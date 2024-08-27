Гороскоп на сентябрь 2024: Ракам - конфликты и беспокойство, Овну - счастье

Астрологи рассказали, что пророчат звезды в июле всем знакам зодиака.

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Гороскоп на сентябрь / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гороскоп на сентябрь 2024 предсказывает события и влияние планет на каждый знак зодиака в этом месяце. Будьте готовы к переменам и узнайте, как использовать позитивные энергии этого периода в свою пользу.

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Гороскоп на сентябрь – Овен

Овны, как известно, не отступают в борьбе, но в этом месяце отпустить ситуацию - ваш путь к счастью. Ретроградный Уран и возвращение Плутона в Козерог заставят вас пересмотреть свой распорядок дня, и вы сможете осознать, что привычки, которые вы приобрели, не служат вам. Воспользуйтесь организованной энергией сезона Девы, чтобы навести порядок в своей жизни до того, как мы перейдем к вашему родственному знаку - Весам.

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Гороскоп на сентябрь – Телец

В этом месяце, Телец, вы будете чувствовать себя творческим и социальным человеком. Начиная с сезона Девы, своего собрата по земному знаку, вы уже чувствуете себя приземленно, но Уран и Плутон побуждают вас разобраться в своих творческих устремлениях.

Позже в этом месяце лунное затмение в Рыбах осветит ваш 11-й дом социального сознания и желаний. Подойдите творчески к организации общественных мероприятий - мы все знаем, что вы любите все самое изысканное в жизни, пригласите друзей в недорогой мишленовский ресторан неподалеку от вас.

Гороскоп на сентябрь – Близнецы

В этом месяце у вас, Близнецы, может появиться несколько серьезных идей, касающихся финансов или карьеры. Ретроградный Уран побуждает вас задуматься о своих корнях и о том, как они привели вас к тому, чем вы сейчас занимаетесь.

Позже в этом месяце лунное затмение осветит ваш 10-й дом долгосрочных целей и публичного имиджа, так что вы можете получить некоторые откровения о том, какие главы вы хотите закрыть в карьере - и какие открыть, двигаясь вперед. Шаг в будущее может быть пугающим, но он также невероятно увлекателен для такого общительного свободного духа, как вы.

Гороскоп на сентябрь – Рак

Следующие пару месяцев могут показаться вам несколько напряженными, поскольку Плутон вновь войдет в Козерог, ваш сестринский знак. Ваш круг общения окажется под огнем проницательного взгляда Плутона; могут возникнуть конфликты и беспокойство, но если вы будете вести свои взаимоотношения с добротой и состраданием, все будет в порядке.

Кроме того, в конце месяца произойдет лунное затмение в другом водном знаке - Рыбах. Воспользуйтесь мечтательным вдохновением перемен, которое принесет Луна, и примите адаптирующуюся природу Рыб. В этом месяце научитесь плыть по течению и, возможно, в буквальном смысле вдохновитесь водным отдыхом.

Гороскоп на сентябрь – Лев

В этом месяце вам предстоит собрать все свои силы, Лев. Плутон вошел в знак Козерога, дав вам немного передышки от его пристального внимания, но ненадолго, поскольку в ноябре он снова войдет в Водолей, ваш сестринский знак. Плутон в подрывном Водолее означает, что вас ждут серьезные преобразования, но перед этим вы хотите заложить прочный фундамент.

Лунное затмение, которое произойдет в конце этого месяца, окажется в вашем 8-м доме интимных отношений, что заставит вас задуматься о том, как вы делитесь своими ресурсами с теми, кто вам ближе всего. Завяжите все концы с концами сейчас, чтобы уверенно вступить в следующий цикл своей жизни.

Гороскоп на сентябрь – Дева

С днем рождения, Дева! Сентябрь будет продуктивным месяцем для понимания собственной философии и долгосрочных целей. В начале месяца вы почувствуете глубокий сдвиг в приоритетах благодаря ретроградному Урану, а также новолунию в вашем домашнем знаке. Вы получите ясность в том, каковы ваши ценности в настоящее время и в будущем.

9 сентября Меркурий также вернется к вам домой, и вы сможете выразить эти начинающиеся откровения словами. Побалуйте себя одиночеством или даже самостоятельными путешествиями, чтобы воспользоваться преимуществами солнечного возвращения.

Гороскоп на сентябрь – Весы

В этом месяце вас, Весы, ожидает множество уроков перемен. Ретроградный Уран освещает ваш 8-й дом интимных отношений, побуждая вас к переоценке того, как вы делитесь своим имуществом с окружающими вас людьми.

Лунное затмение в конце этого месяца осветит ваш 6-й дом здоровья и привычек, позволяя вам лучше структурировать свой распорядок дня. Вы должны почувствовать себя блестящими и новыми как раз к своему солнечному возвращению - отправляйтесь куда-нибудь и сделайте что-нибудь интересное с вашими любимыми людьми в сезон Весов.

Гороскоп на сентябрь – Скорпион

Поскольку Плутон - ваша правящая планета, в этом месяце вы ощутите его возвращение сильнее, чем в других. Поскольку он находится в вашем 3-м доме ума и общения, вы можете обнаружить, что слишком много думаете, даже больше, чем обычно.

В этом месяце откройтесь людям, которым вы доверяете, чтобы не застрять в собственных мыслях. Позже в этом месяце Венера войдет в ваш домашний знак, что позволит вам проявить свои романтические и очаровательные черты. Воодушевившись побуждением планеты любви, отправляйтесь на романтическое свидание со своим любимым человеком.

Гороскоп на сентябрь – Стрелец

Вам, как любителю перемен, ретроградный Уран может показаться особенно тяжелым. Поскольку планета изобретательности находится в вашем 2-м доме работы и приоритетов, вы можете почувствовать желание перемен на рабочем месте.

Помните, что трава не всегда зеленее на другой стороне, и даже если она зеленее, ваш новый сад все равно нужно поливать. Используйте этот период перемен для оценки своих долгосрочных целей, а по выходным отправляйтесь охладиться у ближайшей реки, чтобы проветрить голову.

Гороскоп на сентябрь – Козерог

Ваша личность постоянно развивается, но сейчас самое время заявить о себе как о личности. В начале месяца в ваш знак возвращается Плутон, а это значит, что вам придется столкнуться с неуверенностью в себе. Планета подсознания имеет свойство разрушать слабые устои, поэтому вам важно оставаться верными своим основным ценностям.

К счастью, поскольку в этом сезоне вы находитесь в земном знаке Девы, вы сможете использовать силы Девы, чтобы не быть втянутыми в орбиту Плутона. Не перенапрягайтесь; если чувствуете, что перегружены, сходите с друзьями и выпейте хороший коктейль.

Гороскоп на сентябрь – Водолей

Для вас, Водолеи, это месяц создания прочных основ. Ретроградный Уран находится в вашем 4-м доме семьи и эмоциональных устоев, побуждая вас изменить семейную динамику и свое понимание своих корней. Плутон также переходит из вашего знака в Козерог на короткое время.

Однако не расслабляйтесь слишком сильно: планета трансформации вернется в знак Водолея в ноябре. Чтобы воспользоваться этим временем, когда вы не находитесь под пристальным вниманием Плутона, укрепите отношения с собой и близкими людьми. Это не обязательно должно быть напряженным - займитесь чем-нибудь веселым в выходные.

Гороскоп на сентябрь – Рыбы

Вам, Рыбам, как человеку, который любит изменчивость, ретроградный Уран может показаться немного подавляющим. Главное - дать волю своему воображению, даже если материальный мир вас не догоняет.

К счастью, лунное затмение, которое произойдет в конце этого месяца в вашем домашнем знаке, поможет укрепить картину мечты, которой вы хотите, чтобы стала ваша реальность. Романтизируйте свою жизнь, отправившись в сказочное кафе или заложив дневник в любимом парке.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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