Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на 2025 год: одному знаку зодиака будет сопутствовать финансовая удача

Анна Ярославская
21 декабря 2024, 09:40
338
Рыб ждет очень удачный год. Представителей этого знака зодиака ждет рост - и финансовый, и духовный.
Анжела Перл, гороскоп, Таро
Гороскоп Таро на 2025 для Рыб - прогноз Анжелы Перл / Анжела Перл, гороскоп / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Таролог Анжела Перл составила гороскоп Таро для Водолеев на весь 2025 год.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Водолеям не стоит забывать о себе. Нужно отдыхать, исцеляться, медитировать, заряжаться энергией, чтобы сил хватило на весь год, пишет Главред.

Гороскоп Таро на январь 2025 - Рыбы

Карты: 2 мечей, Шут, Королева мечей

Возможен конфликт, несогласие, соревнование, конкуренция. Вы увидите кого-то в его истинном проявлении.

Женщина (Близнецы, Весы, Водолей) будет рядом с вами в январе. Она холодная и неэмоциональная.

Рыбы пойдут на риск и резко примут решение. Закончится какой-то цикл жизни. У вас нет страха и вы начнете что-то с нуля. Например, переедете или начнете работать в новой сфере.

Гороскоп Таро на февраль 2025 - Рыбы

Карта: Звезда

В марте у Водолеев исполнится желание. Вы приблизитесь к своей мечте и сможете ее материализовать.

Вы получите подарок, о котором мечтали. Также Рыбы окажутся в центре внимания.

Гороскоп Таро на март 2025 - Рыбы

Карта: 7 пентаклей

Март будет прибыльным месяцем. Вас ждет рост, прогресс в делах, повышение доходов/зарплаты. Вы выйдете на новый финансовый уровень и получите положительные результаты того, над чем вы работали раньше.

Не исключена беременность.

Гороскоп Таро на апрель 2025 - Рыбы

Карты: 6 кубков, 9 жезлов

Безусловная любовь, награда. Вас ценят и любят, вы получаете внимание в апреле. О вас может вспомнить человек из прошлого.

Также Рыбы поймут, что прошли долгий путь и получили опыт. Вы достигнете какого-то рубежа и можете собой гордиться. Это не последняя вершина в вашей жизни, свидетельствует расклад таро.

Гороскоп Таро на май 2025 - Рыбы

Карты: 7 мечей, 10 пентаклей

Стоит опасаться воровства и завистников. Кто-то может у вас что-то украсть или обсуждать вас за вашей спиной. Стоит проявить осторожность.

В мае вы сделаете важную и дорогую покупку. Рыбы получат большую прибыль. Вы соберетесь всей семьей и будете что-то отмечать.

Гороскоп Таро на июнь 2025 - Рыбы

Карты: Рыцарь кубков, Сила

Состоится поездка или путешествие. Начнется роман. Вы познакомитесь с "рыцарем на белом коне". Отношения будут развиваться. Не исключено предложение руки и сердца.

Вы будете чувствовать свою силу творечества и харизмы.

Гороскоп Таро на июль 2025 - Рыбы

Карты: Шут, 7 пентаклей

В июле у вас снова что-то начнется с чистого листа. Рыбы будут делать то, что раньше не делали.

Рост финансов. Вы убираете все ненужное и оставляете только то, что приносит доход. Рыбы наведут порядок в финансовых делах.

Гороскоп Таро на август 2025 - Рыбы

Карты: Мир, Влюбленные

Вы получите признание, получите популярность. Ваш бизнес может стать глобальным. Некоторые Рыбы переедут в другую страну или будут поддерживать связь с иностранцами.

Какой-то цикл жизни завершится. Ненужные люди уйдут из вашей жизни.

Возможен брак, партнерство, коллаборация.

Гороскоп Таро на сентябрь 2025 - Рыбы

Карта: Колесо фортуны

Все развивается лучше, чем вы думаете. Удача на вашей стороне. Откроются новые возможности.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на октябрь 2025 - Рыбы

Карта: 3 жезлов

У вас будет желание проявлять активность, действовать, получать новую информацию. Возможна поездка с группой людей. Месяц будет очень активным.

Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Рыбы

Карты: Королева мечей, Импертрица

Неэмоциональная женщина будет в жизни Рыб в ноябре. Это может быть врач, чиновник, юрист.

В этом месяце Рыбы будут проявлять щедрость, получать и делать подарки. В вашей семье появится ребенок. В ноябре вы счастливы и довольны собой.

Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Рыбы

Карта: 7 мечей, Иерофант, 5 кубков

Человек, который уезжал, вернется в декабре.

Вы встретите своего учителя и по-другому посмотрите на мир.

В последний месяц года Рыбы будут сожалеть, что что-то заканчивается. Не стоит грустить, ведь в вашей жизни появится новое.

Смотрите видео - Гороскоп Таро 2025 для Рыб от Анжелы Перл:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп Рыбы гороскоп Рыбы таро карты таро Анжела Перл гороскоп Таро Гороскоп 2025
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Готовит россиян к сворачиванию "СВО" и стремится к смягчению санкций: Клочок - о "прямой линии" Путина

Готовит россиян к сворачиванию "СВО" и стремится к смягчению санкций: Клочок - о "прямой линии" Путина

10:00Интервью
Украина впервые провела атаку исключительно роботизированными системами: в ISW раскрыли детали

Украина впервые провела атаку исключительно роботизированными системами: в ISW раскрыли детали

09:08Украина
Украине передадут $1,1 миллиарда: МВФ одобрил новый транш - детали

Украине передадут $1,1 миллиарда: МВФ одобрил новый транш - детали

07:59Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
"Со старыми богатыми мужиками": друг Яниса Тиммы обвинил Седокову в изменах

"Со старыми богатыми мужиками": друг Яниса Тиммы обвинил Седокову в изменах

Украину накроет похолодание: где температура воздуха опустится до -5

Украину накроет похолодание: где температура воздуха опустится до -5

"Эти пять лет были кошмаром": первая жена Тиммы опозорила Седокову - детали

"Эти пять лет были кошмаром": первая жена Тиммы опозорила Седокову - детали

"Умер и лежит в морозилке": появилась неожиданная версия о двойника Путина

"Умер и лежит в морозилке": появилась неожиданная версия о двойника Путина

Нужно возвращать украинцев домой: в МИД назвали количество уехавших граждан

Нужно возвращать украинцев домой: в МИД назвали количество уехавших граждан

Последние новости

10:38

Попали в онкоцентр и дом: РФ запустила по Украине 113 дронов и ракету - какие последствия

10:09

Бой закончился, не начавшись: в РФ истерика из-за провального наступления на Херсон

10:00

Готовит россиян к сворачиванию "СВО" и стремится к смягчению санкций: Клочок - о "прямой линии" Путина

09:40

Гороскоп Таро на 2025 год: одному знаку зодиака будет сопутствовать финансовая удачаВидео

09:08

Украина впервые провела атаку исключительно роботизированными системами: в ISW раскрыли детали

Новые налоги, подорожание автоцивилки, связи и продуктов: что изменится с 1 января для украинцевНовые налоги, подорожание автоцивилки, связи и продуктов: что изменится с 1 января для украинцев
09:04

РФ атакуют дроны: два БПЛА врезались в 37-этажный дом - где еще взрывы

07:59

Украине передадут $1,1 миллиарда: МВФ одобрил новый транш - детали

06:30

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти гусеницу

06:18

Степень психической неадекватности Путина растет из года в годмнение

Реклама
05:58

Гороскоп на завтра 22 декабря: Львам - исполнение желаний, Рыбам - финансовый успех

05:33

Советская экономия: почему в СССР делали стены из стеклоблоков

05:00

Какой сегодня праздник 21 декабря 2024 года: что нельзя делать в этот день

04:00

Зачем опытные водители зимой заливают спирт в бак авто: интересный лайфхак

03:30

"Дощ падає" или "дощ іде" - как правильно говорить: ответ удивит многихВидео

03:00

Как выбрать шапку для сауны: какой материал лучше, как ухаживать за ней

02:30

"Умер и лежит в морозилке": появилась неожиданная версия о двойника ПутинаВидео

02:11

Трамп встретится с Путиным: в США раскрыли детали и назвали цели

01:30

Наталья Могилевская рассказала, как спасает детей от "звездной болезни"

00:41

"Это абсурд": в Раде объяснили, почему нет смысла снижать мобилизационный возраст до 18-ти

00:37

Войска РФ атаковали Харьков и область: три прилета за вечер, подробности и кадрыФото

Реклама
00:35

"Папины крылья": Козловский похвастался очаровашкой-сыном в вышиванке

00:26

Пятна исчезнут за 3 минуты: эксперт рассказала, как избавиться от налета на унитазе

00:01

Мощнейшая магнитная буря накрыла страну: Украину "трусит" почти 7-балльный шторм

20 декабря, пятница
23:26

Шольц объявил о планах на переговоры с Путиным и раскрыл детали

22:53

РФ атаковала жилые многоэтажки в Харькове и Запорожье: среди раненых - детиФотоВидео

22:02

Войска РФ активизировались на Херсонском направлении: Зеленский раскрыл детали

21:52

"Красиво и чувственно": Анна Сагайдачная впервые показала отца второго ребенка

21:44

Шеф-повар поделился идеальным рецептом печеного картофеля на Рождество

21:32

Снизят ли в Украине мобилизационный возраст до 18 лет: в Раде поставили точку

20:38

Шольц "собрался" поехать в Москву с "мирной миссией": СМИ узнали детали

20:37

"Сильно не бей": Зеленский поговорил с Усиком перед боем и пошутил о Storm ShadowВидео

20:29

Украинцам за границей упростили жизнь: МИД запускает систему "е-Консул"

19:35

Украину накроет похолодание: где температура воздуха опустится до -5

19:22

1000 снарядов за 40 минут: Россия устроила адский обстрел Херсона - ОВАФото

19:16

Суббота перед Рождеством Христовым: что категорически нельзя делать 21 декабря

19:16

Трамп принял решение по военной помощи Украине – Financial Times

19:10

Война всем надоела?мнение

19:01

Ультиматум для режима Путина: в МИД сделали заявление о переговорах с Россией

19:00

Как удалить стойкий жир из форм для выпечки: результат мгновенный

18:50

"Ожидания, страхи": девушка Цымбалюка сделала громкое заявление после новостей об их разрыве

Реклама
18:34

90 тысяч "штыков" с танками, ПВО и авиацией: СМИ о сценарии миротворцев в Украине

18:23

Доллар внезапно начал падать: как изменился курс валют

18:17

"Я сюда душу вложил": владелец уничтоженного ресторана в Киеве не сдержал эмоцийВидео

18:10

Умерла первая жена Сергея Жадана - известный режиссер Светлана Олешко

17:50

"Со старыми богатыми мужиками": друг Яниса Тиммы обвинил Седокову в изменах

17:37

Сотник – про миротворцев в Украине: "Россия недоговороспособна, гопника не остановить"

17:35

Лобовое стекло автомобиля не будет замерзать: мужчина показал гениальный методВидео

17:16

Евровидение-2025: кто попал в финал Национального отбора

16:52

"Манипуляция и пиар": в МИД ответили скандальному Орбану на идею "перемирия"

16:52

"Путин, как трудный подросток": Эйдман объяснил, почему Орешник - это просто понтыВидео

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты на Новый год
"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний столРайское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять