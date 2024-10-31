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Гороскоп на ноябрь: Стрельца ждут страхи, Рыб – кризис, Водолея и Льва – деньги

Влад Росс
31 октября 2024, 10:00
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Звезды обещают нескольким знакам удачный ноябрь-2024: Рака ждёт главная победа, Водолея – большая прибыль, Весы – продвижение по карьерной лестнице.
Астролог Влад Росс составил гороскоп на ноябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп на ноябрь 2024 от Влада Росса обещает четырем знакам удачный месяц / Главред

Гороскоп на ноябрь 2024 года для всех знаков зодиака сулит удачный месяц четырем знакам, особенно фартить будет Водолею, причем в его жизни счастливый период продлится не один год.

А вот Стрельцу и Близнецам звезды обещают не самый приятный период в жизни, поскольку будет множество сложностей и проблем.

Впрочем, разберем гороскоп на ноябрь каждого знака отдельно и посмотрим, как пойдут дела у каждого в работе, финансовой сфере, любви, а также какие проблемы со здоровьем возможны в конце осени.

Неудачники ноября-2024:

Телец

В ноябре 2024 года Тельцу лучше всего проводить свободное время в привычной домашней атмосфере. В это время Телец будет склонен общаться только с самыми близкими людьми и проверенными друзьями. Ноябрь обещает быть сложным месяцем, потому новые люди могут обмануть Тельца в финансовых делах. В этом плане весьма неблагоприятный период – конец первой декады и начало второй, то есть 8-12 ноября, поскольку Венера будет делать жёсткий квадрат к Нептуну. В это время не стоит давать деньги в долг, поддаваться негативу. Также в эти дни вероятна депрессия.

Благоприятные дни ноября-2024 для Тельца: 1, 5, 16, 26, 29.

Неблагоприятные дни ноября-2024 для Тельца: 4, 7, 11, 19, 20, 24.

Карьера. В профессиональной деятельности Тельцу не стоит торопиться – пусть всё идет своим чередом. Сатурн будет разворачиваться весь месяц, а потому он не потерпит никаких быстрых решений. Ноябрь – не время для грандиозных преобразований, а вот планировать их на ближайшие год-два довольно благоприятно. Середина месяца благоприятна для повышения профессиональной квалификации Тельца, написания диссертаций.

Деньги. Пускай финансовая сторона жизни не очень тревожит Тельца в ноябре 2024 года. Главное – не вкладывать деньги в непроверенные проекты, финансовые дела, а особенно в недвижимость. Впрочем, Тельцу вполне хватит денег для удовлетворения его разумных желаний. В ноябре будет благоприятный период для покупки ювелирных изделий.

Личная жизнь. Для семейных Тельцов ноябрь будет весьма хорошим, несмотря на сложный месяц в целом. Все разногласия и обиды, которые могут случиться в этом месяце сойдут на нет, а потребность быть вместе, наоборот, усилится.

Одиноким Тельцам не стоит скромничать и недооценивать свои силы – они непременно смогут привлечь к себе внимание противоположного пола, особенно в конце месяца. Также к Тельцу может вернуться его любимый человек на ретроградном Меркурии.

Здоровье. Чтобы сохранить здоровье, в ноябре-2024 Тельцу следует избегать больших физических нагрузок, поскольку они могут не лучшим образом повлиять на состояние сердечно-сосудистой системы. Также рекомендуется пройти витаминную терапию, чтобы укрепить иммунитет и преодолеть хандру, которая нахлынет в этом месяце. Благоприятно обратиться к психологу, иначе есть риск войти в депрессивный период своей жизни.

Смотрите видео, в котором астролог Влад Росс поделился гороскопом на ноябрь-2024 для всех знаков зодиака:

Близнецы

В ноябре-2024 Близнецы будут требовать от окружающих повышенного внимания к себе, раздражаться по любому поводу, разговаривать в недопустимом тоне. Звезды рекомендуют Близнецам держать себя в руках, быть как можно тактичнее, в противном случае весь месяц потом придется заглаживать свою вину. Ноябрь – довольно сложный период для представителей этого знака зодиака.

Близнецам следует пытаться не быть эгоистичными и дарить радость окружающим, и тогда их жизнь может наполниться гармонией.

Благоприятные дни ноября-2024 для Близнецов: 1, 4, 5, 9, 14, 18, 28.

Неблагоприятные дни ноября-2024 для Близнецов: 7, 11, 16, 19, 20, 25.

Карьера. В работе у Близнецов в ноябре всё будет довольно статично, гармонично и благополучно. Однако они могут реагировать на успех окружающих людей очень болезненно: психологически это может выбить Близнецов из колеи.

Близнецам, желающим найти дополнительную подработку, звезды советуют активизироваться в самом начале месяца. Именно в это время есть шанс найти надежного работодателя 1-7 ноября.

Деньги. Благодаря импульсивной натуре Близнецы в ноябре могут ввязаться в гиблое финансовое дело, не продумав заранее все ходы.

Личная жизнь. Близнецам, состоящим в браке, в ноябре 2024-го придется побороться с соблазном. Кто-то может захотеть завязать с представителями знака романтические отношения, а сохранить верность в такой ситуации будет нелегко. Поэтому Близнецам нужно тысячу раз подумать, прежде чем изменить своей второй половинке.

Свободным Близнецам в ноябре не следует заводить новых знакомств, поскольку эти отношения со временем будут лишь удручать и заставят представителей знака стать убежденными холостяками. Партнер может разрушить эмоциональную и чувственную жизнь Близнецов на очень долгое время.

Здоровье. Вторая половина ноября не доставит Близнецам особых проблем со здоровьем, однако не стоит переедать, употреблять жирную пищу и алкоголь в больших количествах. Могут проявиться хронические заболевания, особенно связанные с легкими.

Стрелец

В ноябре-2024 у Стрельца будет соблазн делать всё по-своему, что может очень не понравиться окружающим. Поэтому следует быть внимательнее и объективно относиться к своему поведению, иначе это может привести к большим сложностям. В целом, ноябрь у Стрельца пройдет под знаком "минус". Возможны сомнения в правильности выбранного пути и профессии. Могут появиться страхи и тревоги, особенно во второй половине месяца. Кроме того, у Стрельца в ноябре будет довольно много нервной работы, что может привести к заболеваниям желудка. Нужно поберечь свое здоровье, также рекомендуется пройти полный осмотр организма, поскольку неожиданно могут быть выявлены серьезные болезни, в том числе онкология.

Благоприятные дни ноября-2024 для Стрельца: 1, 5, 13, 14, 18, 28.

Неблагоприятные дни ноября-2024 для Стрельца: 2, 7, 11, 20, 22, 30.

Карьера. В ноябре Стрелец может получить новые предложения, касающиеся работы, однако не все они будут стоить внимания, особенно те, что поступят в первой половине месяца. В целом, в работе Стрелец может развивать бурную деятельность, особенно после того, как примет какое-то важное решение в 20-х числах ноября. Однако стоит немного подождать с публичным представлением чего-либо и активной реализацией замыслов Стрельца – пускай планы воплощаются уже после того, как закончится ретроградность Меркурия в конце декабря. Впрочем, все замыслы Стрельца будут замечательными и перспективными.

Деньги. В финансовых вопросах в ноябре 2024-го Стрельцу необходимо избегать спекуляций и азартных игр. В этот период к вопросу добывания денег Стрелец будет весьма равнодушен. А любые попытки сорвать куш могут привести к банкротству. Особенно неблагоприятный период для Стрельца 7-15 ноября.

Личная жизнь. В ноябре Стрелец будет испытывать сильную потребность в стабильных отношениях. Он будет много думать о своих чувствах и той роли, которую он играет в нынешних отношениях. Стрельцу нужно стараться мыслить положительно в том ключе, в котором ему хотелось бы видеть отношения. Не нужно сожалеть о прошлом: того, кто ушел, вернуть уже нельзя, однако последний шанс на это оставит ретроградный Меркурий – 25-30 ноября будет возможность вернуть любимых и родных.

Здоровье. Повышенные нагрузки в ноябре могут не лучшим образом сказаться на самочувствии Стрельца. Нужно больше отдыхать и по возможности отложить важные дела на другое время. Также настоятельно рекомендуется пройти полный осмотр организма, середина месяца наиболее благоприятна для этого. Самое главное – пройти проверку на предмет онкологии. Полезно будет посетить массажиста и психотерапевта. Благоприятен будет и поход в салон красоты.

Рыбы

Ноябрь-2024 пройдет для Рыб весьма неплохо, но Рыбам будет хотеться спорить со всеми – и дома, и на работе, что станет большой ошибкой. А это в конечном итоге может привести к тому, что начало месяца будет за здравие, а конец – за упокой. В итоге, месяц для Рыб пройдет под знаком "минус". В начале ноября Рыбы смогут неплохо противостоять нападкам судьбы, но всё усложнится ближе к его концу. Поэтому Рыбам нужно планировать свои дела, быть организованными, но главное – контролировать свои эмоции, иначе можно довести себя до морального и эмоционального истощения. Следует прислушиваться к советам друзей – в ноябре они будут весьма полезны.

Благоприятные дни ноября-2024 для Рыб: 6, 7, 10, 12, 21, 26.

Неблагоприятные дни ноября-2024 для Рыб: 1, 8, 15, 18, 19, 28.

Карьера. В ноябре Рыбам важно не совершать необдуманные поступки в работе, иначе их могут неожиданно уволить. Один неверный шаг – и Рыбы могут потерять практически всё, что имели и строили долгое время. Рыб ждет кризисный момент. Также Рыбам не стоит позволять окружающим вмешиваться в их жизнь и самим раздавать советы, особенно тем, кто об этом не просил.

Деньги. Ноябрь 2024-го пройдет для Рыб весьма неопределенно в финансовом плане. Скачки вверх и вниз будут угрожать благополучию. Нельзя делать никаких ставок и ходить в казино, поскольку велик риск прогореть. А главное – нельзя приглашать в свой дом сомнительных людей, ведь они могут ограбить Рыб. Особенно неблагоприятна в этом плане первая половина месяца.

Личная жизнь. Рыб в ноябре будет переполнять чувство обиды и недовольства своим партнером. Рыбы любят и умеют обижаться, а драматизировать ситуацию – лучше всех. Самый неблагоприятный период для личных отношений – 5-15 ноября. Но ничто так не помогает Рыбам выйти из конфронтации, как теплые объятия любимого человека, которого можно будет вернуть в конце месяца.

Здоровье. Ноябрь у Рыб может быть отмечен стрессом и упадком сил. Нужно стараться не перенапрягать нервную систему, иначе есть риск сорваться. Иммунитет в этом месяце будет ослаблен, потому возможны инфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний, воспалительные процессы. Благоприятно делать влажную уборку дома и чаще проветривать помещение. Важно соблюдать диету. Во второй половине месяца можно пройти комплексное обследование. Благоприятны в это время косметические и оздоровительные процедуры. Рыбам в ноябре нужно меньше работать и больше отдыхать, набираясь сил.

Нейтральным ноябрь-2024 будет для следующих знаков:

Овен

Ноябрь 2024-го у Овна будет отмечен подъемом жизненной активности и энтузиазмом. Будет велико желание что-то изменить в окружающей обстановке. Из-за того, что Сатурн будет менять ретроградное движение на директное и какое-то время будет статичен, Овен станет более терпелив. Среди близких и друзей найдутся те, кто не поддержат инициативу Овна и даже откажутся от намеченных преобразований. Однако Овна это не должно расстраивать – полагаться нужно исключительно на себя, и тогда удастся достичь неплохих результатов.

Ноябрь будет средним месяцем для Овна, плюс-минус ровным.

Благоприятные дни ноября-2024 для Овна: 1, 5, 8, 12, 14, 24.

Неблагоприятные дни ноября-2024 для Овна: 7, 11, 18, 19, 20, 21.

Карьера. В профессиональной сфере в ноябре 2024 года Овну не следует размениваться по мелочам. Следует выбрать одну наиболее важную цель и идти к ней, не озираясь по сторонам.

Деньги. Овну в ноябре не стоит торопиться тратить деньги, особенно в конце месяца, когда Меркурий станет ретроградным. Деньги могут неожиданно прийти к представителям знака в начале ноября и точно так же неожиданно уплыть в конце месяца.

Личная жизнь. Овен в ноябре 2024-го должен позаботиться о своей личной жизни, поскольку она будет довольно непростой. В этом месяце есть риск поссориться с любимым человеком и стать жертвой обмана и интриг. Следует быть осторожнее и не затрагивать в общении с партнером темы, которые могут с ним рассорить и уничтожить семью.

Здоровье. В ноябре у Овна будет очень сильный иммунитет, потому он будет способен перенести любую болезнь на ногах, например, простуду или грипп. В этом месяце будут уязвимы уши, потому следует носить головной убор. Также ноябрь благоприятен для проведения операции.

Дева

В ноябре 2024 года Дева почувствует, что окружающие не столь внимательны к ней или вообще ее не замечают. Месяц будет средним для Девы, и в это время ей следует переключиться на текущие дела – работы хватит. К тому же забота Девы требуется и ее любимому человеку, и детям, если они есть. Следует вести себя так, чтобы близким было не в чем упрекнуть. Главное – Деве необходимо остерегаться финансовых авантюр и не брать в долг, особенно в конце месяца, когда Меркурий станет ретроградным. Если Дева возьмет в долг, она может разрушить свое финансовое благосостояние.

Благоприятные дни ноября-2024 для Девы: 6, 10, 12, 21, 22, 26.

Неблагоприятные дни ноября-2024 для Девы: 2, 4, 13, 14, 24, 30.

Карьера. В ноябре непреодолимые обстоятельства помешают Деве реализовать то, что она планировала, а всё из-за ретроградности Меркурия, который управляет этим знаком. Однако в отчаяние впадать не стоит. Не следует обижать окружающих, а также злиться, в том числе на себя. Кроме того, не стоит разрывать сотрудничество с работодателем, поскольку ничего нового и благоприятного Дева найти не сможет пока что.

Деньги. В ноябре-2024 Деве необходимо больше времени уделять обдумыванию важных вопросов, особенно тех, которые связаны с финансовыми операциями, проанализировать, где были допущены ошибки. Все отчеты, в том числе бухгалтерские, благоприятно составить именно в ноябре, и выяснить, куда могут утекать деньги. Деве в ноябре стоит перезагрузить всю свою финансовую сферу.

Личная жизнь. Девам, состоящим в браке, звезды рекомендуют обсудить со второй половинкой важные семейные дела: как быть дальше, куда переехать, сделать ли ремонт, как распределить домашние обязанности. Важно проявлять заботу, терпение и корректно объяснять, подсказывать, направлять и хвалить всех близких, иначе возможны сложные ситуации в конце месяца.

Здоровье. Здоровье Девы в ноябре 2024-го будет напрямую зависеть от ее настроения. Главная задача – всеми силами победить негативные эмоции. Благоприятно обратиться к косметологу, сделать пластическую операцию.

Скорпион

Скорпиону в ноябре-2024 стоит больше времени посвящать себе и реализации своих планов. Не нужно переживать, если пока Скорпион не нашел себе пару, поскольку отсутствие партнера позволит заняться своими проектами. Даже если Скорпиону придется расстаться с близким человеком в ноябре, он сможет сосредоточиться на делах. Месяц благоприятен для укрепления финансового фундамента. А вот в общении с окружающими захочется пойти на обострение.

В целом, ноябрь будет неоднозначным месяцем: не особо удачным, но и не плохим. С одной стороны, Скорпиона ждет карьерный успех, с другой – что-то несусветное в личной жизни.

Благоприятные дни ноября-2024 для Скорпиона: 2, 3, 10, 12, 16, 25, 30.

Неблагоприятные дни ноября-2024 для Скорпиона: 1, 6, 9, 18, 27, 28.

Карьера. В профессиональной сфере в ноябре 2024-го у Скорпиона всё будет получаться. Главное – не переутомляться, делать перерывы, особенно если работа связана с компьютером, не задерживаться после окончания трудового дня, не забывать расслабляться. Возможно, Скорпиону стоит в пятницу после работы встретиться с друзьями, сходить в кино или ночной клуб.

Скорпиону в этом месяце не стоит отрываться от коллектива. Также важно четко следовать инструкциям начальства. И тогда Скорпиона будет ждать звездный час и продвижение вверх по карьерной лестнице.

Деньги. В денежных делах Скорпиону в ноябре следует проявлять осторожность, особенно в конце месяца, на ретроградном Меркурии, то есть 25-20 ноября. А вот середина месяца весьма удачна в финансовом плане, и Скорпион сможет укрепить свое материальное положение, пополнить свои запасы или положить деньги на депозит или вложить в недвижимость.

Личная жизнь. Скорпионам, состоящим в браке, звезды советуют в ноябре отказаться от мысли о развитии романтических отношений на стороне, иначе всё это аукнется не лучшим образом, особенно вблизи 10-го числа, когда Венера будет делать жесткий аспект к Нептуну.

Здоровье. В ноябре 2024-го Скорпиону нужно бережнее относиться к своему здоровью, ведь в этот период организм будет весьма уязвим. Есть риск подцепить простуду. Нужно избегать переохлаждения. Следует избегать мест большого скопления людей, одеваться по погоде. Благоприятен будет визит к стоматологу.

Козерог

В ноябре-2024 Козерог может полностью положиться на помощь и мнение партнеров. Месяц обещает быть не слишком плохим и не слишком хорошим для Козерога. Новые дела, проекты и коллектив могут принести Козерогу удачу в этом месяце. Козерогу в ноябре важно проявлять тактичность, не тратить попусту время и деньги, а также следует объединять усилия с коллегами. Будет очень хорошо, если представители знака обретут новых друзей в этом месяце, ведь они смогу полностью изменить их судьбу. Благоприятно в этом месяце уезжать в другие страны и реализовывать себя в новых местах, а также выводить свои планы и проекты на новый уровень.

Благоприятные дни ноября-2024 для Козерога: 2, 9, 12, 20, 22

Неблагоприятные дни ноября-2024 для Козерога: 4, 5, 14, 18, 26, 28.

Карьера. Козерогу в ноябре нельзя проявлять излишнюю самоуверенность на работе. Не стоит брать на себя слишком много, взваливать на себя дополнительную ответственность. Козерогу важно не забывать о логике, прислушиваться к советам и учиться на своих ошибках. Излишняя инициативность Козерога может быть наказуема.

Деньги. Ноябрь – прекрасное время для Козерога, чтобы заняться решением своих финансовых вопросов. Любые денежные операции окажутся весьма удачными, особенно если они будут с долгим расчетом или прицелом. Благоприятно обзавестись недвижимостью или открыть новое дело 14 или 18 ноября.

Личная жизнь. В ноябре сомнения Козерога в том, что вторая половинка охладела, не будут стоить и выеденного яйца. Подозрения партнера в изменах тоже будут напрасны. Козерогу будет требоваться эмоциональная подпитка. А одиноким Козерогам даже мимолетные и несерьезные любовные отношения смогут поднять дух.

Здоровье. В ноябре-2024 Козерогу необходимо поддерживать работу щитовидной железы и употреблять больше йодсодержащих продуктов. Не рекомендуется Козерогу в этом месяце принимать какие-либо БАДы без предварительной консультации с врачом, поскольку есть риск спровоцировать сбой работы той или иной системы организма. Следует одеваться по погоде, иначе переохлаждения плохо скажутся на самочувствии: спровоцируют ломоту в суставах, ревматизм. Также Козерогу следует быть внимательнее к работе сердечно-сосудистой системы.

Счастливчики ноября-2024:

Рак

Раку в ноябре-2024 вряд ли удастся расслабиться и подумать о чем-то ином, кроме работы. В работе возможны очень важные ситуации. А месяц в целом обещает быть весьма удачным. Отдых Раку в этом месяце не светит, а вот напряжение, карьерные амбиции, реализация планов и достижение важных постов – всё это будет довольно благоприятно. Именно в ноябре появится возможность воплотить в жизнь все мечты Рака, особенно профессиональные. Однако на пути к успеху будут ждать и большие препятствия.

Расположение планет будет усиливать обидчивость и несдержанность Рака, потому важно контролировать себя и свои эмоции. Благодаря этому Рак может одержать самую крупную победу в своей жизни, за последний год уж точно.

Благоприятные дни ноября-2024 для Рака: 1, 2, 6, 10, 11, 16, 28.

Неблагоприятные дни ноября-2024 для Рака: 9, 13, 18, 19, 23, 26.

Карьера. В профессиональной деятельности Раку в ноябре важно во всем идти до конца, трудиться в поте лица. Благоприятны дальние командировки и эмиграция.

Деньги. В ноябре Рака могут ждать большие удачи в финансовом плане. Всё может сложиться так, что Рак выйдет на новый финансовый уровень. Самой щедрой для Рака в плане денег будет вторая половина месяца, когда он может сделать ставку и всё выиграть.

Личная жизнь. В личной жизни в ноябре Рака ждут разного рода коррективы. Раку доведется побывать в роли соблазнителя, и это может принести ему неожиданный успех, особенно если представители знака умеют обращаться с людьми, имеющими достаток. Во второй половине ноябре у семейных Раков возможны небольшие ссоры с партнерами, причиной тому могут стать невыполненные обещания.

Здоровье. В ноябре Раку следует заняться профилактикой заболеваний сердечно-сосудистой системы. Во второй половине месяца возможен эмоциональный сбой. Сильные эмоции приведут к нервному перевозбуждению. Месяц благоприятен для физиотерапевтических процедур. Раку будет нелишне обратиться к психологу, чтобы разобраться в своих эмоциях.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Лев

В ноябре-2024 Льву будет важно обуздать свой нрав, иначе его захлестнут эмоции и подтолкнут на совершение поступков, о которых потом придется пожалеть. Плутон, который войдет в этом месяце в знак Водолея – противоположный ко Льву знак, принесет Льву яркие и сильные эмоции, энергию, импульс. В целом, ноябрь будет довольно позитивным для Льва месяцем.

Благоприятные дни ноября-2024 для Льва: 4, 5, 8, 9, 18, 23.

Неблагоприятные дни ноября-2024 для Льва: 1, 3, 10, 12, 20, 28, 30.

Карьера. Льву в ноябре-2024 на работе нужно вести себя очень дипломатично, ведь только тогда он сможет достичь разных вершин. Льву стоит брать на себя ответственность за проведение важных переговоров и ни в коем случае не делегировать эту ответственность другим.

Деньги. Лев в ноябре может притянуть к себе такие деньги, которых еще никогда не видел. В этом месяце могут появиться очень сильные бизнес-партнеры, целые акулы бизнеса могут попасться на крючок Льва. В любом случае, все желания Льва будут работать на его деньги, а деньги – на его желания.

Личная жизнь. В ноябре 2024-го в отношениях с противоположным полом у Льва будет много капризности и обидчивости. Когда чувства захлестывают, важно обращаться к разумным рассуждениям, иначе дело дойдет до скандала. Льву важно постараться взять себя в руки и не смотреть волком на весь белый свет. Если Лев недавно расстался со своим партнером, то именно в ноябре появится шанс всё исправить и восстановить отношения.

Здоровье. В ноябре 2024 года Льву следует меньше времени проводить в людных местах и опасаться давок. Во время воздушных тревог Льву необходимо обязательно следовать в укрытие. Обычный кашель или насморк Льва в этом месяце могут перейти в хроническую форму, есть риск просто слечь, особенно в конце месяца. Ноябрь благоприятен для профилактики любых заболеваний.

Весы

В ноябре 2024-го Весы будут решительно настроены на перемены, что для представителей этого знака зодиака очень странно. Можно затеять ремонт, перестановку, вхождение в круг новых друзей, особенно тех, которые идеологически могут быть привязаны к Весам. Осуществить намерения Весам поможет удача в материальных делах, которая непременно придет. Поэтому ноябрь обещает быть довольно успешным периодом, со знаком "плюс". В это время отношения Весов со второй половинкой могут стать очень хорошими, даже если до этого они еще были неустойчивыми, к середине месяца всё может стабилизироваться. Есть все шансы достичь полного взаимопонимания с коллективом и друзьями.

Благоприятные дни ноября-2024 для Весов: 1, 8, 9, 13, 14, 24.

Неблагоприятные дни ноября-2024 для Весов: 4, 6, 15, 17, 25, 26.

Карьера. В работе Весам в ноябре важно помнить о компромиссах, ведь так им удастся избежать различных сложностей, особенно в общении с руководством. Вообще, в карьере всё будет складываться благоприятно, особенно в середине месяца. Во второй половине месяца возможен профессиональный рост или восстановление в должности, если раньше она была утрачена. Весы могут стать руководителем, продвинуться вверх по карьерной лестнице. Главное – вести себя спокойно, сохранять терпение, не отказывать от разумных компромиссов. Также не стоит полностью доверять поступающей информации, особенно 5-15 ноября, когда Венера будет в жестком квадрате к Нептуну.

Деньги. В ноябре 2024-го Весы могут получить хороший доход, зарплата может даже удвоиться. Благоприятны сделки с новыми деловыми партнерами и инвесторами.

Личная жизнь. В ноябре в отношениях с партнером Весов ждут постоянные напряжения, и вторая половинка наверняка захочет прояснить ситуацию и может даже начать задавать весьма непростые вопросы. Лучше не жить в атмосфере недоверия, иначе измена может полностью разрушить отношения Весов.

Здоровье. В ноябре 2024 года изменения погоды могут существенно отражаться на самочувствии Весов. Возможны мигрень, слабость, головные боли. Стоит начинать день с контрастного душа, а также быть осторожнее, чтобы не простудиться под дождем. После осеннего дождя Весы могут слечь всерьез и надолго с простудой, гриппом или коронавирусом.

Водолей

В ноябре 2024-го у Водолея начинается очень активный период, потому что в этот знак на 20 лет войдет Плутон и даст массу энергии, возможностей и прилив сил. Месяц обещает быть очень удачным и продуктивным. Главное – перестать нервничать. Да, в начале осени Водолей наломал дров, но теперь пришло время взять ситуацию под контроль. Если Водолей обидел вторую половину, сейчас нужно искать пути к примирению. Если он был не прав в отношениях с деловым партнером, тоже будет возможность всё исправить, особенно в конце месяца – на ретроградном Меркурии.

Благоприятные дни ноября-2024 для Водолея: 2, 10, 11, 17, 18, 23, 30.

Неблагоприятные дни ноября-2024 для Водолея: 6, 7, 9, 14, 25, 28.

Карьера. В профессиональной деятельности в ноябре 2024 года Водолею представится большой шанс заключить выгодные сделки, реализовать свои проекты, которые в будущем принесут огромнейшие деньги, прибыль, дивиденды. Водолею очень благоприятно присоединиться к проектам, связанным с политикой, выдвигаться куда-то, рекламировать себя. Водолею рекомендуется сосредоточиться на решении первоочередных задач, которые потребуют от него не только интеллектуальных, но и денежных вложений. В этом месяце Водолей может найти потрясающих инвесторов и деловых партнеров, имеющих большое влияние.

Деньги. Материальное состояние Водолея в ноябре-2024 будет хорошим и стабильным, как никогда, и будет только улучшаться. Благоприятно инвестировать в развитие собственного дела, а также искать спонсоров, которые смогут поддержать новый проект Водолея.

Личная жизнь. В ноябре-2024 Водолею покажется, что в отношениях с любимым человеком краски окончательно потускнели. Но хандрить не стоит, а лучше обсудить наболевшие вопросы или вместе сходить к психологу. В любом случае, Водолею нельзя отпускать от себя любимого человека, иначе впоследствии может оказаться, что это была та самая птица счастья, которую нужно было держать очень крепко, а не отпускать.

Семейным Водолеям в этом месяце следует быть особенно обходительными и ласковыми с супругом. Поддерживая хорошее настроение и у себя, и у второй половинки, Водолей сможет превратить семейную атмосферу в теплую, нежную и доверительную. В этом месяце важно делать друг другу подарки.

Здоровье. В ноябре Водолею следует опасаться вирусных заболеваний и разного рода инфекций. Нужно избегать пребывания в людных местах – опасность давки и взрывов. Водолею рекомендуется принимать витамины, а чай из шиповника поможет укрепить иммунитет. Следует отгонять от себя тоску, депрессию и не зацикливаться на проблемах, ведь так они отпадут сами по себе. Если Водолею будет совсем мрачно, на ретроградном Меркурии, то есть в конце месяца, следует поехать в те места, где уже доводилось бывать.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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