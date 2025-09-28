Гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября: Рыбам - вызов, Девам - завал

Астрологи советуют каждому знаку Зодиака внимательно прислушаться к подсказкам судьбы и использовать их во благо.

Гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Что приготовили звезды на следующей неделе

На что нужно обращать внимание

Гороскоп на неделю говорит, что этот период обещает быть насыщенным новыми возможностями, внутренними открытиями и неожиданными поворотами.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

Гороскоп на неделю Овен

Не убегайте от своих забот о будущем. Оставайтесь на земле и в настоящем моменте. Четко определите свои долгосрочные цели, чтобы иметь возможность сделать обдуманный выбор. Вы можете получить то, что хотите, но для этого вам нужно выйти из зоны комфорта и еще больше поверить в себя и свои способности.

Даже в личных отношениях сохраняйте открытость к неожиданным возможностям, особенно если вы одиноки. Вселенная подарит вам несколько моментов радости и любви. Ясность приносит изобилие на денежном фронте, будьте уверены в своих целях, прежде чем вкладывать деньги. Вопросы здоровья выглядят хорошо, ежедневная медитация поможет избавиться от тревожных мыслей.

Гороскоп на неделю Телец

Вы можете снова оказаться на перепутье. Проанализируйте, где вы находитесь и куда хотели бы попасть. Уровень уверенности высок, и эта энергия напоминает вам о необходимости сосредоточиться на вещах, которые приносят вам радость. Пора жить на своих условиях и перестать пытаться угодить многим людям.

Старые друзья могут вновь встретиться, чтобы быстро поздороваться и попрощаться. Или вы можете обнаружить, что скучаете по друзьям юности. Быстрая поездка за город обновит и зарядит вас энергией. Только будьте внимательны к своим ценностям во время путешествия. Хороший период для того, чтобы подумать о создании долгосрочного богатства и работе над достижением еще большей финансовой независимости.

Гороскоп на неделю Близнецы

Возможно, вы перегрузили себя слишком большим количеством обязательств и в итоге чувствуете себя перегруженным и рассеянным. Отстранитесь, расставьте приоритеты и сосредоточьтесь пока только на неотложных делах. Внесите больше структуры в свой распорядок дня и начните говорить "нет" тем возможностям, которые только истощают вас. Даже в домашней жизни вы можете почувствовать себя ответственным, помогая всем, кроме себя. Возьмите тайм-аут, чтобы перестроиться.

Небольшой отдых значительно повышает вашу энергию и работоспособность. Денежные вопросы требуют от вас гораздо большей организованности, чем вы есть. Просите то, что вам причитается. И подумайте, прежде чем совершать необдуманные траты. Вопросы здоровья могут потребовать новой линии лечения или второго мнения.

Гороскоп на неделю Рак

Вы можете начать чувствовать, что в вашей жизни чего-то не хватает, но когда дело доходит до того, чтобы что-то предпринять, может возникнуть недостаток мотивации. Работа перестает приносить удовольствие. Или вы можете обнаружить, что на вас влияет токсичное поведение других людей. Отстранитесь на некоторое время. Составьте план. Обновите свое резюме. Ищите способы вернуть себе чувство цели и радости.

Возможно, вам придется приложить дополнительные усилия, чтобы обратиться к друзьям и близким за эмоциональной поддержкой. Старый друг может поделиться мудростью, которая принесет успокоение. Дружба в Интернете может выйти на новый уровень. Вопросы здоровья выглядят вполне решаемыми. Денежные дела в ближайшие несколько месяцев будут приносить прибыль.

Какой ваш знак зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю Лев

Если что-то кажется неясным, используйте факты и логику, чтобы получить четкие ответы. В ближайшие дни вы можете оказаться заняты планами, анализом и стратегиями. Люди в коллективе будут обращаться к вам за советом и вдохновением. Непростая ситуация на рабочем месте потребует холодного рассудка для ее разрешения. Соискателям работы, возможно, придется пойти на небольшой компромисс, если они хотят сменить место работы. Женщины в кругу семьи или друзей выходят на первый план.

Возможно, вам захочется больше общаться с ними или даже устроить встречу в ближайшее время. Остерегайтесь внезапных растяжений и болей. Следите за своим шагом и темпом. Денежные дела выглядят хорошо, небольшое исследование перед инвестированием принесет прибыль в долгосрочной перспективе.

Гороскоп на неделю Дева

Будьте терпеливы, вас ждут радостные новости, но только после некоторого ожидания. На этом этапе вам, возможно, придется отбросить ожидания от других и сосредоточиться на том, чтобы быть как можно более самостоятельным. Новый проект может потребовать от вас дополнительных часов работы или срочных командировок. Одиночки могут рассчитывать на новые отношения, которые начнутся внезапно или, возможно, ваша совместимость застанет вас врасплох.

Родителям нужно дать своим детям больше свободы для принятия собственных решений. И они будут поступать правильно, если вы будете для них примером. Вопросы здоровья выглядят управляемыми, и вы можете подумать об изменении диеты, чтобы поддерживать пищеварение в форме. Давний юридический вопрос может выбить из колеи ваш бюджет. Приготовьтесь к тому, что это надолго.

Гороскоп на неделю Весы

Творческий потенциал налицо. Вы больше не желаете довольствоваться обыденным и будете заставлять себя внедрять инновации и смотреть на вещи по-другому. Радостные новости поднимут настроение коллективу на рабочем фронте. А вы можете заявить о себе благодаря своим способностям. Не забывайте не успокаиваться, на этом этапе вам может потребоваться подготовка к следующему уровню роста.

На личном фронте ваша чувствительность и эмпатия привлекут к вам многих людей. Возможно, вы станете для кого-то доверенным лицом. Или обнаружите тайного поклонника. Занятие хобби вернет вам ощущение цели и радости, особенно если в последнее время вы испытывали стресс. Физическая активность способствует укреплению здоровья. А если вы задавались вопросом, будут ли расти ваши деньги, карты уверяют вас, что да.

Гороскоп на неделю Скорпион

Прошлое уже позади, и бессмысленно позволять ему влиять на вас таким образом. Пора сделать выбор и посвятить себя настоящему моменту и своим планам на будущее. Если вы начали новую работу или сменили профессию на новую отрасль, покопайтесь в своих внутренних силах и поймите, что от вашего образа мыслей зависит ваш будущий успех. Не позволяйте сомнениям закрасться и заблокировать ваш прогресс.

Старый друг из прошлого может возобновить отношения, но из чисто эгоистических побуждений. Пора навести порядок в домашнем хозяйстве: сортировка бумаг и уборка принесут чувство облегчения, когда вы найдете что-то важное из давнего прошлого. Остерегайтесь рецидива старого недуга. В денежных делах наблюдается стабильность, и вы можете почувствовать желание раскошелиться на крупную покупку.

Гороскоп на неделю Стрелец

Пришло время пересмотреть свой зарплатный пакет. Возможно, ваши навыки выросли, а зарплата - нет. Или вы можете почувствовать себя готовым к более высокой должности. Спланируйте свою стратегию и расскажите о том, что вам нужно и почему вы считаете, что заслуживаете этого. Самозанятые Стрельцы могут пересмотреть свою ценовую стратегию. Даже в личной жизни вы можете почувствовать, что заслуживаете большего.

Либо вы поговорите об этом со своей лучшей половинкой. Либо решите раз и навсегда порвать с некоторыми людьми. Новости издалека приносят волнение и заставляют с нетерпением ждать. Ваша диета, похоже, работает, и вы начинаете чувствовать себя более подтянутым, чем когда-либо прежде. Просто будьте внимательны к своим сбережениям и тратам.

Гороскоп на неделю Козерог

Если в последнее время вы повысили свой уровень, то можете обнаружить, что динамика на рабочем месте изменилась. Люди могут оспаривать ваши идеи или проявлять свою неуверенность в мелочах. Не сосредотачивайтесь на популярности, направьте свои силы на продвижение вперед. Если вы мечтали открыть собственную компанию, возможно, сейчас самое время составить бизнес-план или обратиться за поддержкой.

Семейные дела становятся напряженными из-за поведения одного из членов семьи. Возможно, вы решите сохранять нейтралитет в отношении разгорающейся политики и не принимать ничью сторону. Детям может потребоваться больше внимания, особенно когда речь идет об учебе. Возможно, в этот период вы решите инвестировать средства в строительство.

Гороскоп на неделю Водолей

Поставьте перед собой несколько целей для собственного удовлетворения. Сведите к минимуму отвлекающие факторы. Поставьте перед собой четкие цели и работайте над их достижением. В этой фазе можно многого добиться, а благодаря ясности ума и высокому уровню энергии вы обеспечите завершение работы намного раньше срока.

Лучшее понимание товарищей по команде обеспечит больший успех. Даже в личной жизни, если ежедневная рутина кажется вам слишком скучной, сделайте что-нибудь, чтобы нарушить монотонность. С кем-то, о ком вы думали в последнее время, вы снова встретитесь. Вопросы, связанные с законом и имуществом, могут потребовать надлежащего управления. Альтернативные методы лечения могут принести облегчение в борьбе с болью.

Гороскоп на неделю Рыбы

Чем больше вы привнесете в свой распорядок дня и привычки чувство самодисциплины, тем больше ваше будущее будет вам благодарно. Расходуйте свою энергию с умом. Используйте это время для планирования, разработки стратегии и создания чего-то, что стоит запомнить. Бросьте себе вызов, взявшись за новый курс обучения или проект, который, как вы знаете, является трудным.

Подталкивайте себя к тому, чтобы с каждым днем делать все лучше. Отношения в этой фазе процветают, так как вы постепенно начинаете общаться с новыми единомышленниками. Одиночки могут быть весьма популярны, и хотя вы не чувствуете себя готовым к обязательствам, вам будет приятно внимание. Следите за тем, чтобы есть меньше нездоровой пищи. Денежные вопросы покажут, что вам необходимо заняться планированием с помощью финансового консультанта.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

