Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра 9 октября: Девам - недоразумения, Водолеям - хорошие новости

Руслана Заклинская
8 октября 2025, 13:45
141
Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 9 октября всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра 9 октября: Девам - недоразумения, Водолеям - хорошие новости
Гороскоп на 9 октября 2025 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 9 октября
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 9 октября поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться завтра.

видео дня

Гороскоп на завтра - Овен

Старайтесь контролировать свою импульсивную и упрямую натуру, особенно на вечеринке, ведь это может испортить настроение. В этот день вы можете легко привлечь капитал - взыскать непогашенные долги или получить средства для работы над новыми проектами. Стоит провести свободное время, наслаждаясь обществом детей, даже если придется приложить усилия, чтобы это произошло. Тактичность понадобится в общении с коллегами. В этот день люди будут говорить вам комплименты, которые вы давно хотели услышать. Возможен приятный сюрприз в супружеской жизни.

Гороскоп на завтра - Телец

Страх может испортить ваше счастье. Стоит осознать, что он является лишь продуктом собственных мыслей и воображения. Страх убивает спонтанность, лишает радости жизни и снижает эффективность, поэтому лучше обуздать его еще в начале, пока он не сделал вас неуверенными. Не стоит вкладывать деньги в этот день без совета специалиста. Возможны недоразумения с членами семьи, но не позволяйте этому нарушить ваш душевный покой. В этот день вы можете почувствовать недостаток настоящей любви, но не волнуйтесь - со временем ситуация изменится к лучшему. Если придется отправиться в короткую поездку, не беспокойтесь - все пройдет гладко, а мелкие трудности легко решатся по возвращении. Избегайте компании людей, которые не приносят пользы вашему развитию.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Поддержка влиятельных людей в этот день существенно поднимет ваш моральный дух. Финансовая ситуация может быть не слишком благоприятной, поэтому экономить деньги будет сложно. Сосредоточьтесь на потребностях семьи - это должно стать вашим главным приоритетом в этот день. Ожидается увлекательный вечер романтики: спланируйте что-то особенное и создайте атмосферу нежности. Несмотря на насыщенный ритм жизни, в этот день вам повезет найти время для себя.

Гороскоп на завтра - Рак

Ваше опрометчивое поведение в этот день может испортить отношения с любимым человеком - прежде чем действовать, остановитесь и подумайте о последствиях. Если почувствуете напряжение, смените обстановку, чтобы улучшить настроение. Финансовые расходы сегодня могут оказаться значительными, поэтому стоит тщательно спланировать бюджет, чтобы избежать трудностей. Вечер в компании друзей поможет восстановить энергию и настроение. Отложите мечты - лучше насладитесь обществом своего партнера. На работе возможны положительные изменения, которые откроют новые возможности. Направьте силы на помощь другим, но не вмешивайтесь в дела, которые вас не касаются. Этот вечер может стать одним из лучших в вашей жизни рядом с мужем или женой.

Гороскоп на завтра - Лев

Взбодритесь - в этот день вас ждет подъем энергии и хорошее настроение. Вы сможете научиться лучше управлять своими финансами, экономя и используя средства с умом. Если планируете вечеринку, пригласите самых близких друзей - их компания наполнит день радостью. Вас ожидает приятный сюрприз или подарок от любимого человека. На работе стоит быть внимательнее - кто-то может попытаться вмешаться в ваши дела. Проведите немного времени со старшими членами семьи - их опыт поможет лучше понять жизнь. Ваш брак в этот день может подарить моменты настоящей гармонии и тепла.

Гороскоп на завтра - Дева

Рабочее давление и недоразумения дома могут вызвать стресс, так что старайтесь не перегружать себя. Бизнесменам и торговцам, которые имеют дела с иностранными партнерами, в этот день стоит быть особенно осторожными - существует риск финансовых потерь. Дети охотно помогут в домашних делах, поэтому поощряйте их проводить время с пользой. День обещает радость, приятные новости и позитивные изменения. Особенно удачным он будет для творческих людей - возможно признание или публичный успех. Служебные поездки принесут пользу в будущем. В супружеских отношениях будет царить легкая, ностальгическая атмосфера - партнер может напомнить вам веселые моменты юности.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

Ваша самая сокровенная мечта наконец может стать реальностью - день полон приятных эмоций и долгожданных изменений. Однако стоит держать себя в руках: чрезмерное возбуждение или поспешные решения могут испортить гармонию момента. Возможны неожиданные расходы, связанные со здоровьем родителей - это временно повлияет на бюджет, но в то же время укрепит семейные связи. Хорошее время, чтобы проявить заботу о других или заняться волонтерством. В отношениях будет царить тепло: партнер будет настроен романтично, поэтому не отказывайте себе в нежности. Бизнесменов ждут удачные встречи и положительные результаты от поездок. В свободную минуту вы сможете расслабиться за просмотром любимого сериала. Вечер обещает настоящую гармонию - ваш супруг или супруга по-новому оценит вас и подарит искренние комплименты.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Это благоприятный день, чтобы позаботиться о себе - как физически, так и духовно. Обратите внимание на свое здоровье, режим и внутреннее равновесие. Даже небольшие изменения принесут заметные результаты. Инвестиции в духовное развитие или благотворительность подарят вам спокойствие и ощущение гармонии. Удачное время для домашних дел - вы сможете решить накопившиеся вопросы и упорядочить пространство вокруг себя. В отношениях проявляйте мудрость. Не поддавайтесь на пустые комплименты, ищите настоящие эмоции, а не красивые слова. Вы будете в центре внимания - и именно от вас зависит, как использовать этот шанс. Новые идеи в этот день имеют все шансы на успех, поэтому не бойтесь действовать смело. В конце дня вас может порадовать приятное известие - вместе с любимым человеком вы почувствуете настоящую радость жизни.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Ваше чувство юмора может вдохновить других и напомнить, что настоящее счастье живет внутри нас, а не в материальных вещах. Инвестиции, сделанные в этот день, укрепят вашу финансовую безопасность и обеспечат стабильность. Это удачное время для восстановления отношений и укрепления связей с близкими. Вы и ваш партнер будете на одной волне, поддерживая друг друга в делах, финансах и семейных вопросах. На работе вы получите преимущество, а многочисленные задачи потребуют вашего внимания. В любви день обещает особые моменты - ваш партнер способен перенести вас в мир новых эмоций и ощущений.

Гороскоп на завтра - Козерог

Выходите на долгую прогулку ради своего здоровья. Не занимайте деньги необдуманно, чтобы избежать проблем в будущем. Родственники будут готовы поддержать вас, а ваша вторая половинка будет думать о вас в этот день. На работе ваш старый труд может получить оценку, а по результатам возможно даже повышение. Бизнесмены могут обратиться к опытным людям за советом по развитию дела. В свободное время вы можете посмотреть фильм, но он, вероятно, не оставит особого впечатления.

Гороскоп на завтра - Водолей

Спорт на свежем воздухе будет для вас привлекательным, а медитация и йога принесут успехи. Неожиданные хорошие новости позже принесут счастье и подъем для всей семьи. Ваш любимый человек в этот день станет для вас ангелом, если вы проявите к нему любовь. Однако с партнером может быть сложно иметь дело. Несмотря на насыщенный распорядок, вы найдете время для себя и сможете заняться творчеством.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Ваша личность в этот день будет как парфюм, привлекающий внимание. Вы можете потратить немало денег на мелочи для дома, что может вызвать определенный стресс. Изменения дома сделают вас более сентиментальными, но вы сможете эффективно выразить свои чувства тем, кто для вас важнее всего. В этот день вы будете в центре внимания, а успех в ваших руках. Уроженцы этого знака зодиака будут иметь много времени для себя, которое можно посвятить исполнению желаний, чтению или прослушиванию любимой музыки. Лень вашего партнера может немного помешать выполнению ваших задач.

Источник: Astrosage.

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра Гороскоп 2025
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин открыто признал провал оккупантов в Украине: СМИ указали на важную деталь

Путин открыто признал провал оккупантов в Украине: СМИ указали на важную деталь

14:38Война
Местные выборы в Украине во время войны: Рада приняла окончательное решение

Местные выборы в Украине во время войны: Рада приняла окончательное решение

14:22Украина
Температура будет ниже +10 градусов: украинцев предупредили о серьезных осадках

Температура будет ниже +10 градусов: украинцев предупредили о серьезных осадках

13:35Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Все резко изменилось: НБУ дал новый курс валют на 8 октября

Все резко изменилось: НБУ дал новый курс валют на 8 октября

Как будет по-украински "именинник": ответ, который удивит многих

Как будет по-украински "именинник": ответ, который удивит многих

Можно ли официально жить на даче в Украине - поставлена точка в вопросе

Можно ли официально жить на даче в Украине - поставлена точка в вопросе

В США боятся, что Украина выйдет из поля контроля, если дадут ей "Томагавки" - Axios

В США боятся, что Украина выйдет из поля контроля, если дадут ей "Томагавки" - Axios

Грозовой шторм с мощным ветром: синоптики предупредили украинцев об опасности

Грозовой шторм с мощным ветром: синоптики предупредили украинцев об опасности

Последние новости

14:38

Путин открыто признал провал оккупантов в Украине: СМИ указали на важную деталь

14:23

Шикарный яблочный пирог - нереально простой рецептВидео

14:22

Местные выборы в Украине во время войны: Рада приняла окончательное решение

14:01

"Я была в браке 20 лет": объявили еще одну участницу шоу "Холостяк"

13:59

Недвижимость во Франции и налоговые злоупотребления: журналист опубликовал расследование о махинациях Гетманцева

Путин применит ядерное оружие, когда поймет, что не может иначе выиграть войну - БондаревПутин применит ядерное оружие, когда поймет, что не может иначе выиграть войну - Бондарев
13:57

Библейское растение в Украине: где садоводы выращивают уникальный цветокВидео

13:45

Гороскоп на завтра 9 октября: Девам - недоразумения, Водолеям - хорошие новости

13:35

Температура будет ниже +10 градусов: украинцев предупредили о серьезных осадках

13:29

"Напряженность будет расти": раскрыты планы Путина на ближайшие полгодаВидео

Реклама
12:54

После удара ВСУ: в Крыму третьи сутки пылает нефтебаза, люди бегут из города

12:52

"Можно забыть о семье и наследстве": путинист Петросян рассорился с женой

12:49

В РФ поставили крест на итогах саммита на Аляске и отказались завершать войну

12:30

Удары Tomahawk и блэкаут в Москве: как ВСУ свергнуть Путина – Жданов

12:11

"За что вы так": Наталье Могилевской предоставили обвинения

11:54

Зачистили позиции РФ и отбросили врага: детали операции спецназа ВСУ у Купянска

11:45

Значение удивляет до сих пор: как в Украине появилось слово "пантелик"Видео

11:36

"Просто болтология": Жданов сказал, когда Украина реально может получить Tomahawk

11:25

Налоговые потери и риски для бизнеса: что предусматривает новый табачный закон

11:10

Tomahawk против Кремля: раскрыта стратегия давления Трампа на Путина

11:05

Украинцев ждет перерасчет пенсий: когда и на сколько вырастут выплаты

Реклама
11:04

Китайский гороскоп на завтра 9 октября: Быкам - обман, Петухам - беспокойство

10:53

РФ изменила тактику: названы области, где свет могут выключать на несколько дней

10:02

"Погасить Москву": эксперт сказал, каким должен быть следующей этап войны

09:56

Знаменательная встреча: фронтмент группы Anothers раскрыл важный секрет новой песни

09:49

Собирают дождевую воду: в ISW сказали, где ВСУ отрезали оккупантов от снабжения

09:40

Войска Путина продвинулись в двух областях: в DeepState раскрыли детали

09:34

Уже все произошло: Владимир Бражко засветил обручальное кольцо

09:30

Всегда придут на помощь: пять самых щедрых знаков зодиака

09:24

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 октября (обновляется)

09:00

Ямальский крест и склады от Москвы до Урала: Жданов – о том, что Украина вынесет новым оружием США

08:35

Ракеты Tomahawk Украине от Трампа: в Британии узнали, что ждет Путина и Москву

08:32

Россияне выбрали новую тактику блэкаутамнение

08:32

Карта Deep State онлайн за 8 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:24

РФ атаковала Украину дронами: вспыхнули пожары, поезда УЗ едут с задержкойФото

07:49

Время играет на Украину: ВСУ могут выиграть в войне с РФ - The Atlantic

07:29

Как удалить застывший суперклей: простой, но забытый способВидео

06:37

Эрдоган обсудил с Путиным мир в Украине: что известно

06:20

Можно ли официально жить на даче в Украине - поставлена точка в вопросеВидео

06:10

О китайских спутниках над Львовом: что известномнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мамы с сыном за 51 секунду

Реклама
05:20

Как правильно сказать "затишний" на украинском: вы можете быть удивленыВидео

04:14

У Тины Кароль украли самое ценное: в воровстве замешана конкуренткаВидео

03:30

Как из одного куста лаванды вырастить 20 новых: секреты размножения кустарника

02:24

В Украине водителям-нарушителям будут начислять штрафные баллы - что известноВидео

01:44

Блэкаут в России становится реальностью: эксперт раскрыл "слабый узел" Кремля

01:30

35-летнюю звезду "Гарри Поттера" заподозрили в помолвке - СМИ

00:14

"Было бы значительно сложнее": актер-воин Ращук раскрыл детали о рождении сына

07 октября, вторник
23:44

Российские дроны снова атакуют Украину - тревога ширится, раздаются взрывы

23:36

"Гремело адски": шахед ударил возле родного дома Константина Грубича

23:26

Популярная привычка водителей: какая хитрость при "переобувании" вредит подвеске

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять