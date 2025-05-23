Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра 24 мая: Весам - особый день, Козерогам - сюрприз

Руслана Заклинская
23 мая 2025, 05:57
107
Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 24 мая всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра 24 мая: Весам - особый день, Козерогам - сюрприз
Гороскоп на 24 мая 2025 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 24 мая
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 24 мая поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться завтра.

видео дня

Гороскоп на завтра - Овен

В этот день ваше сварливое поведение может лишь приумножить количество недоброжелателей. Не позволяйте никому разозлить вас настолько, чтобы вы совершили что-то, о чем впоследствии пожалеете. Финансовые трудности удастся преодолеть благодаря поддержке друзей. Контролировать эмоции будет непросто, но старайтесь не срываться на окружающих - иначе рискуете остаться в одиночестве. В ночное время возможен долгий телефонный разговор с близким человеком о событиях в вашей жизни.

Гороскоп на завтра - Телец

В этот день вечера в кинотеатре или ужин с вашим супругом/супругой помогут вам сохранить расслабленное и хорошее настроение. У вас будет значительная сумма денег, что принесет с собой душевное спокойствие. Ссора с соседом может испортить настроение, но не теряйте самообладания - это лишь обострит ситуацию. Никто не сможет ссориться с вами, если вы сами не поддержите конфликт. Старайтесь сохранять дружеские отношения. В этот день у вас будет возможность провести время вместе и выразить свои чувства. Помните: ваше простое поведение поддерживает простоту в жизни. Стоит придерживаться этого принципа, чтобы сделать свою жизнь лучше.

Гороскоп на завтра - Близнецы

В этот день здоровье будет на высоте, несмотря на плотный график. В финансовом плане вы будете чувствовать себя уверенно. Благодаря благоприятному расположению планет и накшатр, у вас появятся многочисленные возможности для заработка. Работайте добросовестно ради благополучия семьи. Пусть ваши поступки руководствуются любовью и позитивным видением, а не жадностью. В этот день вы сможете провести качественное время с мужем или женой, сделав паузу в работе. Садоводство подарит ощущение покоя - а еще оно полезно для окружающей среды.

Гороскоп на завтра - Рак

Если в этот день вы не имели достаточного отдыха, почувствуете сильную усталость и потребность в дополнительном релаксе. Планируя встречу с друзьями, тратьте средства осмотрительно - есть вероятность финансовых потерь. Не сосредотачивайтесь на самосожалении, лучше попробуйте извлечь полезные уроки из опыта. В этот день вам захочется вернуться к любимым занятиям детства. После ссоры с кем-то из родных дома возможны небольшие недоразумения, однако вы сможете поднять всем настроение, если сохраните спокойствие и проявите терпение.

Гороскоп на завтра - Лев

В этот день ваша жизнерадостность будет заряжать других позитивом. Сделки с недвижимостью могут реализоваться и принести значительную прибыль. Направьте внимание на новые возможности и не стесняйтесь обратиться за советом к ближайшим друзьям. Занятия спортом важны, однако не стоит чрезмерно увлекаться, чтобы это не помешало учебе. Ваш супруг или супруга проявит много энергии и искренней любви. Начинайте любое дело с чистого листа, не беспокоясь заранее о его результатах. Сохраняйте концентрацию и сосредотачивайтесь на своей работе.

Гороскоп на завтра - Дева

В этот день давление со стороны руководства на работе и споры дома могут вызвать стресс и мешать сосредоточенности. Вас может заинтересовать человек с амбициозными планами, однако важно проверить его надежность, прежде чем принимать финансовые решения. Если чувствуете чрезмерное напряжение - поделитесь переживаниями с близкими, это поможет облегчить ваше состояние. Кто-то из близких захочет провести с вами время, но из-за нехватки времени это не удастся - и это расстроит вас обоих. В этот день ваше поведение может вызвать разочарование у людей - попробуйте переосмыслить свое отношение и внести положительные изменения в свой характер.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

В этот день избегайте высококалорийной пищи и придерживайтесь физической активности. Возможна новая финансовая сделка, которая принесет дополнительную прибыль. Проведите время с семьей или близкими друзьями - это поможет сделать день особенным. Вы никогда не забудете этот день, если не упустите шанс. Представители этого знака зодиака - любознательные натуры: иногда им хорошо в компании друзей, а иногда хочется побыть наедине. Несмотря на плотный график, у вас появится возможность выделить время для себя. Вечер с мужем или женой может стать по-настоящему приятным. В этот день воздержитесь от хвастовства - такое поведение может оттолкнуть друзей и увеличить расстояние между вами.

Гороскоп на завтра - Скорпион

В этот день ваша улыбка станет лекарством от депрессии. Если отправляетесь в путешествие, будьте особенно внимательны к своим ценным вещам - неосторожность может привести к краже или потере. Возможно, кто-то, кто раньше имел к вам предубеждение, захочет помириться и уладить недоразумение. У уроженцев этого знака будет много свободного времени - вы сможете посвятить его собственным желаниям, чтению или любимой музыке. И хотя офисная рутина может казаться тяжелой, она дает шанс развивать свои навыки - главное, работать сосредоточенно.

Гороскоп на завтра - Стрелец

В этот день ваш уровень энергии будет высоким. Вы можете научиться накапливать и экономить деньги, а также использовать их с пользой. В доме соберется компания гостей для приятного вечера. Перед началом нового проекта обратитесь за советом к тем, кто имеет значительный опыт в этой сфере. Если появится свободное время, встретьтесь с ними и узнайте их мнение. Старый друг может неожиданно появиться, принеся с собой теплые воспоминания. В этот день вы можете провести немало времени перед телевизором.

Гороскоп на завтра - Козерог

В этот день вы начинаете наслаждаться жизнью в полной мере - настоящее удовольствие и наслаждение. Если вы давно планировали взять кредит и занимались этим вопросом, то это ваш счастливый день. Письмо по почте принесет радостные новости для всей семьи. Вас охватят романтические мысли и воспоминания о прошлых мечтах. Вы четко почувствуете его разочарование. Возможен приятный сюрприз от любимого человека. Постарайтесь не тратить свое драгоценное время впустую.

Гороскоп на завтра - Водолей

Занятия спортом и другие виды активного отдыха помогут вам восстановить утраченную энергию. Давние задолженности наконец-то будут погашены. Ваше остроумие сделает вас популярным на светских мероприятиях. Вы цените личное пространство, и в этот день у вас будет достаточно свободного времени - возможно, для отдыха или посещения спортзала. Также возможен конфликт с членом семьи, что может глубоко вас обидеть.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Ваш большой интеллектуальный потенциал поможет вам преодолеть трудности. Лишь сохраняя позитивное мышление, вы сможете справиться с этой проблемой. Улучшение финансового положения позволит вам комфортно оплачивать давние взносы и счета. Это увлекательный день романтики - спланируйте что-то особенное на вечер и постарайтесь сделать его максимально романтичным. Сегодня - день "сумасшествия"! Ваши качества сегодня вызовут уважение и благодарность у окружающих.

Источник: AstroSage.

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра Гороскоп 2025
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Покровск и не только: какие города может захватить Россия до конца года

Покровск и не только: какие города может захватить Россия до конца года

08:00Мнения
Взрывы и пожар в РФ: дроны атаковали завод, который производит аккумуляторы

Взрывы и пожар в РФ: дроны атаковали завод, который производит аккумуляторы

06:52Война
Важный шаг для Украины: G7 запрещает выгоду странам, поддерживающим Россию

Важный шаг для Украины: G7 запрещает выгоду странам, поддерживающим Россию

02:03Политика
Реклама

Популярное

Ещё
"Молюсь": Алла Пугачева публично обратилась к Никите Преснякову

"Молюсь": Алла Пугачева публично обратилась к Никите Преснякову

"Началась настоящая золотая лихорадка": где в Украине самые большие залежи золота

"Началась настоящая золотая лихорадка": где в Украине самые большие залежи золота

Влупит град, будут грозы и шквалы: несколько областей Украины накроет опасная погода

Влупит град, будут грозы и шквалы: несколько областей Украины накроет опасная погода

Жара надвигается невыносимая: синоптик предупредила об аномалиях

Жара надвигается невыносимая: синоптик предупредила об аномалиях

Китайский гороскоп на завтра 23 мая: Лошадям - одиночество, Крысам - жертвы

Китайский гороскоп на завтра 23 мая: Лошадям - одиночество, Крысам - жертвы

Последние новости

08:00

Покровск и не только: какие города может захватить Россия до конца года

07:44

Экс-советник Трампа назвал условие нападения России на НАТО

06:52

Взрывы и пожар в РФ: дроны атаковали завод, который производит аккумуляторыВидео

06:10

О психологии Трампа и попытках "донести до него правду"мнение

05:57

Гороскоп на завтра 24 мая: Весам - особый день, Козерогам - сюрприз

Украину ждет жара: синоптик Мартазинова назвала даты резкой смены погодыУкраину ждет жара: синоптик Мартазинова назвала даты резкой смены погоды
05:30

Неочевидная визуальная иллюзия: нужно найти лошадь за 7 секунд

05:00

Морковь можно приготовить без плиты и духовки: метод, который удивит многих

04:35

Почему нельзя говорить имена "Толя" и "Боря": как правильно называть владельцев этих именВидео

04:07

Эксперты призвали мыть яичную скорлупу и не выбрасывать ее - в чем причинаВидео

Реклама
03:25

Если увидели, то лучше бежать: названа самая опасная рыба в Украине

02:03

Важный шаг для Украины: G7 запрещает выгоду странам, поддерживающим Россию

01:23

Россияне атаковали 4183 раза за сутки: сводка Генштаба о ситуации на фронте

00:08

Движение остановлено, поезда меняют маршрут: что вызвало задержку на Закарпатье

22 мая, четверг
23:23

Россияне считают потери: на Курщине мощный прилет по скоплению военных РФ

23:14

Взрослые люди: как выглядят двойняшки из сериала "Сваты"

22:59

Пять способов сэкономить на покупке автомобильных шин: советы от автоэкспертов

22:48

"Разочарован, что исключили Россию": победитель Евровидения 2025 сделал признание

22:21

"Я тупая": блогерша Стужук высказалась о войне и назвала Украину пространством

22:18

Кто может организовать восстание в РФ: появился неожиданный "инсайд" из КремляВидео

22:11

Ответный ход в ответ: Сибига жестко прокомментировал заявление Путина о "буферной зоне"

Реклама
22:09

Новые детали обмена 1000 на 1000 и ультиматум США: главные новости Украины (дайджест)

21:50

"10 лет с конфискацией имущества": Юрий Бардаш поплатиться за предательство

21:25

Грех ли читать Библию лежа: священник расставил точки над "і"Видео

21:24

Полетят десятки ракет: названы выбранные РФ для массированного удара города

21:18

Екатерина здесь ни при чем: историки опровергли популярный миф об Одессе

20:54

"Хватит об этом думать": Залужный сделал жесткое заявление о войне и границах Украины

20:36

Не Киев и не Харьков: какой город трижды становился столицей УкраиныВидео

20:30

"Началась настоящая золотая лихорадка": где в Украине самые большие залежи золотаВидео

20:24

РФ продвинулась на Донбассе: в DeepState назвали два направления

19:44

Трамп объяснил свои обещания о скором завершении войны: СМИ раскрыли подробности

19:34

Грозы, град и сильные шквалы: какие регионы накроет опасная погода

19:28

"Год назад пугал": в СНБО назвали цель заявления Путина о "буферной зоне"

19:18

Восстановление территориальной целостности Украины: Розумный назвал важное условие

19:10

Потери и результаты наступления оккупантов в цифрахмнение

18:55

"Трамп все понимает": раскрыта настоящая стратегия США в отношениях с ПутинымВидео

18:49

Деньги сами летят в руки - какие 3 знака зодиака притягивают финансовый успех

18:46

Дроны вместо ракет: эксперт рассказал, что стоит за новой стратегией РФ

18:20

Девять пуль для Портнова: СМИ узнали детали расстрела экс-замглавы АП Януковича

18:18

Украина передала РФ список на обмен пленными: в ГУР опровергли заявление Пескова

18:15

Водители ошеломлены открытием - в популярной модели авто есть секретное отделениеВидео

Реклама
18:03

Сами притянете к себе болезни и беды: что нельзя делать на Михаила 23 мая

17:59

Трамп резко изменил мнение о Путине в вопросе войны против Украины - СМИ

17:29

Рассекречено первоначальное название Черного моря: историк раскрыл данныеВидео

17:16

"Путин и Трамп – одна команда": эксперт объяснил выигрыш РФ за счет СШАВидео

17:00

Украинцам не зачислят оплату за газ из-за одной серьезной ошибки: как избежать проблемы

16:54

Доллар резко пошел вверх после падения: украинцев ждет новый курс валют

16:39

Летнее наступление РФ: какие города под угрозой и есть ли опасность для Киева

16:17

Цена подскочила на 14% и это не предел: в Украине резко дорожает популярный продукт

16:16

"Быстрого решения нет": Мерц дал тревожный прогноз о сроках прекращения огня

16:09

Золотое правило 30 минут: почему нельзя готовить яйца прямо из холодильника

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Переговоры с Россией
Трамп сделал заявление о Зеленском и ПутинеКремль поставил еще более жесткий ультиматум УкраинеВстреча Зеленского с Путиным и переговоры: в Кремле сделали заявление
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять