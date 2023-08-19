Гороскоп на сентябрь 2023 для Козерогов: что ждет в работе, финансах, любви

Известный астролог Анжела Перл рассказала, каким будет первый месяц осени 2023 у представителей знака зодиака Козерог.

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Что ждет Козерогов в сентябре 2023 года: прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2023 для представителей знака зодиака Козерог.

Как рассказала астролог на своем Youtube-канале, с 4 сентября Венера разворачивается в прямое движение в восьмом доме финансов, общего бюджета и чужих денег.

"Если вы ожидаете какие-то деньги от кого-то, от какой-то организации или вашего мужа, жены, партнера, то вы их получите уже в сентябре. Возможно, это ожидание длилось весь август, но уже финансовая ситуация повернется к лучшему, и доход будет", - отметила специалист.

С 4 сентября наступит очень хорошее время для примирения, для того, чтобы встретиться снова. Также будет налаживаться интимная жизнь.

Кроме того, 4 сентября планета подарков Юпитер становится ретроградной. Даже когда эта планета движется назад, она приносит подарки и дает второй шанс.

"Допустим, у вас не получилось с кем-то встретиться или вы что-то пошло не так на свидании в августе. Сейчас, когда Юпитер развернется и пойдет обратно в том же направлении до конца года, до 31 декабря, у Козерогов получится как будто второй шанс. Возможно вы встретите нового человека, будет шанс заново начать отношения", - сказала Анжела Перл.

Уран также ретроградный до 22 января в секторе гороскопа, который отвечает за любовь, детей, творчество. Возможно вы будете готовиться к выставке или конференции. Те представители знака, у которых есть свой бизнес, будут обдумывать какие-то изменения.

15 сентября Меркурий разворачивается в прямое движение. Таким образом, уже можно покупать технику, подписывать документы, заключать сделки, вести важные переговоры.

В этот же день, 15 сентября, будет новолуние, рождается новая энергия. Возможно ваш бизнес выйдет на новый уровень, состоится знакомство с очень значимым человеком. Козероги расширят свой кругозор.

С 24 сентября Козероги сфокусируются на работе и своих целях. Представители этого знака зодиака поймут, в каком направлении они хотят двигаться.

29 сентября - полнолуние в четвертом доме гороскопа, который отвечает за недвижимость, место жительства, членов семьи.

Полнолуние всегда приносит кульминационный момент, что-то высвечивает. Возможно вы получите новость от кого-то из членов семьи, кто-то к вам приедет гости или, наоборот, съедет.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Смотрите видео - Гороскоп Козерог на сентябрь 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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