4 знака зодиака, которым нельзя носить серебро: начнется настоящая "черная полоса"

Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал о том, какие проблемы может принести серебро в жизнь представителей некоторых знаков зодиака.

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Каким знакам зодиака нельзя носить серебро / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, depositphotos.com/ua, pixabay

Едва ли не у каждого человека есть украшения, которые он охотно надевает на праздники или просто каждый день. Многие любят именно золотые и серебряные изделия. К тому же ни для кого не секрет, что у каждого знака зодиака есть свой камень или металл, который может усилить лучшие черты характера и подарить удачу. Однако мало кто знает, каким знакам зодиака нельзя носить серебро.

Известный украинский мольфарМаксим Гордеев назвал 4 знака зодиака, представителям которых следует избегать серебряные изделия и отдать предпочтение другим металлам. Если нарушить этот запрет, то в их жизни появятся проблемы, которые будут касаться даже состояния.

Каким знакам зодиака нельзя носить серебро

1. Нельзя носить серебро Львам. Мольфар утверждает, что этот металл может привести к потере лидерских качеств. К тому же сильный человек сразу станет уязвимым к негативу.

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2. Серебро нельзя носить и Весам. Если вы не избежите контакта с ним, то сами притянете в свою жизнь серьезные неудачи. Не обойдется и без денежных проблем.

3. Если серебро будут носить Козероги, то они потеряют свою уверенность. Мольфар говорит, что серебро также заблокирует финансовый поток Козерогов и их денежные поступления будут скудными.

4. Категорически нельзя носить серебро Девам. Если представители этого знака зодиака нарушат запрет, то им не следует ждать "белой полосы" в жизни. Наоборот, серебро притянет в жизнь проблемы и финансовые потери.

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Смотрите видео о том, каким знакам зодиака нельзя носить серебро:

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