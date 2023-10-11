Гороскоп на завтра 12 октября 2023: Деве - финансовый успех, Весам - избавление от токсичных людей

Рыбы завтра почувствуют, что находятся на своем месте и смогут воплотить все мечты в реальность.

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Гороскоп на завтра / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Be Inspired)

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звёзды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Читайте гороскоп на завтра, 12 октября, чтобы узнать, что вас ждет.

Гороскоп на завтра – Овен

Плутон, находящийся непосредственно в Козероге, а также Марс, переходящий в Скорпион, усиливают интенсивность дня, поскольку вы можете осознать свою истину и двигаться в соответствии с ней. Это лучший способ убедиться в том, что Вселенная направляет каждый ваш шаг. Чтобы извлечь максимум пользы из этого времени, попробуйте сдаться, если все пойдет не так, как ожидалось. Откажитесь от контроля или даже от ожидания, что то, что вы хотите воплотить в жизнь, займет длительный период времени.

Гороскоп на завтра – Телец

В последнее время жизнь казалась вам немного сложной, как будто вы не могли понять, как перейти от того места, где вы находитесь в данный момент, к той жизни, которая, по вашему мнению, предназначена для вас. Все изменится, когда Плутон войдет в директное положение в Козероге, открывая новые удачные возможности для богатства, радости и захватывающего опыта.

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Ищите, где в жизни начинают открываться, становиться более возможными новые предложения и возможности.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Сейчас вас окружает множество возможностей, но чтобы использовать их по максимуму, не бойтесь силы трансформации. Как воздушный знак, вы открыты, творчески мыслите и лучше других переносите перемены. Однако что-то, на чем Вы в последнее время зациклились, заставляет бояться потерять то, что вы имеете сейчас.

Каким бы открытым и гибким вы ни были, события в жизни будут вызывать страх, но именно этому знаку стоит доверять, потому что в данный момент речь идет не о том, что может измениться в негативную сторону, а о том, что вас ожидает огромное количество благ.

Гороскоп на завтра – Рак

Вы должны вновь вспомнить о том, как важно наслаждаться жизнью и пользоваться теми моментами, которые приносят счастье. В то время как в вашей жизни происходят масштабные преобразования, которые затрагивают все ее стороны, вам показывают, что является самым важным.

Осознание того, что радость, к которой вы всегда стремились, пришла, поможет вам продолжить путь трансформации. Иногда каждому человеку нужно небольшое подтверждение того, что он на правильном пути, и это подтверждение будет вашим.

Гороскоп на завтра – Лев

Вы всегда представляете собой мощную силу, поскольку обладаете уникальным потенциалом. Все, что приносит жизненный путь, можно легко забыть о том и даже то, кто вы есть на самом деле. К счастью, как бы далеко вы ни отклонились от своего пути, у Вселенной всегда есть волшебный способ притянуть вас обратно. С наступлением пика лунного затмения в Весах вы вновь почувствуете, что идете в согласии со своей душой.

Гороскоп на завтра – Дева

Значительный финансовый успех, ожидающий вас, является результатом всех ваших усилий и началом новой главы в жизни. Энергия Весов управляет финансами, самооценкой и тем, что значит для вас больше всего. В период лунного затмения вы найдете место для новых начинаний и божественного начала, когда Вселенная может в одно мгновение изменить все к лучшему. Также вы можете ожидать продолжения роста в этой сфере вашей жизни до 2025 года.

Гороскоп на завтра – Весы

Во многих отношениях для вас это только начало, тем более что сейчас происходит только первое затмение в вашем зодиакальном знаке. Этот новый цикл затмений подчеркнет ваше самоощущение и то, как вы относитесь к другим людям, и кардинально изменит жизнь в период до 2025 года. Лунное затмение в вашем зодиакальном знаке означает, что Луна окажет мощное влияние на самоощущение, убеждения и то, как вы решите двигаться в этом мире. Это развитие того пути, который вы проходили в течение нескольких лет. Также вы избавитесь от токсичного присутствия в своей жизни негативных людей.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Готовясь к заключительному затмению, которое произойдет в конце октября в Тельце, управителе отношений, вы посмотрите на мир новыми глазами.

За последние несколько лет для вас многое изменилось, и это очень сильно повлияло на отношение к жизни. Примите то, насколько глубоким был ваш рост и как вы стали тем человеком, которым вам суждено быть, потому что именно это приведет к еще более невероятной удаче.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Чтобы воплотить удивительные мечты в жизнь, вам необходимо уделить немного времени своей душе. Хотя до официального Нового года еще несколько месяцев, с астрологической точки зрения все идет к тому, что новый год начнется с возвращением Солнца в ваш знак зодиака. Но прежде чем это произойдет, необходимо восстановить связь со своей интуицией и подтвердить свое внутреннее знание. Хотя вы всегда готовы к новым, далеким приключениям, вы также должны быть уверены, что исследуете глубины своего разума.

Гороскоп на завтра – Козерог

Вас ожидает большой успех в карьере, поскольку энергия Весов управляет карьерой. Солнце и Меркурий находятся здесь, а это значит, что вы станете свидетелем невероятного момента столкновения удачи и судьбы. Вы, как правило, один из самых успешных и ориентированных на карьеру знаков Зодиака, потому что умеете прокладывать свой путь к раскрытию потенциала. Но при этом вы часто так усердно работаете, что забываете о том, что нужно действовать не только для достижения успеха, но и для высшего блага.

Гороскоп на завтра – Водолей

Звезды вещуют изобилие, новый опыт, путешествия, образование и духовные связи. В настоящее время Солнце и Меркурий вместе с Марсом находятся в вашем знаке, помогая исполнять мечты и создавать жизнь, которую вы любите. Во время лунного затмения появится возможность выйти из зоны комфорта и обрести большее изобилие. Это может быть возможность отправиться в путешествие по работе, научиться чему-то новому или углубить свою духовную практику.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Чем больше вы увлечены каким-либо делом, тем большего успеха вы добьетесь. Это не столько связано с трудом, сколько с тем чувством, что вы находитесь именно там, где должны быть в этой жизни. Когда Плутон станет директным в Козероге, вы почувствуете большую надежду и веру в то, что сможете воплотить все свои мечты в жизнь, что совпадет с переходом Марса в знак Скорпиона, который поможет обрести энергию и мотивацию для веры в себя.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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