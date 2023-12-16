Гороскоп Таро 2024 для Овнов: чем удивит каждый месяц нового года

Новый год 2024 будет полон энергии - Овнов ждет множество положительных событий. Однако нужно и опасаться человека, который может вас обмануть.

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Овен - Таро прогноз на 2024 год от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Таролог Анжела Перл составила гороскоп Таро для Овнов на весь 2024 год. Согласно прогнозу, март будет месяцем любви, а в августе нужно проявить осторожность, чтобы избежать катастрофы.

Гороскоп Таро на январь 2024 Овен

Карта: 4 мечей

Карта паузы и ожидания. Месяц будет спокойным и размеренным. Вряд ли что-то будет происходить. Удачное время для того, чтобы выспаться, отдохнуть.

Гороскоп Таро на февраль 2024 Овен

Карта 10 пентаклей

Хорошая финансовая карта. Овнов ждет месяц прибыли и урожая. Вы можете совершить очень удачную покупку. Состоится сделка. Появится партнер в бизнесе.

Возможно повышение дохода.

Гороскоп Таро на март 2024 Овен

Карта 2 кубков

Карта любви, знакомства, романа, свиданий. Вы можете встретить свою вторую половинку.

Двойка кубков также говорит об успешном бизнес-партнерстве. Март- очень удачный месяц для подписания договоров и контрактов.

Гороскоп Таро на апрель 2024 Овен

Карта 3 жезлов

Овны настроены действовать. Вы смотрите в будущее и строите планы. У вас может появиться новое окружение. Удачное время для поездок и путешествий.

Гороскоп Таро на май 2024 Овен

Карта 7 жезлов

Могут открыться новые возможности. Вы преодолеете преграды и откроете для себя новый путь.

Нужно будет отстаивать личные границы и свою позицию.

Гороскоп Таро на июнь 2024 Овен

Карта 6 кубков

Овны будут дарить и получать подарки.

Вам нужно будет сделать выбор, свидетельствует расклад Таро. Нужно сделать шаг в направлении того, что вы любите, чтобы найти свое предназначение в жизни.

Гороскоп Таро на июль 2024 Овен

Карта Рыцарь мечей

Месяц будет спонтанным. Овнов ждет быстрое продвижение дел. Вы получите неожиданную информацию. Возможна поездка, командировка.

Стоит остерегаться сплетен.

Гороскоп Таро на август 2024 Овен

Карта 2 мечей

Чтобы удержаться на плаву, нужно поддерживать баланс. Овнам стоит проявить сдержанность в случае разницы мнений, иначе вам грозит катастрофа.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на сентябрь 2024 Овен

Карта Королева кубков

В сентябре будет много забот. Вы все будете успевать, всем помогать, причем и на работе, и дома. Кто-то придет вам на помощь (мама, няня, психолог и т.д.).

В первый месяц осени Овнов ждет финансовый рост и увеличение доходов.

Гороскоп Таро на октябрь 2024 Овен

Карта Королева мечей

Женщина, специалист в какой-то области (финансист, юрист, бухгалтер) даст Овнам хороший и практичный совет.

У вас появится желание познавать новое. В октябре может проявиться ситуация, которая уже была в апреле.

Гороскоп Таро на ноябрь 2024 Овен

Карта Королева мечей

Женщина, которая была с вами в октябре, поможет и в ноябре. По гороскопу она Весы, Близнецы или Водолей. Скорее всего, она как-то повлияет на ваши доходы.

Гороскоп Таро на декабрь 2024 Овен

Карта Королева жезлов

Это карта Овнов. В конце года вы окажетесь в центре внимания и будете собой гордиться.

Таролог предупредила: будьте острожны, вы рискуете "пригреть змею".

Смотрите видео - Гороскоп Таро 2024 для Овнов от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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