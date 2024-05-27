УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра 28 мая: Девам - опасность в невинных вещах, Весам - раздражительность

Руслана Заклинская
27 мая 2024, 09:00
199
Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 28 мая всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра 28 мая: Девам - опасность в невинных вещах, Весам - раздражительность
Гороскоп на 28 мая 2024 года / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Читайте гороскоп на 28 мая, чтобы узнать, что вас ждет.

Гороскоп на завтра - Овен

Деньги: Числа 4, 83, 19, 1, 30 и 66 сегодня принесут вам умеренную удачу.

Карьера: У вас будет возможность заработать дополнительные деньги. Однако у вас могут попросить одолжить деньги хороший друг или член семьи.

видео дня

Здоровье: Ешьте фрукты и овощи и получайте витамины, в которых ваш организм так нуждается. Вы можете быть подвержены развитию лихорадки.

Гороскоп на завтра - Телец

Деньги: Сегодняшний день может стать для вас испытанием, но в конце концов он вознаградит вас.

Карьера: Больше ответственности должно повлечь за собой повышение зарплаты. Не давайте себя использовать.

Здоровье: Если вы чувствуете вялость или потерю мотивации, попробуйте изменить свой рацион. Обратитесь к эксперту, который поможет составить план диеты.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Деньги: Не будьте слишком строги к себе, если сегодня вам не повезет.

Карьера: Если финансы вызывают у вас стресс, спланируйте, как можно сократить расходы. Это может иметь огромное значение в долгосрочной перспективе.

Здоровье: Верьте в себя, когда дело касается вашего спорта. Тогда вас не остановить.

Гороскоп на завтра - Рак

Деньги: Венера приносит удачу в рекламе и продвижении.

Карьера: Сегодня вы почувствуете напряжение на работе. Кто-то, кто имеет более высокую должность, может переложить ответственность, которую он должен нести.

Здоровье: Раку следует быть осторожным с тем, что вы едите сегодня - избегайте пищи, которая вызывает вздутие или расстройство пищеварения.

Гороскоп на завтра - Лев

Деньги: Юпитер посылает вам счастливую энергию. Вашими счастливыми числами будут 1, 20, 64, 68 и 26.

Карьера: На работе вы можете чувствовать, что никто не ценит вашу работу. Не принимайте глупых финансовых решений. Не покупайте ничего, что вам действительно не нужно.

Здоровье: Вот несколько советов по здоровью: всегда проверяйте ткани груди на наличие уплотнений, независимо от того, мужчина вы или женщина. Если вы чувствуете что-то странное, вам следует немедленно пройти профессиональный осмотр.

Гороскоп на завтра - Дева

Деньги: Вам будет сопутствовать удача в плане быстрого выздоровления от болезни.

Карьера: Избегайте спонтанных трат и берегитесь, казалось бы, безобидных поездок, игр или мероприятий. Они в итоге могут обойтись очень дорого.

Здоровье: Немедленно уладьте разногласия, даже если это не ваша вина - оно того стоит.

Гороскоп на завтра - Весы

Деньги: Ваши счастливые числа 34, 5 и 12. Однако не инвестируйте сегодня в автомобили или недвижимость.

Карьера: Никогда не ходите по магазинам без списка и заложенного бюджета. Придерживайтесь их. Обратите внимание на купоны и скидки, поскольку они могут иметь большое значение. Коллега по работе сегодня будет действовать вам на нервы.

Здоровье: Вашему телу действительно нужно по крайней мере семь часов сна. Вы сейчас не даете своему телу то, что ему нужно. Нужно немного изменить режим сна.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Деньги: Вас ждет умеренная финансовая удача. Однако это не лучший день для азартных игр или инвестирования в недвижимость или любой другой вид собственности.

Карьера: Рыбы могут беспокоить вас сегодня на работе, но не позволяйте их негативной энергии влиять на вас. Просто работайте над тем, чтобы завершить ваши задачи.

Здоровье: Сделайте что-то, чтобы повысить свою иммунную систему или защитить себя, потому что сегодня ваше горло будет вашим слабым местом.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Деньги: Будьте открыты к новому опыту и новым людям и вы удивитесь, насколько вам повезет.

Карьера: В финансовом плане вы на пути к восхождению на вершину. Это трудно, но оно того стоит. Напомните себе, почему вы это делаете.

Здоровье: Если у вас есть проблемы с мигренью, то сегодняшний день может быть для вас сложным. Ваше здоровье в целом хорошее.

Гороскоп на завтра - Козерог

Деньги: Число 20 - ваше счастливое число сегодня. Если вы думаете об инвестициях, тогда это отличный день для этого.

Карьера: Сегодня есть возможность заработать дополнительные деньги. Наконец, у вас нет забот о вашей карьере. Вы сосредоточены и чрезвычайно целеустремленные. Подружитесь со Львом на работе.

Здоровье: Вы здоровы, однако ваше горло сегодня будет вашим слабым местом. Примите лекарства, пока не начнет болеть сильнее.

Гороскоп на завтра - Водолей

Деньги: Числа 1, 5, 9, 17 и 22 - ваши счастливые числа сегодня.

Карьера: В вашей карьере произойдут внезапные изменения из-за Урана. Будьте готовы к этому. То, как вы отреагируете на эти изменения, повлияет на вашу карьеру.

Здоровье: Если у вас возникли проблемы со спиной, немедленно обратитесь к врачу. Вместо кофе попробуйте сегодня выпить чаю.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Деньги: Рыбам повезет в семейных делах и отношениях.

Карьера: Существует сильное ощущение кармического вознаграждения. То, что вы сделали в прошлом, то есть вложенная работа, вклад в жизненный путь другого человека, работа, выполненная вместе с другими, и т.д., может проложить путь для новых возможностей.

Здоровье: Сейчас у вас есть склонность искать быстрых решений и желание верить в чудодейственные лекарства - это может сбить вас с пути.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп на завтра гороскоп на сегодня гороскоп 2024
Реклама

Главное за день

Дрон ГУР пролетел рекордное расстояние и атаковал вражескую РЛС в Орске – СМИ

Дрон ГУР пролетел рекордное расстояние и атаковал вражескую РЛС в Орске – СМИ

09:30 Украина
РФ сосредотачивает силы на границе: в ISW раскрыли опасность для двух областей

РФ сосредотачивает силы на границе: в ISW раскрыли опасность для двух областей

08:24 Украина
Армия РФ оккупировала еще одно село в Донецкой области – DeepState

Армия РФ оккупировала еще одно село в Донецкой области – DeepState

07:35 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Язык можно сломать: какое самое длинное слово в украинском языке - 30 букв 16882

Язык можно сломать: какое самое длинное слово в украинском языке - 30 букв

Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: Тельцам - трудности, Львам - выпадет шанс 3443

Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: Тельцам - трудности, Львам - выпадет шанс

В Грузии объявили о планах по Абхазии и Южной Осетии: заявление премьера 2678

В Грузии объявили о планах по Абхазии и Южной Осетии: заявление премьера

Чего добилась Россия терактом в Харькове 2395

Чего добилась Россия терактом в Харькове

Последние новости

10:02

Как с помощью "Оберіга" будут искать уклонистов: в ТЦК рассказали подробности

09:30

Дрон ГУР пролетел рекордное расстояние и атаковал вражескую РЛС в Орске – СМИ

09:24

"Нет Олега Винника": вскрылась правда о сбежавшем артисте

09:00

Гороскоп на завтра 28 мая: Девам - опасность в невинных вещах, Весам - раздражительность

08:58

Удары по России западным оружием: премьер Мелони озвучила позицию Италии

Война на Тайване. Грозит ли миру новый вооруженный конфликт и чего ждать УкраинеВойна на Тайване. Грозит ли миру новый вооруженный конфликт и чего ждать Украине
08:29

"Не могла найти себе богатого": Ольга Сумская рассказала правду о браке с Борисюком

08:24

РФ сосредотачивает силы на границе: в ISW раскрыли опасность для двух областей

08:02

Джамала в третий раз стала мамой и показала фото

07:35

Армия РФ оккупировала еще одно село в Донецкой области – DeepState

Реклама
07:12

Зеленский едет в Мадрид на встречу с Санчесом: названа дата и цель визита

06:36

В РФ пожаловались на атаку дронов на топливно-заправочную станцию и нефтебазу

06:01

Договариваться Путин ни с какими украинцами не собирается.мнение

05:30

Ребус для тех, у кого блестящее зрение: надо за 13 секунд найти дорогое кольцо

04:50

Одна за другой ворвутся магнитны6 бури: как долго будет сохранятся опасность

04:00

Копеечное средство спасет урожай картошки: колорадский жук исчезнет навсегдаВидео

03:03

Растения начнут "болеть": что делать, если температура в теплице слишком высокая

02:00

"Ворогів не зміг прощати": Зибров выпустил новую мощную версию хита "Хрещатик"Видео

01:30

Опять холостячка: Мадонна рассталась с молодым бойфрендом - что случилось

01:27

Внучка Софии Ротару в вышиванке похвасталась новым бойфрендом-миллиардером

00:11

Счастливые и влюбленные: Валерий Залужный показал нежное сэлфи с женой

Реклама
26 мая, воскресенье
23:57

Девушка за секунду потеряла почти всю семью: в Харькове погибла 12-летняя девочка и ее мама

22:24

"Оккупантов может хватить": РФ подтягивает силы на границу с Черниговщиной и Сумщиной

22:15

Оля Цибульская рассказала про роман с мужем и поделилась редкими фото

21:50

Чего добилась Россия терактом в Харьковемнение

21:14

Зеленский назвал горячие точки на Харьковщине и самое тяжелое направление на Донбассе

20:40

Удары ВСУ оружием Запада по России: Шольц объявил о позиции Германии

20:37

Санта Димопулос в Эмиратах оторвалась с молчуньями из ВиаГры

19:56

Войска Путина проваливаются в Харьковской области: в Британии раскрыли детали

19:40

Налетят грозы и сильные дожди: Украину в ближайшие дни атакует непогода

19:24

Графики отключения света: в какие часы не будет электроэнергии 27 мая

19:02

От Норвегии до Польши: страны НАТО усилят границу с РФ – Newsweek

18:48

Нашли тела девочки и ее мамы: в Харькове возросло количество погибших в ЭпицентреФотоВидео

18:34

НАТО может сбивать ракеты РФ над Львовом: в ФРГ сделали неожиданное предложение

17:42

В Грузии объявили о планах по Абхазии и Южной Осетии: заявление премьера

17:34

Бывшее оружие РФ для ВСУ: Британия тайно вооружает Украину – The Sunday Times

17:33

В дом придет достаток и богатство: куда нужно поставить чашку с монетами - приметы

17:02

Ведущая 1+1 Наталья Островская впервые показала дочь-красотку - мамину копию

16:52

Страны НАТО могут перебросить войска в Украину: СМИ узнали сценарий и условия

16:42

"Полномасштабные боевые действия": пограничники оценили угрозу наступления РФ на Сумщине

16:24

Любовный гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: Девам - влечение, Ракам - знакомство

Реклама
16:19

Удары Украины оружием США по РФ: у Байдена отреагировали на инициативу

16:00

Кум и бывший бойфренд Насти Каменских жестко раскритиковал Потапа

15:56

ВСУ сдержали штурм РФ на Харьковщине: в британской разведке раскрыли детали

15:40

Языковой омбудсмен пояснил, накажут ли Сердючку за концерт с русскими песнями

15:31

ВСУ готовы уничтожить установки, которыми РФ бьет по Харькову: названо условие

15:27

Есть конкретные успехи: ВСУ выбивают оккупантов на севере Харьковщины - комбат

15:16

Финансовый гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: кому суждено разбогатеть

14:50

Милевский впервые показал фанатам свою новую девушку

14:47

ВСУ зашли на мощные рубежи и выбивают россиян: подполковник назвал направление

14:36

Язык можно сломать: какое самое длинное слово в украинском языке - 30 буквВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки і хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять