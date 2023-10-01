УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на октябрь 2023 для Водолеев: судьба подтолкнет к принятию решений

Анна Ярославская
1 октября 2023, 15:32 обновлено 1 октября, 15:32
Вы будете строить планы и цели, а главное - достигать их. Судьба подтолкнет вас к принятию решений, говорит гороскоп.
Гороскоп, Анжела Перл
​Гороскоп Водолей - что принесет октябрь в работе, любви и финансах / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на октябрь 2023 для Водолеев.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 6 октября Меркурий - планета коммуникаций - меняет свой знак и входит в 9 дом гороскопа. Это сектор, который отвечает за знания и навыки, которые мы получаем. Вы можете узнавать что-то новое. Также девятый дом связан с юридическими вопросами и документами. Это удачное время для нового знакомства, собеседования на работу в международную компанию, планирования путешествий, бронирования билетов и отелей за рубежом.

10 октября Плутон - планета трансформации входит в знак Водолея. Если у вас были дела, которые нуждались в завершении, или ждали каких-то документов, то после 10 октября все сдвинется с мертвой точки.

С 10 октября Венера входит в сектор денег Водолеев. Ваше финансовое положение улучшиться благодаря совместным усилиям с партнером. Также это удачный период для получения наследства, страховки или других финансовых выгод. С эмоциональной точки зрения это время способствует освобождению от плохих привычек и отношений, которые мешали самооценке.

13 октября возможны изменения в сфере работы. Водолеи могут начать собственный бизнес. Вы будете строить планы и цели, а главное - достигать их. Судьба подтолкнет вас к принятию решений об изменениях в личной жизни: возможна женитьба или рождение ребенка.

14 октября — солнечное затмение. Оно влияет на вас и ваше видение мира вокруг. Вы можете пересмотреть свои собственные убеждения и даже найти новое восприятие мира. Астролог советует изучать себя, языки, культуры других народов. Возможна смена места жительства или поездка за границу.

С 24 октября Солнце будет находиться 10 доме гороскопа. Это период семейных дел. Возможно, вы начнете сотрудничать с одним из своих родителей или будете рассматривать возможности смены места жительства. Также этот период может сказаться на изменении вашего социального статуса или карьерных возможностях.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

28 октября — лунное затмение, оно затронет сферы места жительства, недвижимости и дома. Это может быть переезд, покупка или продажа недвижимости, ремонт или реорганизация вашего жилья. Кроме того, в период затмения ожидают изменения в семейных отношениях: рождение нового члена семьи, развод или отдаление от семьи.

Смотрите видео - Гороскоп Водолей на октябрь 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
гороскоп Водолей гороскоп Водолей знак Зодиака Водолей гороскоп на октябрь Анжела Перл гороскоп 2023
Реклама

Главное за день

ГУР устроил атаку дронов со взрывом по стоянке вертолетов в Сочи - СМИ

ГУР устроил атаку дронов со взрывом по стоянке вертолетов в Сочи - СМИ

15:27 Украина
РФ стянула "элитные" части и технику: в ВСУ назвали условие штурма Бахмута

РФ стянула "элитные" части и технику: в ВСУ назвали условие штурма Бахмута

14:56 Украина
РФ готова воевать вдолгую: в Британии дали тревожный прогноз насчет сроков войны

РФ готова воевать вдолгую: в Британии дали тревожный прогноз насчет сроков войны

13:47 Мир
Все главные новости

Последние новости

15:32

Гороскоп на октябрь 2023 для Водолеев: судьба подтолкнет к принятию решений

15:27

ГУР устроил атаку дронов со взрывом по стоянке вертолетов в Сочи - СМИ

14:56

РФ стянула "элитные" части и технику: в ВСУ назвали условие штурма Бахмута

14:35

"Бавовна" в Крыму: в Джанкою по складу врагов прилетела ракета - местные жители

14:18

Боятся украинских БПЛА: оккупанты "нарисовали" Ту-95 в Энгельсе - их выдали детали

Украина уничтожит Крымский мост ракетами ATACMS, войска РФ будут бежать с полуострова - ЗаблоцкийУкраина уничтожит Крымский мост ракетами ATACMS, войска РФ будут бежать с полуострова - Заблоцкий
14:00

Финалист Холостячки Алексей Трегубенко впервые "засветил" маму своего первенца

13:55

"Быть до последних дней творцом": рецензия на фильм "Творец"

13:47

РФ готова воевать вдолгую: в Британии дали тревожный прогноз насчет сроков войны

13:18

Деньги гребет лопатой: блогер Волошин рассказал подписчикам сколько денег зарабатывает

Реклама
12:50

Дроны атаковали российские города: раздавались взрывы и вспыхнул пожар

12:47

Shahed может уходить от РЭБ: РФ бьет по Украине модернизированными дронами

12:36

Медведев "проснулся": угрожает бить по заводам Германии из-за поставок Taurus

12:28

Лунный календарь на 2 октября: что Месяц предвещает в личной жизни, здоровье и деньгах

11:44

Россия в сентябре побила "рекорд" по применению "Шахедов": с чем это связано

11:43

Потеря Крыма будет роковым поражением для Путина - Огрызко

11:42

В Словакии на выборах побеждают "друзья Путина" из пророссийской партии Фицо

10:40

В Кремле запутались, какие территории Украины считают оккупированными - ISW

10:39

В КНДР опозорились абсурдным заявлением насчет войны РФ с Украиной

10:36

Василий Вирастюк откровенно рассказал о своем скандальном разводе после 15 лет брака

10:16

Вывела на сцену дочь без согласия отца: предательница Лорак с розмахом отметила 45-летие

Реклама
09:44

"Полезные идиоты": экс-глава МИД назвал, кто в ЕС готов плясать под дудку КремляВидео

09:41

Именины 2 октября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

09:31

Мы наблюдаем начало вытеснения России с Кавказамнение

09:23

"45 дней без помощи Украины": Байден отреагировал на такое принятие бюджета США

08:40

Есть прилеты и разрушения: РФ массированно била по Украине, названы цели ударов

08:31

Таким десертом не наесться: простой рецепт синабонов с яблоками и корицей для особого завтрака

07:24

Россия массированно атаковала Украину дронами: в Черкасской области есть попадание

06:55

Сколько продлится война?мнение

06:30

Эти вещи нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы: важные приметы дня

05:30

Путин – "говорящая голова": Свитан рассказал, кто правит РоссиейВидео

04:54

Гороскоп на октябрь 2023 для Скорпионов: человек из прошлого, поездка и тайнаВидео

03:30

РФ стянула ударный кулак и готовит штурм: два города Украины под угрозой – Жданов

02:35

"Мы получим все и сразу": Свитан рассказал, когда наступит переломный момент в войнеВидео

01:35

Огрызко рассказал, перерастет ли ситуация в Карабахе в полноценную войну в регионе

30 сентября, суббота
23:50

"Продолжается боевая работа": ВСУ нанесли огромные потери оккупантам - Тарнавский

22:47

"Интенсивность обстрелов упала": боец ВСУ рассказал, как изменились действия оккупантов

22:40

Украина ударит ракетами по Крыму, Путину придется сделать выбор – Огрызко

21:58

Гороскоп на октябрь 2023 для Козерогов: когда категорически нельзя принимать важные решенияВидео

21:25

Сумасшедшая головоломка для самых внимательных: надо найти собаку за 5 секунд

21:20

"Придется извиняться за жесткую риторику": Огрызко рассказал о конфликте с полякамиВидео

Реклама
21:18

Покрова Пресвятой Богородицы 2023: светлые поздравления и открытки для близких

20:55

К чему снятся грибы за популярными сонниками мужчинам и женщинам

20:34

Гороскоп на октябрь 2023 для Стрельцов: гармония принесет больше денег в вашу жизньВидео

20:21

Девушка показала лайфхак, как за 3 секунды почистить яйцо

20:19

"Чего он ждет?": в ФРГ разнесли Шольца и призвали срочно дать Украине Taurus

19:47

Путина "кинул" еще один союзникмнение

19:45

"Это может вызвать проблемы": в Конгрессе США призвали отказать Украине в помощи

19:11

Как хранить морковь, чтобы не гнила: 3 совета для длительного хранения

18:59

Угроза новых ударов: украинцам назвали цели – чем и когда планирует бить РФ

18:51

Пойдут ли ВСУ на Крым в ближайшие месяцы: эксперт объяснил заявление об эвакуации

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять