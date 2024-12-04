Гороскоп Таро на 2025 год для Овнов: когда придут деньги, а когда - большая удача

Таролог прогнозирует для Овнов очень активный и интересный год. Два месяца будут особенно удачными.

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Гороскоп Таро на 2025 для Овнов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой месяц станет финансово прибыльным

Когда Овнам ждать головокружительного успеха

Таролог Анжела Перл составила гороскоп Таро для Овнов на весь 2025 год.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, представителей этого знака зодиака ждет очень занятой год. У вас будет не так много времени для отдыха. Не стоит бояться начинать что-то новое в 2025 году, принимать решения и открывать для себя новые двери.

Гороскоп Таро на январь 2025 - Овен

Карта: Король жезлов

В первый месяц нового года вы будете строить планы на будущее. Возможно состоится конференция, важное совещание. В целом, будет царить рабочая обстановка. Вы станете тем человеком, который будет принимать решение.

Гороскоп Таро на февраль 2025 - Овен

Карта: 8 жезлов

Февраль будет очень активным. Жизнь кипит. События будут развиваться быстро.

Состоится поездка. Не исключено повышение статуса.

Гороскоп Таро на март 2025 - Овен

Карты: Свобода, Публичность

Вы освободитесь от чего-то - работы, отношений и т.д. Например, вы уволитесь и начнете работать на себя, откроете свой бизнес. Возможен отпуск.

В марте стоит прислушиваться к своей интуиции.

Овны заявят о своих правах, выскажут свое мнение. Вы привлечете к себе внимание.

Гороскоп Таро на апрель 2025 - Овен

Карты: Королева пентаклей, 4 кубков

Хорошая финансовая карта. Вы получите прибыль.

Женщина (Телец, Дева, Козерог) сыграет какую-то роль в вашей жизни.

Овны будут чем-то слишком пресыщены в апреле. Вам стоит делать выбор, чего хочется больше.

Гороскоп Таро на май 2025 - Овен

Карты: 5 мечей, Шут

Есть риск конфликтной ситуации на работе или в семье. Кто-то с вами не согласится и не поддержит.

Если вам кто-то будет что-то предлагать делать вместе, то скорее всего ничего не получится. Стоит пойти своей дорогой, своим путем. У вас начнется новые этап в жизни.

Гороскоп Таро на июнь 2025 - Овен

Карта: 10 жезлов

В июне у Овнов будет много работа, нагрузки, обязательств, ответственности. Месяц будет тяжелый. Вы очень устанете. Вам стоит попросить о помощи и разделить обязанности.

Гороскоп Таро на июль 2025 - Овен

Карта: Королева мечей, Король кубков

Очень неэмоциональная, холодная женщина сыграет роль в жизни Овнов. По гороскопу она Близнецы, Весы или Водолей.

Возможно вы обратитесь за помощью к специалисту - врачу, юристу, бухгалтеру.

Кроме того, в июле рядом с вами будет мужчина - Рак, Скорпион или Рыбы. Он более эмоциональный, чувственный, сострадательный.

Гороскоп Таро на август 2025 - Овен

Карта: Звезда

Ваши желания исполнятся. Вы достанете звезду с неба.

Возможно вы станете популярны, познакомитесь с известным человеком.

Гороскоп Таро на сентябрь 2025 - Овен

Карты: Звезда, 8 пентаклей

Сентябрь также будет "звездным" месяцем для Овнов.

Вы станете мастером своего дела. Вас наградят за таланты.

Гороскоп Таро на октябрь 2025 - Овен

Карта: Император

Карта Овна. Вы уверены в себе. Перед вами откроются новые возможности. Не исключены поездки, путешествия. Вы возглавите проект, станете главой семьи и сами будете принимать решения.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Овен

Карта: Повешенный

Ноябрь будет месяцем застоя или стабильности. Дела не будут продвигаться.

Возможно вы возьмете отпуск или больничный. Вы сфокусируетесь на чем-то и уйдете в это с головой.

Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Овен

Карта: Суд

Овны получат важную новость, известие.

Вы поймете, кем вы являетесь на самом деле, в чем ваше предназначение.

Это кармическая и очень сильная карта.

Смотрите видео - Гороскоп Таро 2025 для Овнов от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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