Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра 28 июня: Козерогам - новые знакомства, Близнецам - ловушка

Руслана Заклинская
27 июня 2025, 05:23
90
Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 28 июня всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра 28 июня: Козерогам - новые знакомства, Близнецам - ловушка
Гороскоп на 28 июня 2025 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 июня
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 28 июня поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться завтра.

видео дня

Гороскоп на завтра - Овен

В этот день ваши решительные действия станут источником мотивации. Чтобы достичь успеха, со временем меняйте свои взгляды - это расширит видение, обогатит мировоззрение, улучшит личность и укрепит ум. В этот день вы, вероятно, получите пользу от поддержки брата или сестры. Встречи с друзьями будут приятными, но избегайте необдуманных трат - иначе вернетесь домой с пустыми карманами. Занятые люди наконец-то смогут побыть наедине, хотя большинство времени могут занять домашние дела. Вы проведете спокойный день с мужем или женой. В этот день вы осознаете, что ваши родные - это ваш постоянный источник счастья и радости.

Гороскоп на завтра - Телец

Только вы знаете, что для вас лучше всего, поэтому будьте сильными и решительными, принимайте быстрые решения и будьте готовы к последствиям. Избыток денег стоит инвестировать в недвижимость. Друзья помогут в случае необходимости. Супружеская жизнь будет напряженной из-за недовольства повседневными потребностями - от еды до домашних дел. Начало дня будет впечатляющим и зарядит энергией на весь день.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Займитесь творчеством - бездействие в этот день может негативно повлиять на ваше душевное состояние. Даже если деньги будут тратиться быстро, счастливое стечение обстоятельств обеспечит стабильный финансовый поток. Избегайте сомнительных дел - для спокойствия лучше не потакать таким действиям. Несмотря на плотный график, вам удастся найти время для себя и провести его с семьей. Возможно, кто-то проявит чрезмерный интерес к вашему партнеру, но в конце концов вы поймете, что причин для тревоги нет. Если дел немного - загляните в библиотеку и наполнитесь новыми знаниями.

Гороскоп на завтра - Рак

Придерживайтесь сбалансированной диеты, чтобы улучшить физическое здоровье. Хотя деньги важны, не позволяйте материальному испортить отношения. В общении с друзьями, партнерами и родственниками берегите собственные интересы, ведь они могут не учитывать ваши потребности. Завершив домашние дела, домохозяйки этого знака смогут в этот день посмотреть фильм или отдохнуть с телефоном.

Гороскоп на завтра - Лев

Энергии в этот день может не хватать, даже если успех совсем рядом. Если сосед попросит у вас денег, сначала убедитесь в его надежности - иначе рискуете потерять средства. Выберите занятие, которое позволит вам общаться с единомышленниками. Шопинг может завершиться приятной покупкой - например, новым платьем. Не забывайте время от времени удивлять партнера, иначе он или она может почувствовать себя ненужным. Побалуйте себя - вы это заслужили. А еще лучше - разделите эти приятности с друзьями.

Гороскоп на завтра - Дева

Ваши большие усилия и своевременная поддержка семьи дадут желаемые результаты, поэтому сохраняйте нынешний темп. Новые контракты могут казаться привлекательными, но не гарантируют прибыли - не спешите инвестировать. В этот день с вами могут связаться дальние родственники. Возможно напряжение в браке из-за вмешательства родственника, друга или соседа.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

Периодические срывы могут вызвать трудности - полноценный отдых поможет восстановить нервную систему. Инвестиции в антиквариат или ювелирные изделия принесут прибыль. В этот день вы сможете насладиться спокойствием в семейном кругу. Избегайте излишнего беспокойства из-за чужих проблем. Во время покупок воздерживайтесь от расточительства. Ваш партнер сделает все возможное, чтобы подарить вам счастье, а общение с детьми подарит душевный уют.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Путешествия и встречи с друзьями в этот день помогут вам расслабиться и поднять настроение. Ваши знания и позитивный настрой приятно удивят окружающих. Воспоминания о счастливых моментах прошлого захватят ваше внимание. В планах - общение, развлечения и поездки. Ваш партнер подарит вам особое внимание, а вечером возможна уютная вечеринка дома без лишней огласки.

Гороскоп на завтра - Стрелец

В этот день не воспринимайте жизнь как должное - забота о ней является настоящей обязанностью. В финансовом плане вы будете чувствовать себя уверенно, а благоприятные астрологические влияния откроют новые возможности для заработка. Будьте внимательны в общении как с друзьями, так и с незнакомцами. Романтическая энергия дня очень сильна, поэтому выбирайте слова осторожно при общении с важными людьми. Есть вероятность, что вам вернут долг, что поможет решить часть финансовых вопросов.

Гороскоп на завтра - Козерог

В этот день формируйте позитивное мышление и преодолевайте страх, иначе рискуете стать его жертвой. Возможны денежные поступления из неожиданных источников. Проведите свободное время с детьми - даже если это потребует усилий, оно того стоит. Дружба может перерасти в романтику. Путешествия принесут новые знакомства и впечатления. День свободный, но ценный - завершите важные дела сегодня, чтобы иметь возможность отдохнуть завтра.

Гороскоп на завтра - Водолей

В этот день избегайте чрезмерного беспокойства, ведь тревога и раздражительность вредят здоровью. Сосед может попросить взаймы - проверьте его репутацию, чтобы избежать потерь. Навестите друзей, которым нужна ваша поддержка. Проведите время в парке или торговом центре с младшими членами семьи. Друг может искренне вас похвалить.

Гороскоп на завтра - Рыбы

В этот день могут возникнуть неизбежные обстоятельства, которые вызовут беспокойство, но важно сохранять самообладание и не спешить с реакцией. Тем, кто напрасно тратил деньги, следует в этот день начать контролировать расходы и экономить. Вы проведете некоторое время в одиночестве, не сообщая никому, но в голове будут многочисленные мысли. Возможен стресс из-за здоровья партнера. Выражение своего счастья делает счастливее и тех, кто вас окружает.

Источник: Astrosage.

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра Гороскоп 2025
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Время двигаться вперед": в ЕС сделали важное заявление о членстве Украины

"Время двигаться вперед": в ЕС сделали важное заявление о членстве Украины

06:49Украина
Дроны, взрывы и "Кинжалы": подробности атаки на Украину

Дроны, взрывы и "Кинжалы": подробности атаки на Украину

01:07Война
Не просто "бомба": военный эксперт раскрыл секрет разрушительной силы украинских КАБов

Не просто "бомба": военный эксперт раскрыл секрет разрушительной силы украинских КАБов

23:27Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на завтра 27 июня: Близнецам - новый путь, Девам - верность себе

Гороскоп Таро на завтра 27 июня: Близнецам - новый путь, Девам - верность себе

Карта Deep State онлайн за 26 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 26 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 27 июня: Крысам - покупки, Кроликов завалят работой

Китайский гороскоп на завтра 27 июня: Крысам - покупки, Кроликов завалят работой

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 июня (обновляется)

Ощутимая прибавка: кто из пенсионеров будет получать большие выплаты

Ощутимая прибавка: кто из пенсионеров будет получать большие выплаты

Последние новости

06:49

"Время двигаться вперед": в ЕС сделали важное заявление о членстве Украины

06:10

Итоги странной войны Ирана и Израиля: несколько положительных моментов для Украинымнение

05:50

Суперголоволомка: найдите 3 отличия в картинке с моряком на корабле за 17 секунд

05:23

Гороскоп на завтра 28 июня: Козерогам - новые знакомства, Близнецам - ловушка

04:35

Сколько раз в день нужно молиться: священник удивил ответомВидео

Иран проиграл войну, США и Израиль будут выдвигать ему жесткие требования - ДаниловИран проиграл войну, США и Израиль будут выдвигать ему жесткие требования - Данилов
04:07

Воровали от героев до сюжета: почему "Золотой ключик" не советская сказка

03:30

Урожай будете собирать до поздней осени: когда и как правильно срывать огурцы

03:00

Убьет двигатель за несколько месяцев: каким бензином нельзя заправлять авто

01:30

Росомаха на свободе: Хью Джекман официально развелся с женой после 27 лет вместе

Реклама
01:07

Дроны, взрывы и "Кинжалы": подробности атаки на Украину

00:39

Ключ к миру: Зеленский озвучил неожиданное предложение которое сможет остановить войну

00:21

Исполнитель песни "Felicità" опозорился выступлением в России

26 июня, четверг
23:39

В РФ истерика из-за трибунала для Путина: сыплют угрозами и называют "никчемным"

23:27

Не просто "бомба": военный эксперт раскрыл секрет разрушительной силы украинских КАБов

23:16

Жена Олега Ляшко передумала разводиться - детали

22:52

В Белом доме "украли" Мотрю из "Спіймати Кайдаша": актриса отреагировалаВидео

22:34

Секрет пышных петуний раскрыт: "копеечный" лайфхак для невероятного цветенияВидео

22:25

Поседела: жена Решетника рассказала, как у нее на глазах тонул сын

22:23

РФ массированно атакует Украину: тревога распространяется по областям, где опасность

22:22

Повлияет на все пенсии и индексации: в Украине утвержден важный показатель

Реклама
22:02

"Никогда не потеряла меня": Melovin показал нежные кадры с любимой женщиной

21:54

Масштабные взрывы и пожар: СМИ раскрыли последствия удара ГУР по Брянску

21:53

Что обязательно нужно сделать 27 июня: очень строгие приметы

21:38

"Я заядлый поклонник Бонда": назван режиссер нового фильма об агенте 007

21:36

Все кроме одного: почему Венгрия заблокировала ключевое решение по Украине

21:25

"От ужаса до блеска": как вернуть к жизни даже самую грязную ванну

21:16

До 4500 грн на каждого: кому и как будут выплачивать новую соцпомощь с 1 июля

20:57

"Пойдешь следом": священник объяснил, почему нельзя смотреть на похороны из окнаВидео

20:24

США готовятся передать новые ЗРК Patriot - сколько систем ПВО получит Украина

20:18

"Ослепили" россиян в Крыму: ГУР провело дерзкую операцию на полуостровеВидео

20:08

Секреты чистоты: как отмыть кухонную вытяжку от жира

20:04

Дожди и грозы накрывают страну: где будет солнечная и жаркая погода

19:51

Украинское "Пекло" вышло на охоту: СМИ узнали результат удара ракеты-дронаВидео

19:24

Кто такие чумаки и зачем им столько соли: малоизвестные факты соляного путиВидео

19:10

Подвалы не спасают от ударов по Украине или больше жути в массымнение

19:09

Листья салата останутся свежими надолго: как их хранить в холодильнике

18:59

Невозможно сдержать слез: первые эмоции военных после возвращения из пленаВидео

18:55

Ловушка из СССР: в одном из городов Украины возвели радиоактивный дом, что известноВидео

18:36

ИИ и новое возрождение: украинская рок-группа рассказала о личных битвах

18:31

"Второй хлеб" становится доступнее: в Украине снижаются цены на ключевой продукт

Реклама
18:21

Как заморозить кабачки: эксперт раскрыл простой секрет

17:28

Страшнее мухомора и есть в каждом лесу: какой самый опасный гриб УкраиныВидео

17:25

Путинские олигархи взбунтовались из-за риска банкротства "оборонки": данные СВР

17:20

Придется платить больше: цена на важный продукт в Украине резко возрастет

17:17

"Возникли сложности": Михаила Боярского срочно госпитализировали

17:13

РФ модернизировала "Шахеды" - Игнат объяснил, к чему должна готовиться Украина

17:13

Оптимистического ничего нет: сколько лет еще продлится война в Украине

17:05

Состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и РФ - кого удалось вернутьФото

16:33

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинке с девушкой в аэропорту за 41 сек

16:20

Доллар стремительно падает, евро взлетел до нового рекорда: курс валют на 27 июня

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять