Деньги будут литься рекой: три знака зодиака найдут ключ к богатству

Вы узнаете:
- Когда стоит принимать финансовые решения и проявлять осторожность
- Что поможет знакам зодиака улучшить материальное положение
Три китайских знака зодиака будут притягивать к себе богатство и достаток в течение всей недели. В период с 19 по 25 октября деньги будут буквально литься рекой.
Астрологи YourTango говорят, что все ценное дается нелегко, поэтому не стоит ожидать, что все пройдет без каких-либо препятствий. Однако уже во вторник начнут появляться первые признаки перемен, пишет Главред.
Кому откроется путь к богатству
Лошадь
В пятницу вас ждет "день успеха". Будьте готовы к тому, что предыдущие дни могут показаться несколько сложными. На этой неделе вы будете добиваться своих побед собственным трудом.
Из-за нетерпения у вас может возникнуть желание изменить курс, однако вторник - лучший день для шага, который, как вы точно знаете, необходим для настоящих финансовых перемен. Богатство притягивается к дисциплине и сдержанности.
Коза
На этой неделе ваше отношение к богатству изменится. События середины недели пробудят в вас тягу к героическим поступкам. Однако будьте осторожны, прежде чем доставать кошелек.
Об источнике: YourTango
YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.
Финансовая возможность, которая ждет вас, не потребует вложения собственных средств. Речь идет скорее об инвестиции вашего времени. Результат может появиться позже, чем вы ожидали, но к воскресенью ваши карманы будут полны.
Кролик
Во вторник перед вами откроются новые возможности. Однако в среду вам нужно быть внимательными: тщательно взвешивайте свои слова в разговорах и будьте осторожны, подписывая любые документы.
К концу недели к вам придет достаток. Это будет момент облегчения. А цифры, которые вы увидите, заставят вас забыть обо всем том хаосе, через который пришлось пройти.
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