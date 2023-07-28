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Гороскоп на завтра 29 июля 2023: Тельцам – испытание, Рыбам - веселье

Елизавета Бельмас
28 июля 2023, 12:02 обновлено 28 июля, 12:23
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Астрологический прогноз на завтра подскажет, кому необходимо отстраниться от агрессии и стараться быть миролюбивым.
Гороскоп на завтра 29 июля 2023
Гороскоп на завтра 29 июля 2023 / коллаж: Главред, фото: pexels

Эксперты по звездам в своем астрологическом прогнозе на 29 июля показали, что готовят звезды всем представителям зодиакального круга на суббота.

Гороскоп на завтра – Овен

Вы оказываете невероятно сильное влияние на других, просто потому, что у вас веселая, миролюбивая и гармоничная натура. Ваше очарование доставит вас куда угодно, так что используйте его по своему усмотрению.

Гороскоп на завтра – Телец

Отбросьте свою агрессию. Смейтесь! Превратите свою энергию из интенсивной, жесткой и едкой в ​​беззаботную, веселую и любящую. Это займет у вас много времени. Могут возникнуть мелочи, которые могут нарушить ваш распорядок дня, но теплая улыбка — это все, что вам нужно, чтобы рассеять любое разочарование или негатив.

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Гороскоп на завтра – Близнецы

Это потрясающий день для вас. Ваш веселый подход к любой ситуации - это то, что доктор прописал. Проводите время с детьми и наслаждайтесь их волшебным миром. Свободно распространяйте свою любовь и привязанность к окружающим вас людям.

Гороскоп на завтра – Рак

Возьмите тайм-аут и немного расслабьтесь. Позвольте вашей романтической натуре немного повеселиться. Не чувствуйте себя виноватым из-за того, что вы не так серьезны, как вам кажется. Победителем дня становится тот, кто больше всех улыбается. Примите участие в этом конкурсе с намерением победить.

Гороскоп на завтра – Лев

Вы можете обнаружить, что у других отношение "я прежде всего", что не совсем подходит вам. Возможно, вам придется разбудить их и сказать: "Эй, а все остальные?". Постарайтесь не ныть, когда будете передавать это сообщение. Отчаяние или жалобы ни к чему не приведут.

Гороскоп на завтра – Дева

Наслаждайтесь теплой, любящей энергией. Примите позицию благодарности и старайтесь видеть красоту во всем, что вас окружает. Это день, когда нужно ценить то, что у вас есть, особенно людей, которые вас любят. Делайте комплименты другим и дайте им понять, как много они для вас значат.

Гороскоп на завтра – Весы

Вам пора выходить из спячки. Отряхнитесь от хандры и выйдите на свет. Это день, когда можно поиграть и повеселиться. Настроение дня беззаботное и веселое, так что будь первым с шуткой или глупой историей. Делайте все возможное, чтобы рассмешить других.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Упрямство других людей может помешать вашему прогрессу, так что примите это как намек на то, что вам, возможно, придется ослабить свою хватку на определенной точке зрения, за которую вы яростно цепляетесь. За вашими эмоциями стоит огромная сила, и вам нужно выражать ее.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Депрессия закончилась, и пришло время набрать темп. Выйдите сегодня из дома в полном облачении. Гордитесь тем, что вы можете предложить миру. Будьте смелыми в отношениях с другими. Потратьте время, чтобы полностью выразить себя творчески.

Гороскоп на завтра – Козерог

Люди оценят долгие объятия, так что раздавайте их всем, кого встречаете, как конфеты. Добрый жест и теплое слово не забудутся. Пусть сияет ваш щедрый и добрый дух. Раскройте руки широко, чтобы излучать любовь в окружающий мир.

Гороскоп на завтра – Водолей

У вас все должно пойти очень хорошо, так что не уклоняйтесь ни от чего. На самом деле, воспользуйтесь этой возможностью, чтобы сиять так ярко, как только можете. Включите мощность и спроецируйте себя на мир. Как можно чаще показывайте свою лучезарную улыбку – это заразно.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Выйдите из серьезного режима на день и позвольте себе посмеяться. Устройте вечер игр у себя дома и пригласите хороших друзей поиграть в карты и перекусить до утра. Это день, чтобы повеселиться, так что дайте волю и свободно выражайте себя так, как считаете нужным.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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