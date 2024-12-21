Гороскоп Таро на 2025 год: одному знаку зодиака будет сопутствовать финансовая удача

Рыб ждет очень удачный год. Представителей этого знака зодиака ждет рост - и финансовый, и духовный.

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Гороскоп Таро на 2025 для Рыб - прогноз Анжелы Перл / Анжела Перл, гороскоп / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Таролог Анжела Перл составила гороскоп Таро для Водолеев на весь 2025 год.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Водолеям не стоит забывать о себе. Нужно отдыхать, исцеляться, медитировать, заряжаться энергией, чтобы сил хватило на весь год, пишет Главред.

Гороскоп Таро на январь 2025 - Рыбы

Карты: 2 мечей, Шут, Королева мечей

Возможен конфликт, несогласие, соревнование, конкуренция. Вы увидите кого-то в его истинном проявлении.

Женщина (Близнецы, Весы, Водолей) будет рядом с вами в январе. Она холодная и неэмоциональная.

Рыбы пойдут на риск и резко примут решение. Закончится какой-то цикл жизни. У вас нет страха и вы начнете что-то с нуля. Например, переедете или начнете работать в новой сфере.

Гороскоп Таро на февраль 2025 - Рыбы

Карта: Звезда

В марте у Водолеев исполнится желание. Вы приблизитесь к своей мечте и сможете ее материализовать.

Вы получите подарок, о котором мечтали. Также Рыбы окажутся в центре внимания.

Гороскоп Таро на март 2025 - Рыбы

Карта: 7 пентаклей

Март будет прибыльным месяцем. Вас ждет рост, прогресс в делах, повышение доходов/зарплаты. Вы выйдете на новый финансовый уровень и получите положительные результаты того, над чем вы работали раньше.

Не исключена беременность.

Гороскоп Таро на апрель 2025 - Рыбы

Карты: 6 кубков, 9 жезлов

Безусловная любовь, награда. Вас ценят и любят, вы получаете внимание в апреле. О вас может вспомнить человек из прошлого.

Также Рыбы поймут, что прошли долгий путь и получили опыт. Вы достигнете какого-то рубежа и можете собой гордиться. Это не последняя вершина в вашей жизни, свидетельствует расклад таро.

Гороскоп Таро на май 2025 - Рыбы

Карты: 7 мечей, 10 пентаклей

Стоит опасаться воровства и завистников. Кто-то может у вас что-то украсть или обсуждать вас за вашей спиной. Стоит проявить осторожность.

В мае вы сделаете важную и дорогую покупку. Рыбы получат большую прибыль. Вы соберетесь всей семьей и будете что-то отмечать.

Гороскоп Таро на июнь 2025 - Рыбы

Карты: Рыцарь кубков, Сила

Состоится поездка или путешествие. Начнется роман. Вы познакомитесь с "рыцарем на белом коне". Отношения будут развиваться. Не исключено предложение руки и сердца.

Вы будете чувствовать свою силу творечества и харизмы.

Гороскоп Таро на июль 2025 - Рыбы

Карты: Шут, 7 пентаклей

В июле у вас снова что-то начнется с чистого листа. Рыбы будут делать то, что раньше не делали.

Рост финансов. Вы убираете все ненужное и оставляете только то, что приносит доход. Рыбы наведут порядок в финансовых делах.

Гороскоп Таро на август 2025 - Рыбы

Карты: Мир, Влюбленные

Вы получите признание, получите популярность. Ваш бизнес может стать глобальным. Некоторые Рыбы переедут в другую страну или будут поддерживать связь с иностранцами.

Какой-то цикл жизни завершится. Ненужные люди уйдут из вашей жизни.

Возможен брак, партнерство, коллаборация.

Гороскоп Таро на сентябрь 2025 - Рыбы

Карта: Колесо фортуны

Все развивается лучше, чем вы думаете. Удача на вашей стороне. Откроются новые возможности.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на октябрь 2025 - Рыбы

Карта: 3 жезлов

У вас будет желание проявлять активность, действовать, получать новую информацию. Возможна поездка с группой людей. Месяц будет очень активным.

Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Рыбы

Карты: Королева мечей, Импертрица

Неэмоциональная женщина будет в жизни Рыб в ноябре. Это может быть врач, чиновник, юрист.

В этом месяце Рыбы будут проявлять щедрость, получать и делать подарки. В вашей семье появится ребенок. В ноябре вы счастливы и довольны собой.

Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Рыбы

Карта: 7 мечей, Иерофант, 5 кубков

Человек, который уезжал, вернется в декабре.

Вы встретите своего учителя и по-другому посмотрите на мир.

В последний месяц года Рыбы будут сожалеть, что что-то заканчивается. Не стоит грустить, ведь в вашей жизни появится новое.

Смотрите видео - Гороскоп Таро 2025 для Рыб от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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