Гороскоп на полнолуние и затмение 30 ноября 2020: кому сулят утреннюю удачу

Двум знакам Зодиака утром светит удача / Reuters

Понедельник, 30 ноября (16-17 лунный день), будет богат на астрономические явления – около 11:30 по Киеву прогнозируется полнолуние и затмение Луны. В этот день двум знакам Зодиака – Лев и Телец – спрогнозирована утренняя удача.

Девам гороскоп на 30 ноября сулит очень заманчивые предложения, а Ракам – поддержку звезд, пишет astrozodiac.net.

В последний день осени Водолеям грозит особенная уязвимость, а Весы могут получить весьма тревожные новости

К чему готовиться в последний день осени огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 30 ноября 2020 года – Овен

"Включите" активность в первой половине дня. Не создавайте себе хвосты. Можете искать людей, с которыми можно объединить усилия.

Гороскоп на завтра – Лев

Используйте утренние часы с максимальной пользой – потом удача может ускользнуть, и наваляться неприятности. Не рассчитывайте на обещанную помощь.

Гороскоп на 30 ноября 2020 – Стрелец

В первой половине дня вы можете неожиданно отчетливо что-то понять. После обеда может неожиданно и очень кстати капнуть небольшая сумма.

К чему готовиться в последний день осени земным знакам Зодиака

Гороскоп на 30 ноября 2020 года – Дева

Вам могут предложить что-то очень заманчивое. Возможно, появится шанс разобраться с теми вопросами, которые вас тревожили.

Гороскоп на завтра – Телец

Рассчитывайте на удачные утренние часы, а потом возможны неприятности. Займитесь важными делами до обеда.

Гороскоп на 30 ноября 2020 – Козерог

Остерегайтесь покупок, которые вы не планировали, – можно выбросить деньги на ветер. После обеда есть угроза конфликтов из-за денег.

К чему готовиться в последний день осени воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 30 ноября 2020 года – Водолей

Вы можете быть особенно уязвимы – не перегружайте себя и откажитесь от долгих поездок за рулем. Противопоказаны перегрузки, "прикручивайте" эмоции.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Может возникать много поводов для волнения, возможно, взвалятся на плечи чужие проблемы. Не позвольте себе переутомиться.

Гороскоп на 30 ноября 2020 – Весы

Возможна серьезная встревоженность из-за новости. Страсти улягутся после обеда.

К чему готовиться в последний день осени водным знакам Зодиака

Гороскоп на 1 декабря 2020 года – Рыбы

Утром особенно успешно могут идти дела, которые требуют творческого подхода. Кошелек может стать полнее, возможно, кто-то закроет долг.

Гороскоп на завтра – Рак

Прогнозируется легкий день. Можно довести до конца дела, в которых раньше никак не удавалось поставить точку.

Гороскоп на 30 ноября 2020 – Скорпион

Не отправляйтесь далеко без сопровождения. Противопоказаны перегрузки. Может появиться карьерное предложение, которое не захочется отклонить.