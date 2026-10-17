Гороскоп Таро на 19–25 октября: Тельцам — амбиции, Ракам — желания

Гороскоп Таро на неделю с 19 по 25 октября 2026 года расскажет, какие перемены, встречи и возможности ждут каждый знак зодиака.

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Таро-прогноз для всех знаков зодиака / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Карты Таро подскажут, чего ждать знакам зодиака

Прогноз Таро на неделю с 19 по 25 октября

Какие изменения сулят карты Таро каждому знаку

С 19 по 25 октября 2026 года нас ждет период глубокого переосмысления отношений и установления четких личных границ. Главной картой недели стала Королева Мечей, которая призывает привести свои убеждения в соответствие с реальной правдой. Главред расскажет об этом подробнее.

Как отмечает издание YourTango, эта неделя начинается под влиянием лунной энергии и постепенного смены планетарных аспектов. Астрологические изменения, в частности переход Венеры в знак Весов и возвращение Меркурия в Скорпион, помогут глубже понять собственные мысли и выстроить более качественные связи с окружающими.

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Гороскоп Таро на неделю: Овен - Тройка Кубков и встречи с друзьями

Для Овнов карта "Тройка Кубков" обещает неделю, наполненную общением, приятными встречами и поводами для радости. Могут появиться возможности восстановить контакты с людьми, с которыми давно не было случая увидеться. Поддержка друзей поможет преодолеть сомнения и взглянуть на определенные ситуации с другой стороны.

В профессиональной сфере пригодятся командная работа и обмен идеями. Не стоит отказываться от приглашений на встречи или совместные мероприятия: непринуждённое общение может открыть новые перспективы. В то же время важно не забывать о собственных делах и не тратить все силы на развлечения.

Гороскоп Таро на неделю: Телец - Рыцарь Мечей и реализация целей

Рыцарь Мечей символизирует скорость, решительность и стремление немедленно приступить к действиям. Для Тельцов это может быть период, когда придётся оперативно решать вопросы, которые долго оставались без ответа. Отложенные задачи потребуют внимания, а новые обстоятельства подтолкнут действовать увереннее.

В то же время карта предостерегает от поспешных выводов и слишком резких высказываний. Желание быстро достичь результата не должно мешать анализировать ситуацию. Перед принятием важных решений стоит проверять информацию и взвешивать возможные последствия. Четкий план поможет Тельцам направить свою энергию на достижение конкретных целей.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Гороскоп Таро на неделю: Близнецы - Туз Мечей и полная ясность действий

Туз Мечей указывает на прояснение ситуаций, появление новых идей и возможность увидеть правду без лишних эмоций. Близнецы могут наконец найти ответ на вопрос, который долгое время не давал покоя. Важный разговор или новая информация помогут расставить все по местам и определить дальнейшее направление.

В работе это благоприятное время для планирования, переговоров и решения сложных задач. В отношениях карта советует говорить откровенно, но не использовать правду как повод для конфликта. Чем четче Близнецы сформулируют свои мысли, тем легче им будет договориться с окружающими и избежать недоразумений.

Гороскоп Таро на неделю: Рак - Дьявол и проявление скрытых желаний

Карта "Дьявол" обращает внимание Раков на привычки, привязанности и желания, которые могут влиять на их решения. В течение недели стоит присмотреться к ситуациям, в которых приходится действовать вопреки собственным убеждениям или оставаться там, где уже нет ощущения комфорта.

В личной жизни могут обостриться эмоции, ревность или стремление контролировать других. Важно различать искренние чувства и зависимость от внимания определенного человека. В финансовых вопросах не стоит поддаваться импульсивным желаниям и тратить средства только ради мгновенного удовольствия. Осознание собственных мотивов поможет Ракам вернуть контроль над ситуацией.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп Таро на неделю: Лев - Иерофант и важные жизненные уроки

Иерофант символизирует традиции, знания и поиск надёжных ориентиров. Для Львов эта неделя может стать временем, когда особое значение приобретут советы опытных людей, обучение или необходимость соблюдать определённые правила. Не все вопросы удастся решить быстро, поэтому терпение и последовательность будут иметь важное значение.

В профессиональной сфере стоит обратить внимание на проверенные методы работы и не пренебрегать опытом коллег. В личных отношениях карта напоминает о значении общих ценностей, ответственности и взаимного уважения. Львам будет полезно задуматься над тем, какие принципы помогают им двигаться вперёд, а какие убеждения уже требуют пересмотра.

Гороскоп Таро на неделю: Дева - Смерть и начало важных перемен

Карта "Смерть" в Таро символизирует завершение одного этапа и переход к другому. Для Дев это может означать необходимость отказаться от устаревших привычек, неэффективных планов или ситуаций, которые больше не приносят пользы. Изменения не обязательно будут резкими, но могут потребовать честного взгляда на то, что уже утратило актуальность.

На работе стоит пересмотреть приоритеты и освободить время для действительно важных задач. В отношениях может возникнуть необходимость изменить привычный формат общения или откровенно обсудить проблемы, которые накапливались в течение длительного времени. Не стоит воспринимать завершение как поражение: иногда оно создает пространство для новых возможностей.

Гороскоп Таро на неделю: Весы - Колесо Фортуны и второй шанс

Колесо Фортуны указывает на изменение обстоятельств и неожиданные повороты событий. Для Весов неделя может принести возможность вернуться к вопросу, который ранее не удалось решить, или воспользоваться шансом, который появится в подходящий момент. В то же время не всё будет зависеть от личных усилий, поэтому важно оставаться гибкими.

В профессиональной сфере могут измениться планы, открыться новые направления или появиться интересные предложения. В личной жизни возможны неожиданные встречи или возобновление общения. Весам стоит внимательно оценивать обстоятельства и не бояться корректировать свои решения. Иногда именно смена направления помогает приблизиться к желаемому результату.

Гороскоп Таро на неделю: Скорпион - Солнце и открытие возможностей

Карта "Солнце" символизирует ясность, жизненную энергию и уверенность в собственных силах. Для Скорпионов эта неделя может стать периодом, когда сложные вопросы начнут решаться, а ранее скрытые обстоятельства станут более понятными. Появится больше поводов для оптимизма и желания активно действовать.

В работе благоприятными будут инициативность, открытость к сотрудничеству и готовность демонстрировать свои способности. В отношениях карта указывает на возможность откровенных разговоров, приятных моментов и укрепления доверия. Важно не преуменьшать собственные достижения, но и не забывать о вкладе людей, которые поддерживали Скорпионов на пути к цели.

Гороскоп Таро на неделю: Стрелец - Девятка Пентаклей и прибыль

Девятка Пентаклей связана с материальной стабильностью, самостоятельностью и результатами упорного труда. Для Стрельцов это удачный период, чтобы оценить собственные достижения, привести в порядок финансовые дела и задуматься о дальнейших возможностях. Результаты предыдущих усилий могут стать более заметными.

В профессиональной сфере стоит сосредоточиться на задачах, которые помогают укрепить положение и развивать навыки. Финансовые решения лучше принимать с учётом долгосрочных потребностей, а не только текущих желаний. В личной жизни карта напоминает о важности независимости и умении ценить собственные достижения. Не нужно сравнивать свой путь с чужими результатами.

Гороскоп Таро на неделю: Козерог - Звезда и уверенное движение вперед

Звезда символизирует надежду, восстановление и постепенное приближение к важной цели. Для Козерогов эта неделя может стать возможностью вернуться к планам, которые раньше казались слишком сложными или отдаленными. Вместо того чтобы требовать от себя мгновенных результатов, стоит сосредоточиться на небольших, но последовательных шагах.

В работе могут появиться новые идеи или перспективы для профессионального развития. В отношениях важную роль будут играть доверие, искренность и готовность поддерживать друг друга. Карта советует не терять веру в собственные возможности даже тогда, когда прогресс кажется медленным. Терпение и четкое понимание цели помогут Козерогам сохранить мотивацию.

Гороскоп Таро на неделю: Водолей - Луна и проверка интуиции

Карта "Луна" указывает на неопределенность, скрытые переживания и ситуации, в которых не вся информация очевидна. Для Водолеев это может быть неделя сомнений, неоднозначных сигналов или необходимости разобраться в собственных чувствах. Не стоит торопиться с выводами, особенно если обстоятельства вызывают сильные эмоции.

В профессиональной сфере лучше проверять факты, внимательно читать договоренности и не полагаться только на догадки. В личных отношениях стоит избегать недомолвок и спокойно обсуждать то, что вызывает беспокойство. Интуиция может подсказать направление, но важные решения нужно подкреплять конкретными фактами.

Гороскоп Таро на неделю: Рыбы - Туз Кубков и начало нового этапа

Туз Кубков символизирует эмоциональное обновление, искренние чувства и новые возможности для близости. Для Рыб эта неделя может принести приятные знакомства, теплые беседы или желание уделить больше внимания собственным потребностям. В некоторых ситуациях появится шанс оставить позади старые обиды и посмотреть на отношения по-новому.

В профессиональной сфере стоит обратить внимание на творческие идеи и дела, которые вызывают настоящий интерес. В личной жизни важно не скрывать чувств и в то же время уважать личные границы других людей. Карта напоминает, что новый этап часто начинается с готовности принимать положительные изменения и открываться опыту, который раньше оставался без внимания.

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Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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