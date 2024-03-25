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Гороскоп Таро на апрель 2024: Ракам - подарок, Львам - радость, Девам - успех

Анна Ярославская
25 марта 2024, 12:56
Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в апреле Ракам, Львам и Девам.
Анжела Перл, расклад Таро
Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Рак, Лев, Дева / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на апрель 2024 для знаков зодиака Рак, Лев и Дева.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Раки обратятся за советом к человеку, которого уважают. Львы получат награду, которой будут очень гордиться, а Дев ждет прогресс и популярность.

Если вам интересен прогноз по картам Таро для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на апрель 2024: Овнам - выбор, Тельцам - пауза, Близнецам - зависть.

Гороскоп Таро на апрель 2024 Рак

4 жезлов Таро - значение

Карта дома, семьи, места жительства. В апреле удачное время для продажи недвижимости. Покупать не стоит, пока Меркурий будет ретроградным.

Также Раков ждет семейный праздник или вы попадете в общество, где вас встретят как родного.

Иерофант Таро - значение

Карта мудреца. Это человек, который занимает какой-то пост. К нему вы обратитесь за советом или помощью. По гороскопу - Телец.

8 жезлов Таро - значение

События будут развиваться быстро. Нужно будет действовать и принимать решения. У Раков будет много общения и клммуникаций.

Вас ждет путешествие, полет, дорога.

Туз кубков Таро - значение

Вас ждет подарок Вселенной. Вы получите приятное предложение, хорошую новость. Вас ждет новое начало.

Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на апрель 2024 Лев

Рыцарь пенткалей Таро - значение

Дела у Львов продвигаются, хотя возможно и не очень быстро. Вы получаете регулярные финансовые поступления. Все идет своим ходом, шаг за шагом.

4 мечей Таро - значение

Карта паузы и отдыха. Таролог советует выспаться и хорошо все обдумать.

Возможно вам стоит обратиться в больницу, сдать анализы и проверить здоровье. Не исключено, что вы будете кого-то навещать в госпитале.

9 кубков Таро - значение

Вы довольны жизнью и эмоционально наполнены.

Львы получат награду, будут чем-то гордиться и хвастаться. Вас ждет праздник и радость жизни.

Влюбленные Таро - значение

Львов ждут новые знакомства, влюбленность, роман, свадьба.

В бизнесе - хорошая сделка. Две стороны стремятся к тому, чтобы прийти к согласию.

Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на апрель 2024 Дева

10 жезлов Таро - значение

Дев ждет много работы и обязанностей. Причем сроки поджимают. Не исключено, что вы взвалите на себя слишком много. Возможно некоторые дела придется переносить.

Солнце Таро - значение

Вы на коне. У вас все получится. Дев ждет успех в финансах и продвижение в делах, прогресс. Возможно продвижение по службе. Хорошая новость о детях.

Также не исключена поездка, путешествие, переезд в лучшее место.

Верховная жрица Таро - значение

Карта интуиции. Вам приснится вещий сон. Может открыться тайна. Вы получите ответы на свои вопросы.

Карта также может говорить о беременности.

Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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