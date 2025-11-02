Гороскоп на ноябрь 2025 для Рыб: сюрпризы, перемены и судьбоносные встречи

Ноябрь станет месяцем больших возможностей для Рыб, рассказала Анжела Перл.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-na-noyabr-2025-dlya-ryb-syurprizy-peremeny-i-sudbonosnye-vstrechi-10711547.html Ссылка скопирована

Гороскоп на ноябрь 2025 для Рыб - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology

Вы узнаете:

Когда улучшится финансовая ситуация и придут деньги

Какие перемены на работе произойдут в ноябре

Когда Рыбам улыбнется удача

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на ноябрь 2025 для Рыб.

Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - перемены, Рыбам - любовь.

видео дня

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в ноябре будет много сюрпризов и непредвиденных ситуаций, потому что Уран очень активный, пишет Главред.

5 ноября Марс — планета активности, действия, фокуса, энергии — входит в ваш десятый дом гороскопа. Десятый дом — это сектор работы, карьеры, достижений, наших целей, куда мы направляемся, чего хотим достичь. До середины декабря Марс будет в этом доме. Вы будете решать карьерные вопросы, делать шаги в сторону достижений и статуса.

Шаги могут быть очень неожиданные, потому что в этот же день, 5 ноября, Марс будет делать аспект к Урану. Марс в самой высокой точке гороскопа (10 дом), Уран внизу - в четвертом доме (семья, место жительства, с кем живём).

Работа и место жительства, семья — будут очень связаны. Может быть новость, информация, неожиданная ситуация, когда вдруг нужно переезжать, менять работу, или из-за работы переезжать. Может, предложат новую работу, поэтому будет много поездок. Или нужно договариваться на работе по поводу места, семьи, места жительства.

Десятый дом — это ещё статус. Может, вы с кем-то расстаётесь, и у вас меняется статус, нужно разъезжаться.

Марс в десятом доме хорошо — это прибыль. Вы получите деньги из-за повышения в должности. Или вы переезжаете в лучшее место жительства. Но в какой-то момент будет неожиданность и сюрприз.

В этот же день, 5 ноября, будет полнолуние в третьем доме гороскопа. Третий дом – это известия, новости, информация, коммуникация, общение. Может, что-то связано с новостями от знакомых, друзей. Может, соседи будут меняться. Третий дом – ещё и родственники. Кто-то приедет в гости. Не исключены события в жизни сестры или брата. Могут появиться новые знакомые.

Полнолуние часто даёт завершение, а не начало. Может, вы закончите курс обучения, получите сертификат. Или новость о том, что можно пройти профессиональную переквалификацию и получить лучше работу.

В любом случае прислушайтесь к новостям или информации, которую вы получите 5 ноября.

7 ноября Венера входит в девятый дом гороскопа Рыб. Венера – хорошая планета гармонии, счастья, хорошего настроения. Она входит в девятый дом путешествий, дальних земель, других культур, национальностей.

Может состояться знакомство с кем-то другой национальности, путешествие за границу. Может, по телефону будете общаться с тем, кто живёт далеко. Или получите подарок от кого-то, кто живёт далеко.

Девятый дом — это всё, что связано с типографиями, публикациями, издательствами. Выйдет ваша статья в журнале, или вы начнёте вести блог, начнете что-то преподавать.

В ноябре у Рыб будет расширяться сознание, кругозор. И вам будет это нравиться по Венере.

9 ноября Уран возвращается в третий дом гороскопа до 27 апреля. В последний раз в вашей жизни Уран именно открывает двери новых знакомств, покровителей, нового интереса к жизни, нового обучения, образования, переезда куда-то (может, за границу). Уран открывает границы и помогает оформлять документы.

27 апреля Уран войдёт в четвертый дом гороскопа на 7 лет, и у вас будет меняться место жительства, ожидаются перемены в семье. Может, вы поменяете недвижимость, продадите/купите дом, квартиру. Или получите документы на гражданство, визу, ПМЖ. Это произойдет в конце апреля.

Ретроградный Меркурий

С 9 ноября Меркурий будет ретроградным до 29 ноября в десятом доме гороскопа (работа, карьера, куда вы стремитесь, ваша цель).

Ретроградный Меркурий заставляет пересматривать, взвешивать, анализировать. Может, вы будете думать: "А нужна мне эта работа? Может, поменять? Переучиться? Нужно ли мне вообще, к чему я стремлюсь? Может, цель поменять?"

Или в коллективе, организации, где вы работаете, будут перемены. Может, нужно переделывать проект или делать заново (ретро-Меркурий – это что-то снова, опять). Всё, что касается ваших достижений, работы: может, вы снова будете делать, переделывать или захотите поменять работу.

Может, с бывшей работы позвонят и скажут "возвращайтесь". Или бывший начальник снова вернётся. Или будут перемены в организации, коллективе.

Помните, что по ретроградному Меркурию нежелательно делать плановые операции, подписывать важные документы, покупать недвижимость и автомобили (продавать можно). Внеплановые операции делать можно.

Ретроградный Юпитер

11 ноября Юпитер, планета везения и удачи, разворачивается в ретроградное движение в пятом доме гороскопа. Пятый дом – дом радости, красных дорожек, ивентов, любви (и любви к себе), хобби — всего, что для души, что нравится, что мы любим.

Юпитер, даже когда ретроградный (с 11 ноября по 11 марта), всё равно хороший. Он будет ближе к земле и будет больше влиять на ваш выбор.

Может, вы будете участвовать или готовиться к конкурсам или готовить творческий проект, выставку ваших работ. Это сектор детей: беременность, зачатие, подготовка к рождению ребёнка.

По ретро-Меркурию и ретро-Юпитеру вы снова начнёте общаться с кем-то из бывших поклонников/поклонниц. Или произойдет пересмотр отношений. Вы задумаетесь, нужны ли вам эти отношения, особенно если это любовный треугольник. Юпитер покажет ситуацию ясно и заставит задуматься, хотите ли вы продолжать.

20 ноября - новолуние в девятом доме гороскопа (сектор расширения горизонтов: другие страны, путешествия, национальности, кухни народов, религии, всё интересное, новое).

Солнце соединится с Луной, но при этом они будут точно напротив Урана. И опять Уран говорит, что будет неожиданная новость, сюрприз, поворот событий, которые вы не планировали. Или что-то произойдет быстро, молниеносно. Собрались за один день и полетели куда-то. Сегодня позвонили, пригласили, вы через час уже выезжаете в аэропорт или на вокзал. Может, быстрая поездка или даже переезд. Или вы решите обучаться чему-то эзотерическому, необычному.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Что приготовил Рыбам Сатурн

28 ноября Сатурн, который находится в вашем знаке, разворачивается вперёд. Он был ретроградным с 26 июля. Если у вас был тяжёлый период с 26 июля, какая-то нагрузка, ответственность, может, вы решали вопрос, связанный с отношениями, — это время заканчивается.

28 ноября Сатурн пойдёт вперёд в вашем знаке, и будет становиться легче и легче. А 15 февраля Сатурн и вовсе выйдет из вашего знака и не вернётся почти 30 лет.

15 февраля он войдёт в сектор денег, а это говорит, что у вас может поменяться источник заработка, доход станет более серьёзным или стабильным. Может, свой бизнес появится, потому что Сатурн – планета ответственности, когда вы сами ответственны за свой бизнес, работу, заработки, доходы.

И ещё одно хорошее событие в ноябре: Сатурн будет делать очень хороший аспект к Юпитеру (планете удачи и везения).

Сатурн в вашем первом доме (в вашем знаке), а Юпитер в пятом доме (любви, удовольствия, радости). Они будут делать аспект 120 градусов — а это всегда аспект везения, лёгкости, возможностей. Какие-то возможности вам откроются — обязательно принимайте их, соглашайтесь, не бойтесь.

Смотрите видео - Гороскоп на ноябрь 2025 для Рыб - прогноз Анжелы Перл:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред