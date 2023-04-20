УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра 21 апреля 2023: Тельцам – манипуляции, Ракам - романтика

Елизавета Бельмас
20 апреля 2023, 11:49 обновлено 20 апреля, 12:08
110
Астрологический прогноз на завтра подскажет, кому необходимо быть честным и настоящим, а кому срочно посадить сад.
Гороскоп на завтра 21 апреля 2023
Гороскоп на завтра 21 апреля 2023 / коллаж фото instagram greenpark.kaluga/ua.depositphotos.com

Эксперты по звездам в своем астрологическом прогнозе на 21 апреля показали, что готовят звезды всем представителям зодиакального круга на пятницу.

Гороскоп на завтра – Овен

Не пытайтесь вписаться в шаблон, которому вы просто не принадлежите, Овен. Возможно, в последнее время вы прошли через серьезную трансформацию, превратившись из квадратной формы в круглую. Другие люди могут все еще пытаться вернуть вас в прошлое. Не позволяйте им. Пусть люди знают, что вас огорчает, что с вами не обращаются так, как вы хотите.

Гороскоп на завтра – Телец

В словах людей могут быть тонкие сообщения, на которые вам нужно обратить внимание, Телец. Другие люди могут пытаться посылать вам подсказки, чтобы нажимать на ваши кнопки. Не игнорируйте эти тонкости. Нежные, любящие сообщения могут быть пронизаны шипами, предназначенными для того, чтобы спровоцировать вас. Не оставляйте эти манипуляции незамеченными.

видео дня

Гороскоп на завтра – Близнецы

Не продолжайте играть в игры, если вы больше не хотите повторять ту же драму, Близнецы. Ставя себя в роль жертвы, вы открываете себя для манипуляций и контроля со стороны других. Чтобы остановить повторяющийся сценарий, вам крайне важно встать и осознать, что вы играете важную роль в своей жизни и вы за нее ответственны. Признайте, что у вас есть сила и смелость измениться.

Гороскоп на завтра – Рак

Сегодня у вас отличный день, Рак. Вам следует действовать в любой художественной сфере. Приготовьте вкусный ужин и поделитесь им с любимым человеком. Дайте своему сердцу возможность говорить и действовать в соответствии с тем, что оно говорит. Ваша женская и мужская стороны сейчас на одной волне. Воспользуйтесь возможностью сбалансировать эти два аспекта. Вы магнит для любви и романтики.

Гороскоп на завтра – Лев

Если у вас нет сада, заведите его. Вам важно работать с растениями, так что поднимите рукава и испачкайте руки. Ощущение связи с землей — важный шаг в воплощении вашей мечты. Купите семена, удобрения и лейку. Это отличный день для создания питательной среды, в которой семя сможет расти.

Гороскоп на завтра – Дева

Есть прекрасная возможность для романтики. Любите людей, с которыми вы рядом, но не душите их. Чем больше вы ослабляете контроль над ситуацией, тем больше вы обретаете над ней контроль. Разорвать цепи прошлого — это первый шаг на пути к цели. Вы можете не осознавать, насколько прошлые ситуации сдерживают вас, пока не приложите усилия, чтобы освободиться от них.

Гороскоп на завтра – Весы

Активная и восприимчивая природа вашего существа объединятся. Между этими двумя аспектами существует баланс. Вы можете привлечь процветание и любовь, которых желаете, тем, как вы ведете себя с другими. Сегодня речь пойдет о равновесии между отдачей и получением. Убедитесь, что между вами и вашими близкими существует здоровый баланс.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Для вас это будет фантастический день. Ваш чувственный, заботливый характер будет оценен по достоинству, Скорпион. Вы получите любовь и удачу, о которых мечтаете. Ваше творчество также находится на пике в это время. Вы должны воспользоваться этой энергией и активно использовать свой талант для создания чего-то прекрасного и значимого.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Быть в браке с кем-то на протяжении многих лет требует работы, Стрелец. Никто не говорил, что будет легко. Голливуд продвигает фантазии, по сравнению с которыми ваша жизнь может выглядеть унылой и скучной. Поймите, что ваша жизнь тоже может быть хорошей и интересной — реальность даже лучше киноверсии.

Гороскоп на завтра – Козерог

Отличный день, чтобы сделать большой шаг. Если есть что-то в сфере любви и романтики, над чем, по вашему мнению, вам нужно действовать, сейчас подходящий день для этого. Сейчас или никогда. Подходите ко всем ситуациям практично и заботливо. Идите вперед с уверенностью и не оглядывайтесь назад. Займитесь тем, что доставляет вам удовольствие. Сходите на массаж или примите ванну с пеной сегодня вечером.

Гороскоп на завтра – Водолей

Отвлекитесь от себя и сконцентрируйтесь на ком-то другом на день, Водолей. Это не означает, что нужно сосредоточиться, чтобы человек остановился и обратил на вас внимание. Это не значит привлечь его внимание, чтобы у вас был кто-то, кто будет слушать, как вы говорите. Привлеките чье-то внимание, потому что вы действительно хотите услышать, что он или она хочет сказать.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Рыбам может потребоваться несколько дополнительных минут, чтобы встать с постели, но оно того стоит. Вы обнаружите, что чем честнее вы были с людьми, тем больше вознаграждения вы получите. Быть надежным и заслуживающим доверия являются ключевыми вопросами, на которых следует сосредоточиться. Действуйте решительно и гордо тем, кто вы есть, и награда придет. Вносите некую долю нежности во все свои действия.

Источник

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

гороскоп гороскоп на завтра гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог Рак гороскоп Стрелец гороскоп гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы
Реклама

Главное за день

Россия сменит тактику ракетных ударов, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ – ГУР

Россия сменит тактику ракетных ударов, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ – ГУР

12:43 Украина
Генеральный секретарь НАТО Столтенберг приехал в Киев

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг приехал в Киев

10:45 Политика
"Угроза единству Запада": планы Макрона и Китая по Украине вызвали опасения – Bloomberg

"Угроза единству Запада": планы Макрона и Китая по Украине вызвали опасения – Bloomberg

10:02 Мир
Все главные новости

Последние новости

12:55

Возлюбленная Дмитрия Кулебы рассекретила роман с политиком и показала их домашнее фото

12:45

Кличко и Генсек Конгресса региональных властей Совета Европы подписали Меморандум о сотрудничестве

12:43

Россия сменит тактику ракетных ударов, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ – ГУРВидео

12:39

Жил в юрте, но пытался унизить Обаму: ВСУ ликвидировали самоуверенного земляка Шойгу

12:25

Загадка на сообразительность: лишь единицы найдут кусок мыла среди утят за 21 секунду

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:16

Jah Khalib, который прятался в киевском бомбоубежище, встал на сторону России

12:07

Favbet Foundation передал ВСУ очередной внедорожник на донецкое направление

12:02

Овощи будут сладкими, а цветы - станут долго цвести: как применять молоко в саду и огородеВидео

11:49

Гороскоп на завтра 21 апреля 2023: Тельцам – манипуляции, Ракам - романтикаВидео

Реклама
11:49

"Остался месяц-два максимум": онколог дал Заворотнюк неутешительный прогноз

11:41

Свержение Путина и преемник Медведев: эксперт объяснил, почему диктатор вцепится во властьВидео

11:40

Головоломка, которая "подчинится" только гениям: нужно найти спрятанную зубную щетку за 7 секунд

11:30

"Путин станет никем, его порвут на части": политолог сказал, когда рухнет режим в РФВидео

10:57

Скандал водителя и полицейских: депутат Слюсар заявил, что с патрульными ссорилась его бывшая жена

10:45

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг приехал в КиевВидео

10:16

"Сбили спутник Притулы?": сеть взорвалась мемами после странных вспышек в Киеве

10:06

Как варить рассыпчатый рис: 4 правила пушистого и пышного блюда

10:02

"Угроза единству Запада": планы Макрона и Китая по Украине вызвали опасения – BloombergВидео

09:58

Это был не спутник и не ПВО: в КГВА прокомментировали яркую вспышку над Киевом 19 апреля

09:48

Врачи не знают, как лечить рак Путина: в Сети пишут, что диктатору отменили основной препарат

Реклама
09:34

Контрнаступление и ложные ожиданиямнение

09:18

Жил с опекунами: стала известна личность подростка из Мариуполя, которого "усыновила" Львова-БеловаВидео

09:00

После потери Крыма Путина разорвут на части - Аббас ГаллямовЭксклюзив

08:56

Что означает упавшая икона: как защитить свой дом от беды

08:56

После победы в войне Украина должна стать членом НАТО - президент Чехии

08:53

Киев – цель для агрессора России, но враг получит по зубам – КличкоВидео

08:18

Гороскоп на сегодня 20 апреля 2023: Козерогам – капризы, Рыбам – взрыв эмоцийВидео

08:02

В боях за родной край погиб выпускник харьковского вуза: он создал проект реукраинизации Донбасса

07:53

Путин осознал плохую ситуацию: у Байдена объяснили "визит" диктатора на оккупированные территорииВидео

07:52

Как очистить сгоревший эмалированный чайник: 2 проверенных способа

07:48

Что сделать чтобы не воняла обувь и ноги: 3 действенных совета

07:19

Очень серьезные системы ПВО уже есть у Украины, будут еще мощнее – ЗеленскийВидео

06:47

Яркая вспышка в небе над Киевом остается загадкой: в NASA опровергли падение спутника над столицейВидео

06:29

Когда мы достанем своими ракетами до московских болотмнение

03:43

5 необычных вещей, которые нельзя взять с собой в космос

03:20

Его знают только единицы: царский рецепт изумительной закуски из сала за 100 гривенВидео

03:15

"Уехала с концами": скандальный блогер рассказал, куда исчезла Надежда Мейхер

02:45

Как варить замороженные хинкали: пошаговая инструкция, чтобы блюдо получилось идеальным

02:00

"Россию атакуют 1000 дронов": эксперт объяснил, почему ВСУ держат в страхе пропаганду КремляВидео

01:30

"Шел в ад и возвращался с улыбкой": под Угледаром погиб замкомандира взвода 72-й ОМБр Олег Койляк

Реклама
00:51

Начальница уволила женщину из-за плохого самочувствия: месть развалила ее бизнес

00:51

Почему 20 апреля самый мистический день в году: приметы и что нельзя делатьВидео

00:09

Драгоценная вещь: зачем люди тоннами собирают пластиковые крышки от бутылок и используют повторноВидео

19 апреля, среда
23:42

Взрыв в Киеве: на Землю упал космический спутник NASAВидео

23:25

Зачем 21 апреля пили воду из источника: приметы и что нельзя делатьВидео

23:18

Поездка Путина в Украину оказалась фейком, это был его двойник - ДаниловВидео

22:27

Избиение военного на Волыни: 22-летний подозреваемый проходит по делу о смертельной аварии

22:20

О чем может рассказать кошачий хвост: 4 причины пристальней следить за питомцемВидео

22:20

"Небо стало зеленым": в Киеве случился мощный взрыв, срочно объявлена тревогаВидео

21:39

Не успел вернуться: Алла Пугачева выгоняет Максима ГалкинаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять