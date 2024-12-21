Гороскоп Таро на 2025 год: одному знаку зодиака будет сопутствовать финансовая удача

Таролог Анжела Перл составила гороскоп Таро для Водолеев на весь 2025 год.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Водолеям не стоит забывать о себе. Нужно отдыхать, исцеляться, медитировать, заряжаться энергией, чтобы сил хватило на весь год, пишет Главред.
Гороскоп Таро на январь 2025 - Рыбы
Карты: 2 мечей, Шут, Королева мечей
Возможен конфликт, несогласие, соревнование, конкуренция. Вы увидите кого-то в его истинном проявлении.
Женщина (Близнецы, Весы, Водолей) будет рядом с вами в январе. Она холодная и неэмоциональная.
Рыбы пойдут на риск и резко примут решение. Закончится какой-то цикл жизни. У вас нет страха и вы начнете что-то с нуля. Например, переедете или начнете работать в новой сфере.
Гороскоп Таро на февраль 2025 - Рыбы
Карта: Звезда
В марте у Водолеев исполнится желание. Вы приблизитесь к своей мечте и сможете ее материализовать.
Вы получите подарок, о котором мечтали. Также Рыбы окажутся в центре внимания.
Гороскоп Таро на март 2025 - Рыбы
Карта: 7 пентаклей
Март будет прибыльным месяцем. Вас ждет рост, прогресс в делах, повышение доходов/зарплаты. Вы выйдете на новый финансовый уровень и получите положительные результаты того, над чем вы работали раньше.
Не исключена беременность.
Гороскоп Таро на апрель 2025 - Рыбы
Карты: 6 кубков, 9 жезлов
Безусловная любовь, награда. Вас ценят и любят, вы получаете внимание в апреле. О вас может вспомнить человек из прошлого.
Также Рыбы поймут, что прошли долгий путь и получили опыт. Вы достигнете какого-то рубежа и можете собой гордиться. Это не последняя вершина в вашей жизни, свидетельствует расклад таро.
Гороскоп Таро на май 2025 - Рыбы
Карты: 7 мечей, 10 пентаклей
Стоит опасаться воровства и завистников. Кто-то может у вас что-то украсть или обсуждать вас за вашей спиной. Стоит проявить осторожность.
В мае вы сделаете важную и дорогую покупку. Рыбы получат большую прибыль. Вы соберетесь всей семьей и будете что-то отмечать.
Гороскоп Таро на июнь 2025 - Рыбы
Карты: Рыцарь кубков, Сила
Состоится поездка или путешествие. Начнется роман. Вы познакомитесь с "рыцарем на белом коне". Отношения будут развиваться. Не исключено предложение руки и сердца.
Вы будете чувствовать свою силу творечества и харизмы.
Гороскоп Таро на июль 2025 - Рыбы
Карты: Шут, 7 пентаклей
В июле у вас снова что-то начнется с чистого листа. Рыбы будут делать то, что раньше не делали.
Рост финансов. Вы убираете все ненужное и оставляете только то, что приносит доход. Рыбы наведут порядок в финансовых делах.
Гороскоп Таро на август 2025 - Рыбы
Карты: Мир, Влюбленные
Вы получите признание, получите популярность. Ваш бизнес может стать глобальным. Некоторые Рыбы переедут в другую страну или будут поддерживать связь с иностранцами.
Какой-то цикл жизни завершится. Ненужные люди уйдут из вашей жизни.
Возможен брак, партнерство, коллаборация.
Гороскоп Таро на сентябрь 2025 - Рыбы
Карта: Колесо фортуны
Все развивается лучше, чем вы думаете. Удача на вашей стороне. Откроются новые возможности.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на октябрь 2025 - Рыбы
Карта: 3 жезлов
У вас будет желание проявлять активность, действовать, получать новую информацию. Возможна поездка с группой людей. Месяц будет очень активным.
Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Рыбы
Карты: Королева мечей, Импертрица
Неэмоциональная женщина будет в жизни Рыб в ноябре. Это может быть врач, чиновник, юрист.
В этом месяце Рыбы будут проявлять щедрость, получать и делать подарки. В вашей семье появится ребенок. В ноябре вы счастливы и довольны собой.
Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Рыбы
Карта: 7 мечей, Иерофант, 5 кубков
Человек, который уезжал, вернется в декабре.
Вы встретите своего учителя и по-другому посмотрите на мир.
В последний месяц года Рыбы будут сожалеть, что что-то заканчивается. Не стоит грустить, ведь в вашей жизни появится новое.
Смотрите видео - Гороскоп Таро 2025 для Рыб от Анжелы Перл:
Вам также может быть интересно:
- Гороскоп Таро на 2025 год для Стрельцов: чего ждать в любви, финансах и карьере
- Гороскоп Таро на 2025 год для Козерогов: чем удивит каждый месяц года
- Гороскоп Таро 2025 для Водолеев: названы самые удачные и турбулентные месяцы
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред