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Гороскоп на сентябрь 2023 для Стрельцов: везение, подарок и успех в любви

Анна Ярославская
18 августа 2023, 05:31
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Известный астролог Анжела Перл рассказала, каким будет первый месяц осени 2023 у представителей знака зодиака Стрелец.
Гороскоп Стрелец, Анжела Перл
Что ждет Стрельцов в сентябре 2023 года: прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2023 для представителей знака зодиака Стрелец.

Как рассказала астролог на своем Youtube-канале, месяц начинается с того, что 4 сентября Венера разворачивается в прямое движение в секторе удачи, путешествий и знаний.

"И все становится легче. Если не удавалось получить визу, оформить загранпаспорт или поехать куда то в путешествие, после 4 сентября это уже у вас получится. Возможна новость из-за границы, начнется переписка с кем-то, кто живет далеко, или это будет человек другой национальности. Появятся клиенты из-за границы. Возможно будет обучение на иностранном языке", - сказала Перл.

Венера поможет Стрельцам и в романтических делах. Вы можете встретить кого-то в путешествии или на учебе, встретитесь с невестой/женихом, которые живут далеко, говорит гороскоп.

Кроме того, Венера символизирует финансы, так что вы можете получить деньги от родственников. Вам пришлют подарок, посылку.

4 сентября Юпитер разворачивается в ретроградное движение до 31 декабря. Решатся проблемы. Юпитер всегда дает второй шанс.

"Например, вы не приняли предложение работы или вы не взяли кого-то на работу или в свой бизнес, думали взять няню или помощницу по хозяйству и не взяли. Так вот сейчас Юпитер возвращается в эту же точку, чтобы вы пересмотрели это решение", - сказала Анжела Перл.

Если вы что-то оттягивали, то ретроградный Юпитер заставит решить проблему. Возможно это будет связано со здоровьем или с юридическими документами.

15 сентября Меркурий разворачивается в прямое движение. Уже можно будет покупать, договариваться, подписывать важные документы.

"Меркурий у Стрельцов находится в 10 доме гороскопа. Это сектор достижений, целей, всего, к чему мы стремимся. Это наша репутация. Так что как раз будет время заявить о себе, показать себя. Возможно вы начнете вести какой-то курс, станете мастером, возьмете себе помощника. Будет продвижение в делах, бизнесе, карьере, работе. Ждите новостей от начальства", - рассказала астролог.

С 24 сентября ваш бизнес поднимется. В последнюю неделю сентября состоятся важные и большие события. Возможно Стрельцы поедут на выставку, конференцию, семинар.

29 сентября - полнолуние в секторе любви и удовольствий. Стрельцы проведут время с любимым человеком, поедут в отпуск или на отдых.

Также полнолуние проясняет ситуацию, показывает дела такими, какими они есть на самом деле. Может раскрыться тайна. Если у вас есть хобби, дело или бизнес, то нужно будет принимать какое-то решение или подумать, что стоит поменять, говорит гороскоп.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Смотрите видео - Гороскоп Стрелец на сентябрь 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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