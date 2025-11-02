Укр
Гороскоп на ноябрь 2025 для Рыб: сюрпризы, перемены и судьбоносные встречи

Анна Ярославская
2 ноября 2025, 11:29
51
Ноябрь станет месяцем больших возможностей для Рыб, рассказала Анжела Перл.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп на ноябрь 2025 для Рыб - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology

Вы узнаете:

  • Когда улучшится финансовая ситуация и придут деньги
  • Какие перемены на работе произойдут в ноябре
  • Когда Рыбам улыбнется удача

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на ноябрь 2025 для Рыб.

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на ноябрь 2025 для Рыб.

видео дня

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в ноябре будет много сюрпризов и непредвиденных ситуаций, потому что Уран очень активный, пишет Главред.

5 ноября Марс — планета активности, действия, фокуса, энергии — входит в ваш десятый дом гороскопа. Десятый дом — это сектор работы, карьеры, достижений, наших целей, куда мы направляемся, чего хотим достичь. До середины декабря Марс будет в этом доме. Вы будете решать карьерные вопросы, делать шаги в сторону достижений и статуса.

Шаги могут быть очень неожиданные, потому что в этот же день, 5 ноября, Марс будет делать аспект к Урану. Марс в самой высокой точке гороскопа (10 дом), Уран внизу - в четвертом доме (семья, место жительства, с кем живём).

Работа и место жительства, семья — будут очень связаны. Может быть новость, информация, неожиданная ситуация, когда вдруг нужно переезжать, менять работу, или из-за работы переезжать. Может, предложат новую работу, поэтому будет много поездок. Или нужно договариваться на работе по поводу места, семьи, места жительства.

Десятый дом — это ещё статус. Может, вы с кем-то расстаётесь, и у вас меняется статус, нужно разъезжаться.

Марс в десятом доме хорошо — это прибыль. Вы получите деньги из-за повышения в должности. Или вы переезжаете в лучшее место жительства. Но в какой-то момент будет неожиданность и сюрприз.

В этот же день, 5 ноября, будет полнолуние в третьем доме гороскопа. Третий дом – это известия, новости, информация, коммуникация, общение. Может, что-то связано с новостями от знакомых, друзей. Может, соседи будут меняться. Третий дом – ещё и родственники. Кто-то приедет в гости. Не исключены события в жизни сестры или брата. Могут появиться новые знакомые.

Полнолуние часто даёт завершение, а не начало. Может, вы закончите курс обучения, получите сертификат. Или новость о том, что можно пройти профессиональную переквалификацию и получить лучше работу.

В любом случае прислушайтесь к новостям или информации, которую вы получите 5 ноября.

7 ноября Венера входит в девятый дом гороскопа Рыб. Венера – хорошая планета гармонии, счастья, хорошего настроения. Она входит в девятый дом путешествий, дальних земель, других культур, национальностей.

Может состояться знакомство с кем-то другой национальности, путешествие за границу. Может, по телефону будете общаться с тем, кто живёт далеко. Или получите подарок от кого-то, кто живёт далеко.

Девятый дом — это всё, что связано с типографиями, публикациями, издательствами. Выйдет ваша статья в журнале, или вы начнёте вести блог, начнете что-то преподавать.

В ноябре у Рыб будет расширяться сознание, кругозор. И вам будет это нравиться по Венере.

9 ноября Уран возвращается в третий дом гороскопа до 27 апреля. В последний раз в вашей жизни Уран именно открывает двери новых знакомств, покровителей, нового интереса к жизни, нового обучения, образования, переезда куда-то (может, за границу). Уран открывает границы и помогает оформлять документы.

27 апреля Уран войдёт в четвертый дом гороскопа на 7 лет, и у вас будет меняться место жительства, ожидаются перемены в семье. Может, вы поменяете недвижимость, продадите/купите дом, квартиру. Или получите документы на гражданство, визу, ПМЖ. Это произойдет в конце апреля.

Ретроградный Меркурий

С 9 ноября Меркурий будет ретроградным до 29 ноября в десятом доме гороскопа (работа, карьера, куда вы стремитесь, ваша цель).

Ретроградный Меркурий заставляет пересматривать, взвешивать, анализировать. Может, вы будете думать: "А нужна мне эта работа? Может, поменять? Переучиться? Нужно ли мне вообще, к чему я стремлюсь? Может, цель поменять?"

Или в коллективе, организации, где вы работаете, будут перемены. Может, нужно переделывать проект или делать заново (ретро-Меркурий – это что-то снова, опять). Всё, что касается ваших достижений, работы: может, вы снова будете делать, переделывать или захотите поменять работу.

Может, с бывшей работы позвонят и скажут "возвращайтесь". Или бывший начальник снова вернётся. Или будут перемены в организации, коллективе.

Помните, что по ретроградному Меркурию нежелательно делать плановые операции, подписывать важные документы, покупать недвижимость и автомобили (продавать можно). Внеплановые операции делать можно.

Ретроградный Юпитер

11 ноября Юпитер, планета везения и удачи, разворачивается в ретроградное движение в пятом доме гороскопа. Пятый дом – дом радости, красных дорожек, ивентов, любви (и любви к себе), хобби — всего, что для души, что нравится, что мы любим.

Юпитер, даже когда ретроградный (с 11 ноября по 11 марта), всё равно хороший. Он будет ближе к земле и будет больше влиять на ваш выбор.

Может, вы будете участвовать или готовиться к конкурсам или готовить творческий проект, выставку ваших работ. Это сектор детей: беременность, зачатие, подготовка к рождению ребёнка.

По ретро-Меркурию и ретро-Юпитеру вы снова начнёте общаться с кем-то из бывших поклонников/поклонниц. Или произойдет пересмотр отношений. Вы задумаетесь, нужны ли вам эти отношения, особенно если это любовный треугольник. Юпитер покажет ситуацию ясно и заставит задуматься, хотите ли вы продолжать.

20 ноября - новолуние в девятом доме гороскопа (сектор расширения горизонтов: другие страны, путешествия, национальности, кухни народов, религии, всё интересное, новое).

Солнце соединится с Луной, но при этом они будут точно напротив Урана. И опять Уран говорит, что будет неожиданная новость, сюрприз, поворот событий, которые вы не планировали. Или что-то произойдет быстро, молниеносно. Собрались за один день и полетели куда-то. Сегодня позвонили, пригласили, вы через час уже выезжаете в аэропорт или на вокзал. Может, быстрая поездка или даже переезд. Или вы решите обучаться чему-то эзотерическому, необычному.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Что приготовил Рыбам Сатурн

28 ноября Сатурн, который находится в вашем знаке, разворачивается вперёд. Он был ретроградным с 26 июля. Если у вас был тяжёлый период с 26 июля, какая-то нагрузка, ответственность, может, вы решали вопрос, связанный с отношениями, — это время заканчивается.

28 ноября Сатурн пойдёт вперёд в вашем знаке, и будет становиться легче и легче. А 15 февраля Сатурн и вовсе выйдет из вашего знака и не вернётся почти 30 лет.

15 февраля он войдёт в сектор денег, а это говорит, что у вас может поменяться источник заработка, доход станет более серьёзным или стабильным. Может, свой бизнес появится, потому что Сатурн – планета ответственности, когда вы сами ответственны за свой бизнес, работу, заработки, доходы.

И ещё одно хорошее событие в ноябре: Сатурн будет делать очень хороший аспект к Юпитеру (планете удачи и везения).

Сатурн в вашем первом доме (в вашем знаке), а Юпитер в пятом доме (любви, удовольствия, радости). Они будут делать аспект 120 градусов — а это всегда аспект везения, лёгкости, возможностей. Какие-то возможности вам откроются — обязательно принимайте их, соглашайтесь, не бойтесь.

Смотрите видео - Гороскоп на ноябрь 2025 для Рыб - прогноз Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп Рыбы гороскоп Рыбы гороскоп на ноябрь Анжела Перл Гороскоп 2025
