Гороскоп Таро на 2025 год для Овнов: когда придут деньги, а когда - большая удача

Вы узнаете:
- Какой месяц станет финансово прибыльным
- Когда Овнам ждать головокружительного успеха
Таролог Анжела Перл составила гороскоп Таро для Овнов на весь 2025 год.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, представителей этого знака зодиака ждет очень занятой год. У вас будет не так много времени для отдыха. Не стоит бояться начинать что-то новое в 2025 году, принимать решения и открывать для себя новые двери.
Гороскоп Таро на январь 2025 - Овен
Карта: Король жезлов
В первый месяц нового года вы будете строить планы на будущее. Возможно состоится конференция, важное совещание. В целом, будет царить рабочая обстановка. Вы станете тем человеком, который будет принимать решение.
Гороскоп Таро на февраль 2025 - Овен
Карта: 8 жезлов
Февраль будет очень активным. Жизнь кипит. События будут развиваться быстро.
Состоится поездка. Не исключено повышение статуса.
Гороскоп Таро на март 2025 - Овен
Карты: Свобода, Публичность
Вы освободитесь от чего-то - работы, отношений и т.д. Например, вы уволитесь и начнете работать на себя, откроете свой бизнес. Возможен отпуск.
В марте стоит прислушиваться к своей интуиции.
Овны заявят о своих правах, выскажут свое мнение. Вы привлечете к себе внимание.
Гороскоп Таро на апрель 2025 - Овен
Карты: Королева пентаклей, 4 кубков
Хорошая финансовая карта. Вы получите прибыль.
Женщина (Телец, Дева, Козерог) сыграет какую-то роль в вашей жизни.
Овны будут чем-то слишком пресыщены в апреле. Вам стоит делать выбор, чего хочется больше.
Гороскоп Таро на май 2025 - Овен
Карты: 5 мечей, Шут
Есть риск конфликтной ситуации на работе или в семье. Кто-то с вами не согласится и не поддержит.
Если вам кто-то будет что-то предлагать делать вместе, то скорее всего ничего не получится. Стоит пойти своей дорогой, своим путем. У вас начнется новые этап в жизни.
Гороскоп Таро на июнь 2025 - Овен
Карта: 10 жезлов
В июне у Овнов будет много работа, нагрузки, обязательств, ответственности. Месяц будет тяжелый. Вы очень устанете. Вам стоит попросить о помощи и разделить обязанности.
Гороскоп Таро на июль 2025 - Овен
Карта: Королева мечей, Король кубков
Очень неэмоциональная, холодная женщина сыграет роль в жизни Овнов. По гороскопу она Близнецы, Весы или Водолей.
Возможно вы обратитесь за помощью к специалисту - врачу, юристу, бухгалтеру.
Кроме того, в июле рядом с вами будет мужчина - Рак, Скорпион или Рыбы. Он более эмоциональный, чувственный, сострадательный.
Гороскоп Таро на август 2025 - Овен
Карта: Звезда
Ваши желания исполнятся. Вы достанете звезду с неба.
Возможно вы станете популярны, познакомитесь с известным человеком.
Гороскоп Таро на сентябрь 2025 - Овен
Карты: Звезда, 8 пентаклей
Сентябрь также будет "звездным" месяцем для Овнов.
Вы станете мастером своего дела. Вас наградят за таланты.
Гороскоп Таро на октябрь 2025 - Овен
Карта: Император
Карта Овна. Вы уверены в себе. Перед вами откроются новые возможности. Не исключены поездки, путешествия. Вы возглавите проект, станете главой семьи и сами будете принимать решения.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Овен
Карта: Повешенный
Ноябрь будет месяцем застоя или стабильности. Дела не будут продвигаться.
Возможно вы возьмете отпуск или больничный. Вы сфокусируетесь на чем-то и уйдете в это с головой.
Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Овен
Карта: Суд
Овны получат важную новость, известие.
Вы поймете, кем вы являетесь на самом деле, в чем ваше предназначение.
Это кармическая и очень сильная карта.
Смотрите видео - Гороскоп Таро 2025 для Овнов от Анжелы Перл:
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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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