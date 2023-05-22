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Гороскоп на завтра 23 мая 2023: Тельцам - расстройства и разочарования, Весам - большие перемены

Сергей Кущ
22 мая 2023, 13:11 обновлено 22 мая, 13:13
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Астрологи рассказали, что пророчат звезды 23 мая всем знакам зодиака.
Гороскоп на 23 мая
Гороскоп на 23 мая / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Астрологи предлагают заглянуть в звезды и раскрыть тайны 23 мая с помощью гороскопа. Вы найдете индивидуальные прогнозы для каждого знака зодиака, которые помогут вам лучше понять энергетику дня, преодолеть трудности и обрести успех.

Гороскоп на завтра – Овен

Если вы запланировали встречу с близким другом или возлюбленным, то не рассчитывайте, что она состоится. Неожиданные события могут заставить отложить встречу.

Это также не лучший день для работы над творческими или художественными проектами. Желаемые результаты могут оказаться труднодостижимыми.

видео дня

Гороскоп на завтра – Телец

Расстройства и разочарования одного из членов семьи могут привести домочадцев в смятение. Проблемы с бытовой техникой могут внести сумятицу в привычный уклад жизни. В такие дни лучше всем выйти из дома и отвлечься. Кино, спортивные мероприятия и музеи помогут снять стресс.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Вам возможно, придется связаться с большим количеством людей, но этот процесс может оказаться утомительным. Людей может не быть дома, сообщения могут быть не доставлены, или ваше оборудование может работать неправильно. Если дело не срочное, лучше подождать, чтобы попытаться связаться с ними.

Гороскоп на завтра – Рак

Конфликт из-за денег может помешать вашим обычным сердечным отношениям. Внимание к домашнему бюджету определенно необходимо. Неожиданные события могут потребовать немедленных покупок, которые вы не планировали. Возможно, придется немного поскупиться, но при тщательном планировании вы сможете свести эти потребности к минимуму.

Гороскоп на завтра – Лев

Вас могут навестить мать и отец или пара, с которой вы особенно близки. Подготовьтесь к этой встрече. Разговор с этой парой наедине может привести к жарким дискуссиям, которые ни к чему не приведут, а только заставят всех напрячься. Что бы ни случилось, не позволяйте этому расстраивать вас.

Гороскоп на завтра – Дева

Сегодня не лучший день для прогулок. Не доверяйте сплетням, которые доходят до вас! Скорее всего, они прошли через полдюжины людей и не содержат практически никаких фактов. Кто-то может передавать слухи по своим собственным причинам, поэтому не верьте ничему, что слышите, не проверив.

Гороскоп на завтра – Весы

Какие-то необычные события могут заставить вас почувствовать недовольство своей жизнью и задуматься о больших переменах. Денежные вопросы могут потребовать внимания и оказаться разочаровывающими.

В голову могут прийти возмутительные идеи по улучшению вашего финансового положения. Составьте список вариантов, а затем подождите несколько дней, прежде чем строить серьезные планы. Это не тот день, когда стоит начинать что-то новое.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Недавние события вдруг заставили вас заскучать по своей работе и людям, с которыми вы имеете дело. Вы можете почувствовать беспокойство и задуматься о переменах в своей профессиональной жизни.

Это может быть уместно сейчас, но может и не быть. Лучше всего рассмотреть свои возможности логически и практически. Не бойтесь спрашивать мнения семьи и друзей.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Нехватка времени для реализации своих духовных и интеллектуальных интересов может тяготить вас сегодня. На вас может опуститься уныние, как будто обязанности текущего момента слишком велики для вас.

Постарайтесь быть наблюдателем. Если бы друг пришел к вам за советом по поводу вашей проблемы, что бы вы сказали? Прислушайтесь к собственному совету.

Гороскоп на завтра – Козерог

Неожиданная неудача может помешать достичь долгосрочной цели так скоро, как вы надеялись. Не позволяйте себе опускать руки. Немного новаторского мышления и дополнительного планирования помогут вам вернуться на верный путь.

Этот день лучше всего провести в одиночестве, работая над собственными проектами. В компании других людей вам, скорее всего, будет неспокойно. С другой стороны, хорошие новости о деньгах могут сделать ваш день просто незабываемым!

Гороскоп на завтра – Водолей

Семейные обязательства вашего партнера могут помешать тому, что вы хотели сделать вместе, Водолей. Ваше желание помочь также может помешать выполнению других обязанностей.

Лучший способ справиться с такими днями - тщательно все планировать. Всегда можно найти способ все успеть. Возможно, именно это вам и придется сделать.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Задержка в получении сообщения из далекого места может стать причиной разочарования. Возможно, вы с нетерпением ждали отпуска, но внезапно возникшие обязанности могут отложить поездку.

Возможно, в этом не будет необходимости, но нужно внести некоторые коррективы, чтобы вы могли и сделать то, что хотите, и выполнить свои обязанности.

Смотрите видео гороскопа от Влада Росса на май 2023:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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