят на пороге вашего дома, либо снова выходят с вами на связь. (К счастью, отношения с коллегами прекрасны.

Отличное время для офисной вечеринки. Вы производите потрясающее впечатление на всех, потому что Юпитер находится на вершине вашей карты, что бывает только раз в 12 лет. Однако ретроградный Марс скрывается, и это может поднять шум. Он может раскрыть что-то, что было скрыто? Будьте осторожны, особенно в среду.

Гороскоп на неделю Весы

Несмотря на то, что жизнь у вас сейчас стремительная, тем не менее, крошечных задержек, путаницы и сбоев не избежать. Чеки по почте опаздывают. Могут возникнуть проблемы с транспортом. Дважды проверьте все свои сообщения, потому что возможны ошибки в письмах и разговорах с другими людьми. Ничего не предполагайте! Между тем, хорошо, что эта неделя прекрасна, за исключением среды и четверга, потому что это замечательное время для вечеринок и общения с другими людьми! Наслаждайтесь общением. Романтика благословенна. Игры с детьми будут приятными. Правда, в отношениях с друзьями или группами людей могут возникнуть сложности. Что-то может пойти наперекосяк. Может быть раскрыта неожиданная информация.

Гороскоп на неделю Скорпион

Деньги, денежные потоки и ваше имущество сейчас в центре вашего внимания. Вы можете использовать то, чем владеете, с максимальной выгодой. Вы можете отремонтировать или позаботиться о чем-то, что вам принадлежит. Вы также можете искать способы увеличить свой доход. Тем временем ретроградный Меркурий находится в вашем денежном доме. Чеки по почте будут приходить с опозданием, и вы можете почувствовать, что не успеваете сделать покупки или разобраться с чем-то, что вам принадлежит. ("Почему я не починил это раньше?") Мы все это проходили.

Тем не менее, это прекрасное время для домашних развлечений, поэтому многие из вас занимаются переделкой и обустройством своего жилища. Вы вдохновлены на свершения, потому что у вас грандиозные планы. Тем не менее, что-то может получиться не так, как вы ожидаете. Будьте готовы

Гороскоп на неделю Стрелец

В принципе, это хорошая неделя для вас, за исключением среды и четверга, которые связаны с проблемами. Однако понедельник и вторник - отличные, а с пятницы и далее все просто восхитительно! Солнце находится в вашем знаке, а это значит, что вы проецируете сильную энергию на окружающих, и они это чувствуют.

Именно поэтому люди будут реагировать на вас столь позитивно. Кроме того, в вашем знаке проходит ретроградный Меркурий, поэтому вы столкнетесь с бывшими супругами, старыми партнерами и друзьями из прошлого. Это может быть хорошо - или нет. Поскольку Венера находится в вашем Доме коммуникаций, ваши слова гладки и очаровательны - никто не узнает, если вы чувствуете себя иначе.

Ваше игровое лицо в порядке. Планы поездок могут быть заблокированы или изменены в последний момент. То же самое касается вопросов, связанных с издательским делом, высшим образованием, средствами массовой информации, юриспруденцией и медициной.

Гороскоп на неделю Козерог

Это по-прежнему спокойное время для вас во многих отношениях, потому что вы "ждете" своего дня рождения, который уже не за горами. Благоприятны финансовые вопросы. Более того, многие из вас покупают привлекательные вещи для себя и близких. В вопросах, связанных с личными и интимными отношениями, возможен неожиданный поворот событий. Могут быть раскрыты секреты. То, что вы считали несомненным, может оказаться совсем другим. К счастью, есть шансы улучшить работу и здоровье, что не может не радовать! Еще одно преимущество, которым вы можете воспользоваться прямо сейчас, - это способность изучать прошлое. Это будет потрясающе!

Гороскоп на неделю Водолей

Вы получите массу удовольствия, если все сделаете правильно. Понедельник - мечтательный день; вторник - бодрый и радостный. Среда - очень сложный день. Спрячьтесь дома. Четверг - ничего особенного, а к пятнице очарование вернется. Используйте любую возможность пообщаться с другими людьми. Наслаждайтесь компанией друзей, а также клубами и организациями. Старые друзья и знакомые снова вернулись в ваш мир, что всегда стимулирует. Однако с вашим партнером, супругом или близким другом может произойти что-то необычное. Вы можете обнаружить нечто такое, что удивит вас. Раскрывается проблема из прошлого! Тем временем на этой неделе займитесь покупкой предметов гардероба - вы не пожалеете.

Гороскоп на неделю Рыбы

Поскольку ретроградный Меркурий находится в верхней части вашего графика, вы наверняка столкнетесь со старыми начальниками и авторитетами из вашего прошлого, включая родителей.

На самом деле, когда Солнце находится в верхней части вашей карты (это происходит в течение четырех недель раз в год), вы выглядите потрясающе и способно! Именно поэтому кто-то может попросить вас взять на себя дополнительные обязанности или сыграть определенную роль в организации. Скажите "да", потому что вам не нужно делать ничего особенного, чтобы произвести на них впечатление.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред