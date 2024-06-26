Гороскоп от Влада Росса: что будет с любовью и отношениями в июле

В плане любви и отношений в июле 2024 года (особенно вблизи 12-го числа) все будет кипеть и бурлит. Об этом Главреду рассказал астролог Влад Росс.
"12 июля Венера будет в напряженном аспекте с Плутоном, что может усилить страстность и чувствительность. Этот аспект вызовет сложные чувства и неконтролируемую страсть, от чего могут возникать разные проблемы", – сказал он.
Как говорит Росс, знакомство при таком транзите небесных светил может привести отношения к полному провалу – они, подобно спичке, разгорятся, вспыхнет страсть, а потом все разрушится. И об этих отношениях придется пожалеть.
"Могут быть существенные проблемы в отношениях и ревность. Вблизи 12 июля страсть будет кипеть", – подытожил он.
Кто такой Влад Росс
Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.
Как сообщал Главред, ранее Влад Росс назвал четыре знака зодиака, у которых начнется настоящая "белая полоса". Им повезет буквально в каждой сфере.
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