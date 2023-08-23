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Гороскоп на завтра 24 августа 2023: Близнецам – любовь, Стрельцу – проблемы

Елизавета Бельмас
23 августа 2023, 12:30 обновлено 23 августа, 12:40
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Астрологический прогноз на завтра подскажет, кому необходимо провести время с друзьями, вместо того чтобы оставаться наедине.
Гороскоп на завтра 24 августа 2023
Гороскоп на завтра 24 августа 2023 / коллаж: Главред, фото: pexels

Эксперты по звездам в своем астрологическом прогнозе на 24 августа показали, что готовят звезды всем представителям зодиакального круга на четверг.

Гороскоп на завтра – Овен

У вашего любовного партнера сегодня могут быть незначительные конфликты с коллегами, и он может казаться отстраненным и озабоченным. Проблема вполне может пройти завтра, но ваш близкий человек вряд ли прислушается к каким-либо утешениям.

Гороскоп на завтра – Телец

Недавнее излишество может заставить вас почувствовать себя утром немного не в духе. Избегайте кофе и других стимуляторов. Постарайтесь поспать, если сможете. Слишком большой стресс в вашей жизни, конечно, вредит. Это недомогание может пройти к полудню.

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Гороскоп на завтра – Близнецы

Чувство любви к романтическому партнеру сегодня может быть настолько сильным, что вы можете расплакаться. Вы испытаете много чувственной страсти, поэтому совместный интимный вечер обязательно необходим, если вы сможете его устроить.

Гороскоп на завтра – Рак

Может показаться, что стены вокруг вас смыкаются, и вам не терпится на время выбраться. Ваша вторая половинка не может хотеть ничего, кроме как остаться дома. Не позволяйте этому превратиться в серьезную проблему. Найдите компромисс.

Гороскоп на завтра – Лев

К вам могут прийти замечательные новости, и это может привести вас в такое волнение, что будет трудно сосредоточиться на текущей ситуации. Это нормально какое-то время. Ваши друзья и близкие наверняка поймут. Но в какой-то момент вам нужно спуститься на Землю!

Гороскоп на завтра – Дева

Друг или коллега может вернуть вам небольшую сумму денег, которую вы им дали. Вы будете в восторге, но можете чувствовать себя немного виноватым из-за того, что планируете потратить их на что-то несерьезное, вместо того, чтобы положить их на свои счета.

Гороскоп на завтра – Весы

Ваш дом может показаться одиноким, а любовь может отсутствовать. Член семьи, возможно, ваш любовный партнер, может отсутствовать ночью, из-за чего это место покажется гораздо холоднее и пустее, чем оно есть на самом деле. Сходите в гости к другу или сходите в кино.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Близкие могут подумать, что вы больны, расстроены или даже злы. Поговорите с ними о том, что у вас на уме. Сообщите им, почему вы молчите. Это должно облегчить их страхи, и они, возможно, даже смогут помочь.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Вас могут беспокоить финансовые проблемы. Реальной причины может и не быть. Возможно, вы просто беспокоитесь о возможных неприятностях, которые могут возникнуть. Это бессмысленное занятие.

Гороскоп на завтра – Козерог

Друг может показаться далеким и, вероятно, не будет с вами много общаться. Не делайте поспешных выводов, что ваш друг расстроен из-за вас. Во всяком случае, этот человек, вероятно, беспокоится о своей работе.

Гороскоп на завтра – Водолей

Вы улавливаете тревожные чувства от друга, который живет далеко? Вы можете задаться вопросом, что-то не так в жизни этого человека. Возможно, вам лучше позвонить другу. Вы, вероятно, обнаружите, что все, что его или ее беспокоит, незначительно и не требует решения.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Фондовый рынок снова падает? Это заставляет вас беспокоиться о своих инвестициях? Расслабьтесь! Ситуация, скорее всего, временная, и ваши акции и облигации, вероятно, вернут свою прежнюю стоимость, если не превысят ее. Однако это не лучший день для новых инвестиций.

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