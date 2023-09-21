Гороскоп на завтра 22 сентября 2023: Льву - знакомство, а Стрельцам - сложный период

Астрологи рассказали, чего знакам зодиака ждать в сфере любви, финансов, карьеры и здоровья.

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Гороскоп на 22 сентября / Коллаж Главред, фото freepik

Астрологический прогноз предоставляет возможность более глубокого понимания влияния планет на нашу жизнь и события вокруг нас. Читайте гороскоп для всех знаков зодиака на 22 сентября.

Гороскоп на завтра – Овен

Несмотря на то, что звезды призывают вас к активным действиям, вы предпочитаете оставаться на месте. Может быть, вы еще не готовы двигаться дальше. Сегодня вы можете быть настолько сосредоточены на том, чтобы все прошло хорошо, что упустите возможность, которая находится прямо перед носом. Уделите время перебору вариантов. Ответ находится в пределах досягаемости.

Гороскоп на завтра – Телец

Вы так долго скрывали все свои лучшие идеи, но теперь настало время дать им волю. Обычно вы не из тех, кто принимает решения на основе интуиции. Но в ближайшие недели знаки будет невозможно игнорировать. Большое внимание уделяется финансовому положению и переменам в карьере. Следите за тем, чтобы не упустить шанс реализовать свои цели и заявить о своей значимости. Если вы засиделись на одном месте или чувствуете себя недооцененным начальником, возможно, пришло время обновить свое резюме.

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Гороскоп на завтра – Близнецы

На этой неделе пелена с глаз спадет, и вы наконец-то увидите ситуацию такой, какая она есть. Вы можете поддаться искушению дать кому-то или чему-то еще один шанс, которого они не заслуживают, или позволить своим эмоциям управлять вами. Звезды призывают разорвать этот круг и двигаться дальше. Пришло время отпустить все, что вас сдерживало, и сделать что-то для себя.

Гороскоп на завтра – Рак

Этот день будет испытывать ваше терпение больше, чем обычно. Возможно, у вас есть четкое представление о том, чего хотите добиться, но все еще нужно расставить по местам. "Недостающий ингредиент", который вы ищете, - это не что-то материальное, а духовное. Иногда можно только ждать, когда наступит подходящий момент. Хотя поначалу это может показаться скучным, такие паузы в жизни дают возможность отвлечься от повседневной рутины и взглянуть на ситуацию с новой стороны.

Гороскоп на завтра – Лев

Это прекрасное время для того, чтобы выйти из дома и познакомиться с новыми людьми. В ближайшие несколько дней вы почувствуете, что общение с друзьями и незнакомыми людьми проходит более гладко. Вы можете встретить человека, который разделяет общие цели или увлечения. Это шанс наладить связи и увидеть, в чем ваши способности могут быть полезны друг другу. Вы научились принимать решения, которые соответствуют вашим страстям в жизни, и теперь начинаете действовать в соответствии с этими решениями.

Гороскоп на завтра – Дева

Ваш планетарный управитель Меркурий был ретроградным в течение последних нескольких недель, что напомнило вам о важности импровизации на ходу. Сейчас, когда энергия снова движется вперед, вы чувствуете себя более восприимчивым к новым возможностям, завязыванию связей и риску. Ваше внимание должно быть сосредоточено на тех областях, которые способны принести долгосрочный успех и ценность. Оцените свой прогресс и определите, что еще необходимо сделать для достижения желаемого результата.

Гороскоп на завтра – Весы

Сегодня вы полны энергии. Следующие несколько недель станут исследовательским этапом. Вас может тянуть к деятельности или ситуациям, которые выводят за пределы зоны комфорта. Однако на этой неделе возьмите несколько дней, чтобы замедлиться и подарить себе столь необходимый отдых. Вы много работали, чтобы создать стабильность в своей жизни: наслаждайтесь ею. Будет много возможностей для вдохновенного действия и выбора нового пути. Верьте в то, что все это произойдет в нужное время и именно так, как задумано.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Сегодня вы выходите новый уровень ответственности. У вас есть четкое видение того, чего хотите, что может создать напряженность в отношениях между вами и кем-то еще. Разные мнения иногда приводят к конфликтам, но они позволяют каждому высказать свою точку зрения. Покажите им всем, что у вас есть холодная голова на плечах, если возникнут разногласия. Ваша теплота, уверенность и зрелость очень привлекательны для окружающих. Не подвергайте это опасности, делая какие-либо дешевые выпады.

Гороскоп на завтра – Стрелец

22 сентября вам следует постараться сохранять позитивный настрой, даже если вы предпочли бы быть в тени. Сейчас вы переживаете трудный период, и эта неделя - знак того, что все наладится. Что бы ни подбрасывала жизнь, вы можете изменить свою судьбу. В ближайшие несколько недель расположение звезд будет в вашу пользу, что поможет вновь обрести чувство любви к себе и признательность. Вы уже решили стать лучшей версией себя, и это повод для гордости.

Гороскоп на завтра – Козерог

Сегодня Козероги получат все необходимые инструменты, ресурсы и энергию для воплощения своей мечты в жизнь. Все, что нужно для осуществления перемен, находится у вас под рукой. Чего вы ждете? Возможно, вы не хотите отпускать себя или не знаете, с чего начать. Начните с того, что поблагодарите прошлые версии себя за то, что они привели вас так далеко. Помните, что прогресс приходит с жертвами. Как только это сделаете, вы сможете начать переставлять кусочки своей жизни, чтобы создать из обломков прекрасную мозаику.

Гороскоп на завтра – Водолей

Примите неизвестность сегодня. Вселенная поддерживает Вас. В этом сезоне вы находитесь в гармонии со своими целями, и вас не покидает ощущение надежды и безграничных возможностей. Сейчас самое время поделиться своими провидческими идеями и мечтами с надежными лицами, поскольку их мнение может помочь доработать свои планы и вывести их на новый уровень. Помните, что в ваших силах создать свое будущее. Не позволяйте неуверенности в себе удерживать вас от осуществления мечты.

Гороскоп на завтра – Рыбы

22 сентября вы приближаетесь к принятию важного решения. Хотя ваше эго может подталкивать к определенным действиям, перед принятием долгосрочных решений необходимо посоветоваться со своим теневым "я". Также полезно поглубже погрузиться в подсознание и связаться со своей внутренней мудростью. Возможно, вы обнаружите, что некоторые из целей нереальны. Где же можно внести небольшие коррективы, чтобы не сбиться с пути и продолжить движение вперед?

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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