Гороскоп на новолуние и затмение: особая протекция и фартовость в денежных делах

Астропрогноз сулит особую протекцию Водолеям / Reuters

Понедельник, 14 декабря (29-30 и 1 лунный день), будет насыщен астрологическими событиями – вечером произойдут новолуние и солнечное затмение.

Водолеям светит особая протекция, Девам – фартовость в денежных делах, а Весам – сексуальный всплеск, приводит гороскоп на 14 декабря 2020 года supercook.ru.

Астропрогноз предупредил Овнов о возможном возникновении разных препятствий.

Что в насыщенный день светит представителям воздушной стихии

Гороскоп на 14 декабря 2020 года – Весы

На любовном фронте полагайтесь на те ощущения, которые возникли в первые секунды общения. Возрастут возможности в сексуальной и в творческой сферах.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Если есть возможность – воздержитесь от рискованных шагов. Творческие люди могут получить шанс блеснуть.

Гороскоп на 14 декабря 2020 – Водолей

Под особой протекцией будут люди, которые занимаются воспитанием и творческой деятельностью. Раздавайте тепло, которое накопилось в душе.

Что в насыщенный день светит представителям земной стихии

Гороскоп на 14 декабря 2020 года – Дева

Будет очень заметно, что вам фартит в денежных делах. Почва будет благодатной для работы, связанной с искусством и литературой.

Гороскоп на завтра – Телец

Если появится возможность избежать риска – воспользуйтесь ею. Высоки шансы неожиданного пополнения кошелька, но возможны и непредвиденные расходы.

Гороскоп на 14 декабря 2020 – Козерог

Возможна атака ностальгии. Не позвольте себе оступиться – не все желания нужно воплощать в жизнь.

Что в насыщенный день светит представителям огненной стихии

Гороскоп на 14 декабря 2020 года – Лев

В жизни женщин возможны перемены, которые ведут к улучшению состояния кошелька или помогут увеличить шансы на триумф. Мужчинам может принести пользу общение с женщинами. Есть угроза скорого разрыва отношений.

Гороскоп на завтра – Овен

"Доброжелатели" могут ставить подножки. Возможно, вы зря куда-то отправитесь. Неприятная новость может "подкосить" дела.

Гороскоп на 14 декабря 2020 – Стрелец

Из-за тяги к свободе может распасться союз. Ждите урожая от усердной работы.

Что в насыщенный день светит представителям водной стихии

Гороскоп на 14 декабря 2020 года – Рыбы

Отдавайтесь и родным, и делу. Если хотите избежать глупых поступков – не игнорируйте помощь близких.

Гороскоп на завтра – Рак

На рабочем и на любовном фронтах можно довериться первым ощущениям. Верьте в себя и откажитесь от "масок".

Гороскоп на 14 декабря 2020 – Скорпион

Тонкие нити порвутся. Есть шанс встретить того, кто предназначен вам судьбой.