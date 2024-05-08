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Лучший период для перемен: что категорически нельзя делать в период Новолуния

Ангелина Подвысоцкая
8 мая 2024, 21:18обновлено 8 мая, 22:23
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Известный мольфар Максим Гордеев рассказал о том, что следует делать в период Новолуния, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.
Гордеев, Луна
Что нельзя делать в период Новолуния / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скриншот из видео

8 мая Луна начинает совершенно новый цикл с фазой Новолуния. Есть несколько важных запретов и правил, которые нельзя нарушать в этот период. Известный украинский мольфар Максим Гордеев говорит, что этот период как кнопка космической перезагрузки и это идеальный период для новых начинаний.

Что можно делать в период Молодой Луны

1. Начать жизнь с чистого листа. Этот день является идеальным для того, чтобы поставить новые цели, начать новые проекты или даже просто освежить свое мышление. Следует найти минутку, чтобы записать свои желания или цели на ближайшие недели.

2. Доверять своей интуиции. Во время Новолуния интуиция становится особенно сильной. Следует прислушиваться к своему внутреннему голосу. Если что-то не так, нужно обратить на это внимание.

видео дня

3. Отпустить багаж прошлого. Подумайте обо всем, что вас тяготит: старые обиды, негативные стереотипные мышления, неуверенность в себе. Сделайте сознательное усилие, чтобы освободиться от них.

4. Найти время для себя. Новолуние - напоминание о том, что нужно замедлиться и расставить приоритеты в заботе о себе. Модна побаловать себя пенной ванной, проведите время на природе или просто почитать книжку.

5. Не забывайте о своих мечтах. Ваши мечты и стремления - бесценны. Держите их рядом и лелейте, пока они не будут готовы расцвести. Но ни в коем случае нельзя рассказывать в этот день о своих целях и желаниях.

Что нельзя делать в период Новолуния

1. Не спешите с важными решениями, не обдумав их.

2. Не зацикливайтесь на прошлых ошибках.

3. Воздержитесь от сплетен, негатива. Это только ухудшит ваше настроение.

"Помните, что Новолуние - время новых начинаний. Примите энергию этой космической кнопки перезагрузки и наблюдайте за тем, как перед вами появляются новые возможности. Определяйте свои намерения, доверяйте своим инстинктам и позвольте магии Новолуния вести вас на вашем пути", - сказал мольфар.

Кто такой Макс Гордеев?

Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Смотрите видео о том, что можно и нельзя делать в период Новолуния:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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