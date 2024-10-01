Гороскоп на октябрь 2024 для Львов: новые люди, важная встреча и второй шанс

Юпитер сулит Львам удачу в социальных связях и дружбе. Вы можете встретить влиятельных людей и расширить свой круг общения.

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Лев - Гороскоп на октябрь 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на октябрь 2024 для Львов. Представителей этого знака зодиака ожидает множество значительных событий и изменений, особенно в сферах общения, отношений и личного развития.

Тем временем астролог Влад Росс назвал самые важные астрологические события второго месяца осени. В эти дни могут произойти как хорошие, так и опасные события. Детальнее читайте в материале: Риск "ядерки" и другие катастрофы: Росс назвал самые опасные даты октября 2024.

Как рассказала астролог на своем Youtube-канале, месяц начнется с солнечного затмения 2 октября. Это последнее солнечное затмение в третьем доме гороскопа Львов.

"Похоже, что в последние два года у вас поменялось окружение, появилось много нового общения, новых интересов и знаний. Может быть, вы выучили иностранный язык, проходили курсы, начали больше ездить, водить машину или получили новые навыки и сертификаты. Все эти темы сработают еще раз по этому затмению 2 октября", - сказала она.

Ждите новостей, связанных с сестрой, братом или соседями. В вашем окружении появится новый интересный человек.

Это время может быть благоприятным для обучения, получения новых знаний и навыков, а также для заключения новых договоренностей и контрактов.

Если вам интересен Таро-прогноз для Львов и других знаков зодиака на солнечное затмение, читайте материал: Солнечное затмение 2 октября 2024: Овнам - сила, Скорпионам - новые цели, Девам - стабильность.

Юпитер – планета везения, удачи - 9 октября останавливается и разворачивается в ретроградное движение до 4 февраля.

"У вас как будто может появиться второй шанс. Юпитер снова вам что-то покажет или принесет в вашу жизнь, или откроет какие-то возможности, связанные с группами людей", - свидетельствует гороскоп на месяц.

Это время может принести много новых знакомств и возможностей для общения с влиятельными людьми. Ожидается, что вы сможете выйти на новый уровень в своих социальных связях и встретить людей, которые останутся в вашей жизни надолго. Также Львы могут переосмыслить и пересмотреть социальные связи и проекты, реализация которых планируется в будущем.

20 ноября Плутон будет выходить из шестого дома гороскопа и войдет в седьмой дом, который отвечает за партнерство и отношения. Это событие будет иметь значительное влияние на жизнь Львов в течение следующих 20 лет.

Плутон находился в шестом доме гороскопа на протяжении 15 лет, что могло привести к значительным изменениям в профессиональной жизни и здоровье. Вы могли столкнуться с нагрузками, обязательствами и даже проблемами с организмом, которые требовали внимания и трансформации.

С переходом Плутона в седьмой дом, ваш взгляд на отношения, как личные, так и деловые, может измениться. Это время может принести новые подходы к выбору партнеров и взаимодействию с ними. Вы можете начать более глубоко осмысливать свои отношения и искать более значимые связи.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

17 октября - полнолуние в девятом доме гороскопа.

Это сектор, который отвечает за все то, что связано с заграницей, путешествиями, поездками.

Львов пригласят на различные мероприятия, возможны командировки. Вы можете получить возможность отправиться в отпуск или на важную встречу.

Полнолуние будет благоприятным для обучения новому. Вы решите начать курс или преподавать что-то сами. Это также хорошее время для публикации статей или выступлений, связанных с вашим опытом и знаниями.

Если у вас есть какие-либо судебные процессы или вопросы, связанные с документами (например, на визу или гражданство), полнолуние может принести ответы или решения.

Детальный гороскоп для Львов на октябрь смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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