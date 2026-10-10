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Гороскоп Таро на 12–18 октября: Львам - амбиции, Скорпионам - время действовать

Марина Иваненко
10 октября 2026, 15:26
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Недельный гороскоп Таро расскажет, какие карты выпали знакам зодиака, что они символизируют и какие перспективы откроются с 12 по 18 октября.
Гороскоп Таро на неделю - прогноз для всех знаков зодиака
Гороскоп Таро на неделю - прогноз для всех знаков зодиака / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Какие карты Таро выпали всем знакам зодиака
  • Что принесет неделя с 12 по 18 октября
  • На какие изменения стоит обратить внимание

Перевернутый Король Мечей задает тон еженедельному гороскопу Таро, предупреждая, что злоупотребление властью на этой неделе, вероятно, достигнет своего предела. Главред расскажет более подробно.

Как отмечает издание YourTango, этот период посвящен устранению манипулятивных посредников, чтобы все стороны могли прийти к согласию и внести свой вклад в создание общей истории на благо каждого. Хотя ретроградный Уран в Близнецах вызывает желание развеять путаницу в своём окружении, эта трансформационная энергия лучше всего раскроется в четверг, 15 октября, когда Плутон вернётся к прямому движению в знаке Водолея. Поиск собственной цели и единомышленников - характерная энергия Водолея, которая помогает укрепить связи с сообществом. Создание правильного круга общения подчеркивает важность каждого человека в общем будущем.

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Гороскоп Таро на неделю: Овен - Шестерка Пентаклей (перевернутая)

После двух недель сосредоточения на эмоциях перевернутая Шестерка Пентаклей указывает на односторонние отношения или ситуацию, в которой нарушен баланс. Всё, что коснется вашей души на этой неделе, может иметь скрытые мотивы, Овны. Вам очень не нравится чувствовать, что вас обманули. Поэтому, когда энергия Плутона в Водолее соединится с растущей Луной в Стрельце в четверг, вы направите все силы на переосмысление ситуации, чтобы изменить её в свою пользу.

Гороскоп Таро на неделю: Телец - Двойка Кубков (перевернутая)

После трёх недель карт масти Пентаклей, которые заставляли вас решать проблемы ради стабильности, перевернутая Двойка Кубков станет желанным глотком свежего воздуха. Вы больше не будете беспокоиться о том, чтобы исправлять чужие ошибки, Тельцы. На этой неделе вы просто уйдете от ситуаций, которые вас тяготят. В этом можно поблагодарить растущую Луну в Стрельце, которая будет находиться в этом знаке несколько дней в середине недели. В мире, где люди считают, что уже разгадали вас и могут предсказать каждый ваш шаг, среда и четверг станут возможностью продемонстрировать свою скрытую гибкость.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Гороскоп Таро на неделю: Близнецы - Тройка Пентаклей

После трёх недель Старших Арканов, которые подтолкнули вас к решительным действиям, пришло время узнать, ради чего всё это происходило. Тройка Пентаклей создаёт основу для формирования настоящей команды мечты. Вас ждёт что-то действительно замечательное! В среду, под влиянием растущей Луны в Стрельце, внезапно появится то, чего вам раньше не хватало. Однако окончательно все детали сложатся в единую картину в субботу, когда Луна войдет в знак Козерога.

Гороскоп Таро на неделю: Рак - Четвёрка Пентаклей

На этой неделе Четвёрка Пентаклей заставит вас взять под полный контроль себя и свою жизнь. Как кардинальный водный знак, вы известны своей открытостью в выражении чувств, но потребность в жёстком контроле - совсем другая история. Что же стало причиной таких перемен? Судя по растущей Луне в Скорпионе в понедельник и вторник, какая-то ситуация завершилась так, что это действительно вас разозлило. Здесь уместна поговорка: "Обманул один раз - стыдно тебе, обманул второй раз - стыдно мне". Вы больше не будете полагаться на других, а будете доверять только себе и делать то, что лучше всего именно для вас.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп Таро на неделю: Лев - Король Жезлов

Появление Короля Жезлов в вашем раскладе означает, что на этой неделе в полную силу проявятся ваша амбициозность и преданность делу, которыми так славится львиное сердце. Когда в пятницу растущая Луна перейдёт из Стрельца в Козерог, ваши планы станут смелее, чем когда-либо. Окружающие признают, что вы - человек слова и настоящий лидер, за которым хочется следовать. Вы сможете превращать обычные моменты в нечто грандиозное, вдохновляя других собственным примером.

Гороскоп Таро на неделю: Дева - Четвёрка Мечей

На прошлой неделе Тройка Мечей намекала на перемены, которые вы начали, несмотря на протесты окружающих. На этой неделе Четвёрка Мечей сигнализирует, что пришло время сделать паузу и отдохнуть. Большую часть недели Луна будет находиться в фазе роста, поэтому вы будете сосредоточены на формировании собственных намерений. Однако в понедельник Луна в Скорпионе чётко покажет, что требует вашего полного внимания для достижения цели, а от каких отвлекающих факторов стоит отстраниться. Не пытайтесь успеть всё сразу: иногда именно передышка помогает увидеть правильное направление.

Гороскоп Таро на неделю: Весы - Король Мечей (перевернутый)

То, что вам выпала та же карта, что и в общем прогнозе для всех знаков, означает, что главный посыл недели касается вас лично. Тот, кто злоупотреблял властью или прибегал к манипуляциям, получит отрезвляющий сигнал: игры закончились, а время для них истекло. Растущая Луна в Скорпионе в понедельник покажет, что, хотя вы и сохраняли спокойствие, вы всегда замечали скрытые мотивы других. И только в воскресенье, под влиянием первой четверти Луны в Козероге, вы проявите инициативу, развеете путаницу и поможете другим увидеть путь к лучшему будущему.

Гороскоп Таро на неделю: Скорпион - Маг

Когда две недели назад вам выпал Иерофант, он призвал доверять принятым решениям, даже если время для действий ещё не наступило. Судя по карте "Маг", на этой неделе вы будете полностью готовы к активным действиям. Поскольку неделя завершится первой четвертью Луны, символизирующей решительность и стремление доводить дела до конца, вы не будете сомневаться в своих силах. Больше всего вас удивит то, насколько ваши поступки продемонстрируют личностный рост и опыт, приобретённый за последнее время.

Гороскоп Таро на неделю: Стрелец - Десятка Пентаклей

Если бы фраза "сосредоточься на цели" была человеком, на этой неделе им были бы именно вы. Десятка Пентаклей свидетельствует о вашей сосредоточенности на финансовой стабильности и долгосрочных перспективах. Когда растущая Луна будет находиться в вашем знаке со среды до утра пятницы, вы почувствуете необходимость согласовать свои планы с желаемым уровнем жизни. Что-то в течение предыдущих недель было неверно истолковано, и теперь вы чувствуете, что именно ваши действия, а не слова, помогут наилучшим образом исправить ситуацию.

Гороскоп Таро на неделю: Козерог - Шестерка Пентаклей

После того как Восьмерка Жезлов на прошлой неделе помогла вам быстро приспособиться к обстоятельствам и определить своё направление, Шестёрка Пентаклей сосредотачивает внимание на щедрости. Речь идет о том, насколько щедрыми вы готовы быть сейчас, когда чувствуете себя увереннее, или о том, насколько благосклонной к вам оказывается Вселенная. Луна в Скорпионе в понедельник сделает ваши намерения совершенно понятными. А ваше доверие к Вселенной укрепится благодаря тому, что в четверг Плутон завершит ретроградное движение в знаке Водолея и снова перейдёт в прямое.

Гороскоп Таро на неделю: Водолей - Двойка Жезлов

Появление Двойки Жезлов через две недели после Туза Жезлов - очень интересный знак. Тогда вы были готовы изменить курс и начать всё сначала. Теперь вы получаете подтверждение, что решение было правильным, и движетесь в верном направлении. В среду и четверг, пока Луна будет находиться в Стрельце, одна из ваших идей начнёт быстро воплощаться в жизнь. А когда в пятницу Луна перейдёт в Козерог, вы увидите, что каждый этап этого путешествия имел свою цель и привёл вас именно туда, где вы должны были оказаться.

Гороскоп Таро на неделю: Рыбы - Рыцарь Жезлов

Рыцарь Жезлов предупреждает, что на этой неделе вы можете быть несколько рассеянными. У вас будет слишком много идей о том, куда направить свою энергию, поэтому определиться с приоритетами будет непросто. Ситуация прояснится в пятницу, когда вы чётко увидите, что действительно имеет значение. Во время перехода растущей Луны из Стрельца в Козерог вы поймёте, что возможностей гораздо больше, чем казалось сначала. Это поможет преобразовать рассеянную энергию в конкретные задачи и сосредоточиться на их выполнении. Наступит благоприятный момент, чтобы перейти от планов к действиям.

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Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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