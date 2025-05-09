Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра 10 мая: Тельцам - хорошие новости, Весам - восстановление сил

Руслана Заклинская
9 мая 2025, 03:44
75
Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 10 мая всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра 10 мая: Тельцам - хорошие новости, Весам - восстановление сил
Гороскоп на 10 мая 2025 года / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, сгенерированное ИИ

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 10 мая
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 10 мая поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться завтра.

видео дня

Гороскоп на завтра - Овен

Игра с детьми подарит вам замечательный опыт исцеления. В этот день вы хорошо заработаете, но постарайтесь не позволить деньгам ускользнуть из ваших рук. Выйдите вечером с друзьями прогуляться - это принесет много пользы. В этот день вам может не хватать настоящей любви в вашей жизни. Не волнуйтесь - все меняется со временем, как и ваша романтическая жизнь. Будьте вежливыми и обаятельными со всеми, кто попадется вам на пути. Вы можете резко высказаться в адрес кого-то из членов семьи из-за гнева.

Гороскоп на завтра - Телец

Избегайте слишком серьезного отношения к жизни. Если ищете способы заработать немного дополнительных денег, инвестируйте в надежные финансовые схемы. Неожиданные хорошие новости от дальних родственников принесут моменты счастья для всей семьи. Пришло время переоценить собственные сильные стороны и планы на будущее. Вы можете посетить какое-то место с членами семьи, поскольку они предложат вам присоединиться. Хотя сначала вы можете быть немного равнодушными, впоследствии вам может понравиться этот опыт.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Направьте свою энергию на проекты самосовершенствования, которые помогут вам стать лучше. Улучшение финансового положения позволит вам удобнее оплачивать давние долги и счета. Лучшее взаимопонимание с вашим супругом/супругой принесет счастье, мир и процветание дома. Ваша способность помогать нуждающимся принесет вам уважение. Проводить слишком много времени в социальных сетях - это не только пустая трата драгоценного времени, но и вредно для вашего здоровья.

Гороскоп на завтра - Рак

Вы, вероятно, будете наслаждаться спортивными занятиями, которые помогут вам поддерживать физическую форму. В этот день ваш друг может попросить вас одолжить крупную сумму. Ваша помощь ему может финансово нанести ущерб вам. Благоприятные планеты принесут вам множество причин для удовольствия в этот день. Вы сможете хорошо поспать в этот день. После этого вы почувствуете себя очень расслабленным и бодрым.

Гороскоп на завтра - Лев

Спорт на свежем воздухе привлечет вас - медитация и йога принесут успех. В этот день бизнесменам этого знака зодиака стоит держаться подальше от членов семьи, которые просят финансовой помощи, но не возвращают ее. Кроме личных дел, займитесь благотворительностью - это подарит душевное спокойствие, однако не в ущерб личной жизни. Стоит уделять одинаковое внимание и тому, и другому. Некоторые ваши дела могут приостановиться. В этот день отец или старший брат могут упрекнуть вас за определенные ошибки - попробуйте понять их слова и применить их, чтобы стать лучше.

Гороскоп на завтра - Дева

Направьте свою энергию на проекты самосовершенствования, которые сделают вас лучше. Внезапный приток средств позаботится о ваших счетах и немедленных расходах. Неожиданные хорошие новости поднимут вам настроение. Старайтесь не говорить ничего резкого своему любимому человеку, иначе вам, возможно, придется позже покаяться. День замечательный. Найдите время для себя и оцените свои недостатки. Это принесет положительные изменения в вашу личность. Звезды советуют провести время неподалеку - это своего рода веселое путешествие с теми, с кем вы чувствуете близость.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

В этот день ваша тревога исчезнет, как только вы возьмете ситуацию под контроль. Вы, вероятно, поймете, что она такая же несущественная, как мыльный пузырь, лопающийся от первого порыва ветра. Те, кто инвестировал средства в этот день, скорее всего, получат прибыль. Хорошее время, чтобы посвятить часть своего дня другим. В этот день вы можете раньше покинуть офис, чтобы провести больше времени с близкими. Это будет день, когда время как будто остановится, и вы останетесь в постели дольше, чем обычно. Также вы сможете получить столь необходимое восстановление сил.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Здоровье будет оставаться стабильным, несмотря на плотный график, но не воспринимайте свою жизнь как должное. Осознайте, что забота о здоровье - это настоящее обещание. Новая финансовая сделка будет заключена, и к вам поступят свежие деньги. Вечер с друзьями обещает быть приятным, это отличная возможность освежить вашу дружбу, вспоминая хорошие совместные моменты. Сегодня вы можете настолько увлечься просмотром фильма на телевизоре или мобильном телефоне, что забудете выполнить важные задачи.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Вы, вероятно, поразите окружающих своим позитивным мировоззрением и уверенностью. В этот день вы будете излучать позитивную ауру и выйдете из дома в хорошем настроении, но ваше настроение может ухудшиться из-за кражи каких-либо ваших ценных вещей. Ваша жажда знаний поможет вам найти новых друзей. Если вы живете далеко от дома из-за учебы или работы, используйте свое свободное время в этот день, пообщавшись с членами семьи - во время разговора вы можете даже растрогаться.

Гороскоп на завтра - Козерог

Вы, вероятно, будете наслаждаться спортивными занятиями, которые будут поддерживать вашу физическую форму. В этот день вы можете инвестировать свои деньги в религиозную деятельность и, скорее всего, достигнете душевного спокойствия и стабильности. Вам следует проводить свое свободное время, наслаждаясь обществом детей, даже если вам придется приложить все усилия для этого. Среди вашей насыщенной жизни в этот день у вас будет достаточно времени для себя и возможность заниматься любимыми делами. В этот день вы можете чувствовать себя хорошо, помогая другу/подруге.

Гороскоп на завтра - Водолей

Будьте оптимистом и смотрите на более светлую сторону. Ваши уверенные ожидания открывают двери для реализации ваших надежд и желаний. Инвестиции в недвижимость будут прибыльными. Вас может беспокоить поведение любого члена семьи, и вам следует поговорить с ними. Когда вы понимаете, что у вас нет достаточно свободного времени для членов семьи или друзей, вы расстраиваетесь. Даже в этот день вы будете чувствовать себя так же.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Ваши быстрые действия решат вашу давнюю проблему. Если вы собирались взять кредит и занимались этой работой в течение длительного времени, то это ваш счастливый день. Мало кто может устоять перед человеком с такой искренней улыбкой. Когда вы хорошо ладите с другими, вы, как благоухающий цветок. Ваше чувство юмора будет вашим самым большим достоянием. Вы поймете, что ваши близкие - это ваш постоянный источник счастья и радости.

Источник.

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра Гороскоп 2025
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Объектов - миллион": Жданов назвал возможные цели удара "Орешника" по Киеву

"Объектов - миллион": Жданов назвал возможные цели удара "Орешника" по Киеву

05:45Украина
Распад Украины и территориальные уступки: у Трампа сделали новое громкое заявление

Распад Украины и территориальные уступки: у Трампа сделали новое громкое заявление

01:10Политика
Такого никогда не было: что необычного произошло на церемонии в Ватикане

Такого никогда не было: что необычного произошло на церемонии в Ватикане

22:53Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Мокрый снег, заморозки и дождь: украинцам назвали дату опасной погоды

Мокрый снег, заморозки и дождь: украинцам назвали дату опасной погоды

Насыпало два сантиметра снега и ударил мороз: где в Украине бушует непогода

Насыпало два сантиметра снега и ударил мороз: где в Украине бушует непогода

Цена взлетит на 25%: в Украине из-за дефицита подорожает ряд популярных продуктов

Цена взлетит на 25%: в Украине из-за дефицита подорожает ряд популярных продуктов

Китайский гороскоп на завтра 9 мая: Петухам - скандалы, Драконам - разочарования

Китайский гороскоп на завтра 9 мая: Петухам - скандалы, Драконам - разочарования

ВСУ провели масштабную операцию: удалось отбросить врага подальше от Харькова

ВСУ провели масштабную операцию: удалось отбросить врага подальше от Харькова

Последние новости

06:10

Путину приготовиться: Германия создаст свой ядерный щит?

05:45

"Объектов - миллион": Жданов назвал возможные цели удара "Орешника" по Киеву

05:25

"Священная задача для Украины": почему на самом деле для Путина так важно 9 мая

05:10

Чем отличаются 2 льва: только люди со зрением орла найдут отгадку за 19 секунд

04:50

Гороскоп по лунному календарю: почему 9 мая нельзя оставлять беспорядок

Сорвет ли Украина Путину парад 9 мая: Жданов – об ударах по Москве и угрозе "Орешника" для КиеваСорвет ли Украина Путину парад 9 мая: Жданов – об ударах по Москве и угрозе «Орешника» для Киева
04:33

Реальная угроза или страшилка: Ягун сказал, есть ли риск атаки Орешником по Киеву

04:00

"Обвал" доллара и "скачок" евро: каким будет курс валют до 18 мая

03:44

Гороскоп на завтра 10 мая: Тельцам - хорошие новости, Весам - восстановление сил

03:12

Что подарить на День матери: мамы с опытом поделились оригинальными идеями

Реклама
02:00

От Tesla до Ford: антирейтинг ТОП-5 автомобилей, которые ломаются чаще всего

01:37

Путин снова говорит о ядерном оружии: в Британии объяснили, зачем

01:30

Дженнифер Лопес рассказала, как дети пережили ее развод с Беном Аффлеком

01:10

Распад Украины и территориальные уступки: у Трампа сделали новое громкое заявление

00:27

Звезда фильма "Тот, кто прошел сквозь огонь" развелся с женой: "Так случилось"

00:24

ПВО остановила ракету на Полтавщине: какие последствия она оставила после себя

08 мая, четверг
23:29

Орбакайте сбежала под крыло к Пугачевой после высказываний о войне

23:26

Посудомойка плохо моет посуду: простой и эффективный способ от мастераВидео

22:55

Tayanna заговорила о свадьбе: на берегу океана

22:53

Такого никогда не было: что необычного произошло на церемонии в ВатиканеВидео

22:42

"Любовница": что происходит в браке Лилии Ребрик

Реклама
22:33

"Не все может выглядеть очевидно": Денисенко в день развода сделала заявление

22:14

Зеленский и Трамп провели переговоры: первые подробности: первые подробности

22:07

Делегация ЕС везет во Львов неожиданные новости: СМИ раскрыли подробности

22:04

Ратификация соглашения с США и новый Папа Римский: главные новости Украины (дайджест)

22:01

"Передавала помощь": что известно об отношениях Софии Ротару с россиянами

21:28

Как проверить яйца на свежесть - бабушкин метод со стопроцентной точностьюВидео

21:26

Первая речь нового Папы Римского: какие заявления сделал Лев XIVВидео

21:05

Зеленский обратился к новому Папе Римскому сразу после избрания - что сказал

20:54

"На крыльях ангела": Шэрон Стоун поделилась тяжелой утратой

20:54

Украину атакует мощный циклон: где будет засыпать снегом и заливать дождями

20:41

В Ватикане избрали нового Папу Римского - кто им стал и чем он уникален

20:39

В Европе заговорили о плане Б: кто может заменить США в мирных переговорах

20:39

Малоизвестная, но мощная: для чего нужна кнопка со стрелкой в автомобилеВидео

19:45

Россия открывает двери Китаю: СМИ рассказали, что попросил Путин у Си Цзиньпина

19:43

"Такой перспективной еще не было": Зеленский высказался о сделке с США по недрам

19:41

"Не пренебрегайте": певица СолоХа случайно раскрыла пол третьего ребенка

19:23

Появился белый дым: в Ватикане избрали нового Папу РимскогоВидео

19:15

Бои продолжались 6 месяцев: ВСУ отбили важнейшие территории на одном направлении

19:10

Самый массированный налёт ударных дронов по РФ: что он означаетмнение

19:09

Какому святому нужно молиться 9 мая: какой церковный праздник и день ангела

Реклама
18:59

РФ строит огромный завод по производству взрывчатки: где он расположен

18:56

С возрастом приобретают особый шарм: 3 знака зодиака, которые стареют красивее всего

18:53

Кладут мячи в подвеску: механик рассказал, что это за метод и безопасен ли он

18:51

"Сюрприз" от Украины на 9 мая: известно, по каким целям в РФ могут бить ВСУ

18:28

Умерло 12 человек: кого из актеров сериала "Сваты" уже нет в живых

18:24

Как бесследно удалить пятна от краски с одежды - простые и эффективные средства

18:22

Трамп анонсировал новые переговоры с Зеленским - что известно

18:10

Расстрелял военного и его родственницу: что стало причиной стрельбы под Киевом

18:05

Для чего в России анонсировали удар по Киеву Орешником - раскрыта скрытая цель

17:29

Армия РФ существенно вклинилась в оборону ВСУ: обозреватель назвал направление

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять