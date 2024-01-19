Гороскоп Таро 2024: Львов ждет прибыльный год, названы самые денежные месяцы

Этот год будет очень удачным для Львов - таролог сделала прогноз на каждый месяц.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-2024-lvov-zhdet-pribylnyy-god-nazvany-samye-denezhnye-mesyacy-10534217.html Ссылка скопирована

Опубликован Таро прогноз на 2024 год от Анжелы Перл для Львов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Таролог Анжела Перл составила гороскоп Таро для Львов на весь 2024 год. Таро-прогноз свидетельствует: месяц начнется с прибыли - в январе вас ждет доход. В марте кто-то не выполнит обещание, а в сентябре Львы достигнут всех своих целей.

Гороскоп Таро на январь 2024 Лев

Карта: Императрица

Почувствуйте себя королевой. Вы будете наряжаться, прихорашиваться, дарить и получать подарки.

Также это хорошая финансовая карта. Львы получат в январе прибыль.

Гороскоп Таро на февраль 2024 Лев

Карта: 9 жезлов, Рыцарь кубков

Вас ждет завершение чего-то, кульминация процесса. Ожидается продвижение вперед, путешествие.

Месяц хорош для начинаний, подписания контракта/соглашения.

Гороскоп Таро на март 2024 Лев

Карта: 3 мечей, Повешенный

Есть риск конфликтов, ссор, разногласий, разочарования или обиды.

В делах - задержка, зависшая ситуация, кто-то не сдержит обещания.

В марте Львам нужно будет поставить точку, завершить отношения, открыть новые горизонты.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на апрель 2024 Лев

Карта: 3 пентаклей

На работе - заказы и клиенты. Львы будут работать в команде. Возможно вы пойдете на курсы, будете улучшать свои навыки. Новые знания впоследствии принесут доход.

Гороскоп Таро на май 2024 Лев

Карта: 9 пентаклей

Львы получат прибыль, какой-то результат. В мае исполнятся желания. Вы получите больше, чем думаете, и в финансовом плане, и в плане удовольствий.

Гороскоп Таро на июнь 2024 Лев

Карта: 6 пентаклей, 7 пентаклей

Июнь будет денежным месяцем. Будут и доходы, и расходы. Если вы вкладывали во что-то, то инвестиции вырастут.

В июне стоит слушать свое сердце. Выбирайте то, что вам интересно и что приносит радость.

Гороскоп Таро на июль 2024 Лев

Карта: Королева мечей

Женщина (Близнецы, Весы, Водолей) сыграет роль в жизни Львов в июле.

Вам стоит принимать рациональные решения. Возможно придется решать юридические вопросы.

Гороскоп Таро на август 2024 Лев

Карта: Император, Башня

В жизни Львов сыграет роль властный мужчина, который любит командовать или берет на себя управление. Возможно эту роль вам нужно будет взять на себя.

Также август принесет Львам большие перемены. Возможен переезд. Таролог советует не торопиться. Лучше двигаться шаг за шагом и не бросаться в омут с головой.

Гороскоп Таро на сентябрь 2024 Лев

Карта: 10 жезлов

Сентябрь - месяц достижения цели. Если у вас есть планы на 2024 год, то именно в сентябре вы получите результат.

Гороскоп Таро на октябрь 2024 Лев

Карта: Повешенный, 2 жезлов

Ситуация, которая была в марте, снова проиграется в октябре.

У Львов появятся новые планы, партнерство, расширятся возможности.

Гороскоп Таро на ноябрь 2024 Лев

Карта: 4 кубков, Рыцарь пентаклей

Ноябрь будет спокойным месяцем в жизни Львов. Можно взять отпуск, поехать на отдых, в ретрит. У некоторых Львов появится желание побыть одному.

Не исключена командировка.

Гороскоп Таро на декабрь 2024 Лев

Карта: 9 кубков

В конце года Львы будут довольны собой. Представители этого знака зодиака ощутят счастье и радость жизни.

Смотрите видео - Гороскоп Таро 2024 для Львов от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.