Гороскоп на октябрь 2023 для Водолеев: судьба подтолкнет к принятию решений

Вы будете строить планы и цели, а главное - достигать их. Судьба подтолкнет вас к принятию решений, говорит гороскоп.

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​Гороскоп Водолей - что принесет октябрь в работе, любви и финансах / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на октябрь 2023 для Водолеев.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 6 октября Меркурий - планета коммуникаций - меняет свой знак и входит в 9 дом гороскопа. Это сектор, который отвечает за знания и навыки, которые мы получаем. Вы можете узнавать что-то новое. Также девятый дом связан с юридическими вопросами и документами. Это удачное время для нового знакомства, собеседования на работу в международную компанию, планирования путешествий, бронирования билетов и отелей за рубежом.

10 октября Плутон - планета трансформации входит в знак Водолея. Если у вас были дела, которые нуждались в завершении, или ждали каких-то документов, то после 10 октября все сдвинется с мертвой точки.

С 10 октября Венера входит в сектор денег Водолеев. Ваше финансовое положение улучшиться благодаря совместным усилиям с партнером. Также это удачный период для получения наследства, страховки или других финансовых выгод. С эмоциональной точки зрения это время способствует освобождению от плохих привычек и отношений, которые мешали самооценке.

13 октября возможны изменения в сфере работы. Водолеи могут начать собственный бизнес. Вы будете строить планы и цели, а главное - достигать их. Судьба подтолкнет вас к принятию решений об изменениях в личной жизни: возможна женитьба или рождение ребенка.

14 октября — солнечное затмение. Оно влияет на вас и ваше видение мира вокруг. Вы можете пересмотреть свои собственные убеждения и даже найти новое восприятие мира. Астролог советует изучать себя, языки, культуры других народов. Возможна смена места жительства или поездка за границу.

С 24 октября Солнце будет находиться 10 доме гороскопа. Это период семейных дел. Возможно, вы начнете сотрудничать с одним из своих родителей или будете рассматривать возможности смены места жительства. Также этот период может сказаться на изменении вашего социального статуса или карьерных возможностях.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

28 октября — лунное затмение, оно затронет сферы места жительства, недвижимости и дома. Это может быть переезд, покупка или продажа недвижимости, ремонт или реорганизация вашего жилья. Кроме того, в период затмения ожидают изменения в семейных отношениях: рождение нового члена семьи, развод или отдаление от семьи.

Смотрите видео - Гороскоп Водолей на октябрь 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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