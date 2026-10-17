Деньги будут литься рекой: три знака зодиака найдут ключ к богатству

Секрет привлечения богатства заключается в том, чтобы быть чуть более экономными.

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Кому удастся быстро разбогатеть / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Когда стоит принимать финансовые решения и проявлять осторожность

Что поможет знакам зодиака улучшить материальное положение

Три китайских знака зодиака будут притягивать к себе богатство и достаток в течение всей недели. В период с 19 по 25 октября деньги будут буквально литься рекой.

Астрологи YourTango говорят, что все ценное дается нелегко, поэтому не стоит ожидать, что все пройдет без каких-либо препятствий. Однако уже во вторник начнут появляться первые признаки перемен, пишет Главред.

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Кому откроется путь к богатству

Лошадь

В пятницу вас ждет "день успеха". Будьте готовы к тому, что предыдущие дни могут показаться несколько сложными. На этой неделе вы будете добиваться своих побед собственным трудом.

Из-за нетерпения у вас может возникнуть желание изменить курс, однако вторник - лучший день для шага, который, как вы точно знаете, необходим для настоящих финансовых перемен. Богатство притягивается к дисциплине и сдержанности.

Коза

На этой неделе ваше отношение к богатству изменится. События середины недели пробудят в вас тягу к героическим поступкам. Однако будьте осторожны, прежде чем доставать кошелек.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Финансовая возможность, которая ждет вас, не потребует вложения собственных средств. Речь идет скорее об инвестиции вашего времени. Результат может появиться позже, чем вы ожидали, но к воскресенью ваши карманы будут полны.

Кролик

Во вторник перед вами откроются новые возможности. Однако в среду вам нужно быть внимательными: тщательно взвешивайте свои слова в разговорах и будьте осторожны, подписывая любые документы.

К концу недели к вам придет достаток. Это будет момент облегчения. А цифры, которые вы увидите, заставят вас забыть обо всем том хаосе, через который пришлось пройти.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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