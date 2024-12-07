Гороскоп Таро на 2025-й для Близнецов: самые удачные и прибыльные месяцы

Таролог прогнозирует для Близнецов перемены в финансовой сфере, прибыль, подарки и хорошие новости.

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Гороскоп Таро на 2025 для Близнецов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Что ждет Близнецов в любви, финансах, работе

Какой месяц станет самым удачным в 2025 году

Таролог Анжела Перл составила гороскоп Таро для Близнецов на весь 2025 год.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, представителей этого знака зодиака ждет хороший финансовый год, особенно удачными будут первые шесть месяцев. Вы будете сильны и уверены в себе, пишет Главред.

Гороскоп Таро на январь 2025 - Близнецы

Карты: Рост, Влюбленные

Вас ждет финансовый рост, продвижение в карьере. Возможно вы будете получать новые знания. Благодаря учебе, новым навыкам ваш статус может вырасти.

В январе также будут развиваться романтические отношения. В паре будут приниматься решения о том, чтобы начать жить вместе, пожениться или, наоборот, расстаться или развестись.

Гороскоп Таро на февраль 2025 - Близнецы

Карта: Сила

Вы находитесь в сильной позиции и контролируете свою жизнь. Все находится под вашим контролем. Вы чувствуете свою силу и сможете справиться с любой ситуацией.

Гороскоп Таро на март 2025 - Близнецы

Карта: Королева пентаклей, 4 кубков

Близнецы получат деньги, подарок, финансовую помощь. Не исключено, что вас ждет хорошее предложение по работе.

Женщина (Телец, Дева, Козерог) поможет финансово или откроет финансовую возможность.

Вы будете думать над предложением. Не стоит торопиться, сделайте паузу, подождите. Возможны финансовые задержки.

Гороскоп Таро на апрель 2025 - Близнецы

Карта: 4 пентаклей

Апрель будет стабильным месяцем в плане финансов. Вас будут волновать вопросы работы, семьи, недвижимости. Вам будет хотеться осесть надолго и получить статус.

Вы буде просчитывать и анализировать покупку. Не стоит давать деньги в долг - их, скорее всего, не вернут.

Гороскоп Таро на май 2025 - Близнецы

Карты: Королева пентаклей, 7 жезлов

Женщина (Телец, Дева, Козерог) снова появляется в жизни Близнецов. Она поддержит или поможет финансово.

Если вас кто-то критикует - не слушайте. Вы знаете, чего вы хотите, и у вас есть поддержка.

Какие бы трудности не возникали, вы со все легко справитесь.

Гороскоп Таро на июнь 2025 - Близнецы

Карты: 10 мечей, 8 кубков

Что-то завершится в июне. Вы потратили много сил и теперь можно поставить последнюю точку. Это может быть увольнение, расставание, окончание проекта.

Помните: когда что-то заканчивается, то начинается новое. Вас ждут новые вершины и цели.

Возможно Близнецы перейдут с одной работы на другую, начнут новые отношения, переедут на новое место жительства.

Гороскоп Таро на июль 2025 - Близнецы

Карты: 9 жезлов, 5 кубков

Наступит кульминация момента. У вас есть опыт, вы не боитесь и готовы заявить о себе. У Близнецов появится новый статус.

Что-то может пойти не по плану. Близнецов ждет небольшое разочарование в июле.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на август 2025 - Близнецы

Карта: 7 мечей

Вы куда-то уезжаете, убегаете, потому что вам что-то не понравилось. Возможно вы покинете организацию, компанию, группу людей.

Остерегайтесь воровства. Кто-то может украсть не только ваше имущество, но и идеи.

Гороскоп Таро на сентябрь 2025 - Близнецы

Карта: Паж мечей

Возможно рождение ребенка. Вы будет отдавать ребенка в школу или детский сад.

Близнецы получат новости от взрослых детей. Нужно будет собирать какие-то документы.

В сентябре Близнецы начнут заниматься тем, в чем у них нет опыта.

Гороскоп Таро на октябрь 2025 - Близнецы

Карта: Императрица

В вашей семье появится ребенок. Вас позовут на крестины.

Вы получите прибыль, подарки. В целом, это карта красоты и щедрости.

Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Близнецы

Карта: Король жезлов

Мужчина или женщина (Овен, Лев, Стрелец) появится в жизни Близнецов. Это очень энергичный человек.

Вы загоритесь какой-то идеей. Возможно путешествие, проведение мероприятия. Некоторые Близнецы займутся спортом.

Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Близнецы

Карта: 2 жезлов

Перед вами откроются новые горизонты, кругозор расширится.

У вас будет много общения, новые отношения. Будет дистанционная работа. Есть шанс поехать за границу.

Смотрите видео - Гороскоп Таро 2025 для Близнецов от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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