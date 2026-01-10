Гороскоп на январь-февраль 2026: для кого год начнётся с мощного поворота судьбы

Два месяца зимы перевернут жизнь Овнов. Детали раскрыла Анжела Перл.

Анжела Перл опубликовала гороскоп для Овнов на январь и февраль 2026 года / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие важные астрологические события произойдут в январе и феврале

Когда Овны одержат победу и встретят свою любовь

Что принесет соединение Нептуна и Сатурна в знаке Овна

Астролог Анжела Перл составила детальный прогноз на январь и февраль 2026 года для представителей знака зодиака Овен.

Если вам интересен прогноз этого специалиста на весь год, читайте материал: Что ждёт Овнов в 2026 году: астролог назвала самые важные и опасные периоды.

Гороскоп на январь 2026 - Овен

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 3 января было очень важное и позитивно полнолуние. Особенно сильно его влияние будет ощущаться до 10 января.

"Что бы ни случилось, будет иметь положительный оттенок. Позже, оглянувшись в прошлое, вы скажете: "Хорошо, что так произошло". Почему? Потому что в этом полнолунии был задействован Юпитер в вашем четвертом доме, который связан с домом, семьёй, недвижимостью, мамой. Это могут быть события, связанные с переездом, покупкой или продажей жилья, ремонтом, оформлением документов, новостями от членов семьи. Всё — к лучшему, ведь Юпитер — планета удачи. Он также может принести новость о беременности или расширении семьи (появление невестки, зятя и т.д.). К тому же, это полнолуние было в соединении со звездой Сириус — звездой успеха и расширения. Поэтому возможны улучшение жилищных условий или удача, связанная с домом или семьёй", - цитирует Главред Анжелу Перл.

С 6 по 12 января — соединение Солнца с Марсом, которое случается раз в два года. Соединение произойдёт в вашем 10-м доме, связанном с карьерой, профессией, достижениями. Это откроет двухгодичный цикл, в течение которого вы начнёте долгосрочный проект, обучение или составите план на два года.

Астролог добавила, что сейчас в десятом доме много планет (стеллиум): Солнце, Меркурий, Марс и Венера — это указывает на сильные амбиции и желание достичь нового статуса.

18 января в этом же 10-м доме будет новолуние, которое задаст тон на две недели вперёд. Энергия будет сфокусирована на достижениях: возможно, получение диплома, новая должность, повышение, начало бизнеса, изменение статуса (в том числе в личной жизни — свадьба, рождение ребёнка). Особенно сильным период будет с 18 по 25 января. Новолуние часто приносит рост — финансовый, публичное признание, выступление перед аудиторией.

С 18 января планеты начнут переходить в 11-й дом (дом результатов, друзей, коллективов). Сначала Венера принесёт возможность увидеть результаты своих усилий, возможно, финансовые. С 21 января Солнце и Меркурий войдут в 11-й дом — это могут быть новые знакомства, поддержка влиятельных людей, вхождение в новую команду или организацию. 24 января к ним присоединится Марс, а Плутон уже находится в 11-м доме. Фокус сместится на получение результатов и планирование следующих шагов. Это может быть связано с соцсетями, проектами с большим количеством людей, встречами с друзьями, организацией мероприятий.

Еще одно важное событие месяца - 27 января Нептун войдёт в знак Овна на 14 лет. Нептун — планета мечты, творчества, духовности. Вы станете мыслить креативнее, возможно, увлечётесь эзотерикой, медитациями, психологией, целительством. Для активных Овнов это может быть необычно — Нептун "замедлит" вас, но позволит увидеть картину шире. Это долгий тренд, связанный с надеждой, любовью, раскрытием талантов.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп на февраль 2026 - Овен

1 февраля — полнолуние в пятом доме, который отвечает за любовь, творчество, дети. Полнолуние произойдет в огненном знаке Льва, что гармонирует со стихией Овна. Может принести представление ваших работ, выступление, победу в конкурсе, романтическое знакомство или решение в отношениях, завершение творческого проекта. Полнолуние также поддержит 11-й дом (друзья могут помочь в знакомствах или проектах).

15 февраля Сатурн войдёт в знак Овна до апреля 2028 года. Последние три года он был в 12-м доме — периоде подготовки, переосмысления. Теперь начинается новый цикл: возможны изменения в жизни — работа, переезд, изменение статуса (брак/развод), большая ответственность. Сатурн учит дисциплине и серьёзности. То, что вы начнёте в этот период, скорее всего, останется с вами надолго.

20 февраля — точное соединение Нептуна и Сатурна в первом доме. Такое событие бывает раз в 36 лет. Это заложит очень долгий цикл изменений, начало чего-то большого.

17 февраля — солнечное затмение в 11-м доме. Может принести изменения в круге общения, новый коллектив, признание, награду, новые возможности, особенно в онлайн-сфере. Коридор затмений продлится до 3 марта — в этот период лучше не принимать важных решений.

С 26 февраля по 20 марта — ретроградный Меркурий в 12-м доме. Возможны возвраты к старым делам, незавершённым вопросам, находки потерянного, наведение порядка, очищение (в том числе здоровья). Не рекомендуется покупать дорогое, подписывать важные документы или планировать операции.

Гороскоп для Овнов на январь и февраль 2026 год от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

