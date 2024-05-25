4 знака зодиака, которым нельзя носить серебро: начнется настоящая "черная полоса"

Едва ли не у каждого человека есть украшения, которые он охотно надевает на праздники или просто каждый день. Многие любят именно золотые и серебряные изделия. К тому же ни для кого не секрет, что у каждого знака зодиака есть свой камень или металл, который может усилить лучшие черты характера и подарить удачу. Однако мало кто знает, каким знакам зодиака нельзя носить серебро.
Известный украинский мольфарМаксим Гордеев назвал 4 знака зодиака, представителям которых следует избегать серебряные изделия и отдать предпочтение другим металлам. Если нарушить этот запрет, то в их жизни появятся проблемы, которые будут касаться даже состояния.
Каким знакам зодиака нельзя носить серебро
1. Нельзя носить серебро Львам. Мольфар утверждает, что этот металл может привести к потере лидерских качеств. К тому же сильный человек сразу станет уязвимым к негативу.
2. Серебро нельзя носить и Весам. Если вы не избежите контакта с ним, то сами притянете в свою жизнь серьезные неудачи. Не обойдется и без денежных проблем.
3. Если серебро будут носить Козероги, то они потеряют свою уверенность. Мольфар говорит, что серебро также заблокирует финансовый поток Козерогов и их денежные поступления будут скудными.
4. Категорически нельзя носить серебро Девам. Если представители этого знака зодиака нарушат запрет, то им не следует ждать "белой полосы" в жизни. Наоборот, серебро притянет в жизнь проблемы и финансовые потери.
Кто такой Макс Гордеев?
Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"
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Что стоит учитывать читателю
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