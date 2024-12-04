Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на 2025 год для Овнов: когда придут деньги, а когда - большая удача

Анна Ярославская
4 декабря 2024, 02:45
15
Таролог прогнозирует для Овнов очень активный и интересный год. Два месяца будут особенно удачными.
Анжела Перл, гороскоп Таро
Гороскоп Таро на 2025 для Овнов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какой месяц станет финансово прибыльным
  • Когда Овнам ждать головокружительного успеха

Таролог Анжела Перл составила гороскоп Таро для Овнов на весь 2025 год.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, представителей этого знака зодиака ждет очень занятой год. У вас будет не так много времени для отдыха. Не стоит бояться начинать что-то новое в 2025 году, принимать решения и открывать для себя новые двери.

Гороскоп Таро на январь 2025 - Овен

Карта: Король жезлов

В первый месяц нового года вы будете строить планы на будущее. Возможно состоится конференция, важное совещание. В целом, будет царить рабочая обстановка. Вы станете тем человеком, который будет принимать решение.

Гороскоп Таро на февраль 2025 - Овен

Карта: 8 жезлов

Февраль будет очень активным. Жизнь кипит. События будут развиваться быстро.

Состоится поездка. Не исключено повышение статуса.

Гороскоп Таро на март 2025 - Овен

Карты: Свобода, Публичность

Вы освободитесь от чего-то - работы, отношений и т.д. Например, вы уволитесь и начнете работать на себя, откроете свой бизнес. Возможен отпуск.

В марте стоит прислушиваться к своей интуиции.

Овны заявят о своих правах, выскажут свое мнение. Вы привлечете к себе внимание.

Гороскоп Таро на апрель 2025 - Овен

Карты: Королева пентаклей, 4 кубков

Хорошая финансовая карта. Вы получите прибыль.

Женщина (Телец, Дева, Козерог) сыграет какую-то роль в вашей жизни.

Овны будут чем-то слишком пресыщены в апреле. Вам стоит делать выбор, чего хочется больше.

Гороскоп Таро на май 2025 - Овен

Карты: 5 мечей, Шут

Есть риск конфликтной ситуации на работе или в семье. Кто-то с вами не согласится и не поддержит.

Если вам кто-то будет что-то предлагать делать вместе, то скорее всего ничего не получится. Стоит пойти своей дорогой, своим путем. У вас начнется новые этап в жизни.

Гороскоп Таро на июнь 2025 - Овен

Карта: 10 жезлов

В июне у Овнов будет много работа, нагрузки, обязательств, ответственности. Месяц будет тяжелый. Вы очень устанете. Вам стоит попросить о помощи и разделить обязанности.

Гороскоп Таро на июль 2025 - Овен

Карта: Королева мечей, Король кубков

Очень неэмоциональная, холодная женщина сыграет роль в жизни Овнов. По гороскопу она Близнецы, Весы или Водолей.

Возможно вы обратитесь за помощью к специалисту - врачу, юристу, бухгалтеру.

Кроме того, в июле рядом с вами будет мужчина - Рак, Скорпион или Рыбы. Он более эмоциональный, чувственный, сострадательный.

Гороскоп Таро на август 2025 - Овен

Карта: Звезда

Ваши желания исполнятся. Вы достанете звезду с неба.

Возможно вы станете популярны, познакомитесь с известным человеком.

Гороскоп Таро на сентябрь 2025 - Овен

Карты: Звезда, 8 пентаклей

Сентябрь также будет "звездным" месяцем для Овнов.

Вы станете мастером своего дела. Вас наградят за таланты.

Гороскоп Таро на октябрь 2025 - Овен

Карта: Император

Карта Овна. Вы уверены в себе. Перед вами откроются новые возможности. Не исключены поездки, путешествия. Вы возглавите проект, станете главой семьи и сами будете принимать решения.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Овен

Карта: Повешенный

Ноябрь будет месяцем застоя или стабильности. Дела не будут продвигаться.

Возможно вы возьмете отпуск или больничный. Вы сфокусируетесь на чем-то и уйдете в это с головой.

Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Овен

Карта: Суд

Овны получат важную новость, известие.

Вы поймете, кем вы являетесь на самом деле, в чем ваше предназначение.

Это кармическая и очень сильная карта.

Смотрите видео - Гороскоп Таро 2025 для Овнов от Анжелы Перл:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп Овен таро карты таро Анжела Перл гороскоп Таро Гороскоп 2025
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мирные переговоры Украины с РФ: в НАТО выдвинули неожиданное предложение

Мирные переговоры Украины с РФ: в НАТО выдвинули неожиданное предложение

23:55Мир
Украина подписала с США меморандум под $1 млрд: на что пойдут деньги

Украина подписала с США меморандум под $1 млрд: на что пойдут деньги

23:10Украина
Украинская делегация отправится в США на переговоры с окружением Трампа - СМИ

Украинская делегация отправится в США на переговоры с окружением Трампа - СМИ

22:29Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Надвигается затяжная буря: в Украине влупит мощный геомагнитный шторм

Надвигается затяжная буря: в Украине влупит мощный геомагнитный шторм

Сын путиниста Газманова отказался от своего отца: брат вызверился

Сын путиниста Газманова отказался от своего отца: брат вызверился

Гороскоп на сегодня 4 декабря: Водолеям - волна успеха, Козерогам - неудача

Гороскоп на сегодня 4 декабря: Водолеям - волна успеха, Козерогам - неудача

Кейт Миддлтон решилась кардинально изменить судьбу сына

Кейт Миддлтон решилась кардинально изменить судьбу сына

Забьются все трубы: что нельзя выбрасывать в унитаз и сливать в раковину

Забьются все трубы: что нельзя выбрасывать в унитаз и сливать в раковину

Последние новости

04:05

Китай может начать большую войну: появился пугающий сценарий

03:45

Можно ли убирать в день Варвары: важные приметы 4 декабря

03:32

За 30 секунд: как сделать кислые мандарины сладкими - секретный прием

02:45

Гороскоп Таро на 2025 год для Овнов: когда придут деньги, а когда - большая удачаВидео

01:30

Копал для нее могилу и просил прощения в песне: умерла мама ЭминемаВидео

Главред празднует "зеркальный" юбилей - 22 года!Главред празднует "зеркальный" юбилей - 22 года!
01:22

Может ли Путин нарваться на Томагавки: эксперт о непредсказуемом ответе Трампа

00:19

"Кричала от адской боли": Злата Огневич встала на опасную дорожку

03 декабря, вторник
23:55

Мирные переговоры Украины с РФ: в НАТО выдвинули неожиданное предложение

23:36

Президента Южной Кореи дожали: Юн Сок Йоль отменит военное положение в стране - СМИ

Реклама
23:10

Украина подписала с США меморандум под $1 млрд: на что пойдут деньги

22:29

Украинская делегация отправится в США на переговоры с окружением Трампа - СМИ

22:05

"Страх закрадывается изрядно": Сергей Притула перенес пять операций - детали

22:02

"Ну и что, что погиб": священник УПЦ МП ударил сестру павшего украинского героя

21:58

Военное положение в Южной Корее и "ультиматум" Украины: главные новости Украины (дайджест)

21:28

Близкий друг Алсу раскрыл настоящую причину развода

21:10

Взрослая дочь пенсионера-Петросяна выкинула его из своей жизни: тот судится

21:10

Украина поставила "ультиматум" Западу перед встречей НАТО: что теперь изменитсяВидео

20:51

РФ быстро продвигается: в НАТО дали тревожный прогноз о новом наступлении

20:50

Выплату 1000 гривен ожидают уже 4 млн украинцев: как и на что можно потратить деньги

20:48

"Мы не свалили, мы делаем": известный ведущий прокомментировал мобилизацию

Реклама
20:40

Могут говорить о серьезной поломке: звуки в котле, которые не стоит игнорировать

19:56

Почему в СССР водители сливали топливо в "канавы": объяснение удивит многих

19:49

"Можно получить штраф": украинцам рассказали об отслеживании повесток в Резерв+

19:39

В Украину скоро вернутся осадки: синоптик назвала дату

19:38

Повышение тарифов на свет, газ и тепло в Украине: в правительстве сделали заявление

19:34

"Химия между вами": Melovin слился в страстном поцелуе с известной певицей

19:10

О заявлении МИД по НАТО: важный нюансмнение

19:01

Свет будут выключать в течение 16 часов: графики отключений на 4 декабря

18:56

Военное положение в Южной Корее: президента заставляют отменить решение - СМИВидео

18:54

Россиян добивали из танков: в Сети показали детали зачистки НовомлынскаВидео

18:36

"Есть два варианта": военный рассказал, как может закончиться война в Украине

18:34

Родным понравится: идеальный подарок по знаку зодиака на Новый год

18:07

Украина повышает ставки: как Запад отреагирует на ультиматум МИД по НАТОмнение

18:02

Осень-2024 вошла в тройку самых теплых в истории Киева

17:56

В Украине срочно усилили отключения света: как будут действовать графики

17:49

Наступление РФ в Украине может замедлиться: в НАТО назвали главную причину

17:29

Известковый налет на чайнике просто "растает": назван копеечный способ очистки

17:00

Россия готовится открыть новый фронт в Украине: есть ли угроза боев за Запорожье

16:54

Южная Корея объявила военное положение: на улицах техника, парламент штурмуют - СМИ

16:49

"Мирный план" Трампа: генерал США назвал четыре условия для переговоров

Реклама
16:35

Водителям грозит штраф за вождение в неправильной обуви: что известно

16:32

Убийство в Германии двух украинских баскетболистов: приговоры получили 4 человека

16:29

Украина испытывает новые типы ракет: Зеленский раскрыл подробности Ставки

16:01

Украина может избежать отключений света: назван сценарий

15:42

Получится вкуснее обычной: как готовить зеленую гречку - главные правилаВидео

15:37

"Я хорошенько покричала": Ефросинина рассказала про новое амплуа и реакцию мужаВидео

15:32

Как убрать сажу со стекла дровяной печи менее чем за 5 минут

15:15

"Переговоры с РФ начались": Трамп выдвинет конкретные условия Путину - Клочок

15:07

Помощь Украине и завершение войны: автор "мирного плана" Трампа сделал заявление

14:45

Официально: роскошная Кейт Миддлтон вернулась к своим обязанностям после лечения

Новый год 2025
В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять