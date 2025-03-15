Гороскоп Таро на апрель 2025: Овнам - мудрость, Тельцам - расставание, Близнецам - радость

Вы узнаете:
- Кому стоит начать экономить деньги
- Кого ждут радостные события и приятные воспоминания
Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на апрель 2025 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнов ждет романтика. Тельцы будут двигаться к новым вершинам. Близнецы откроют новую страницу своей жизни, пишет Главред.
Гороскоп Таро на апрель 2025 Овен
Иерофант Таро - значение
Карта мудрости. Возможно вы пойдете учиться, будете сдавать экзамен. Вам нужно будет обратиться за помощью к человеку, который старше вас по статусу.
Не исключено, что Овнам придется принять мудрое решение.
4 пентаклей Таро - значение
Нужно накопить деньги. Стоит быть экономными.
В целом, это карта стабильности. Деньги приходят, но есть риск, что вы их все потратите.
Влюбленные Таро - значение
Карта любви, свадьбы, романтики, знакомства.
Возможно вы получите предложение руки и сердца. Вы проведете время с любимым человеком.
Состоится заключение важной сделки.
Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на апрель 2025 Телец
Император Таро - значение
Состоится знакомство с человеком с сильным характером, который имеет высокий статус и опыт.
Мужчина (Овен по гороскопу) поможет решить проблемы.
10 мечей Таро - значение
Карта завершения. Например, вы уволитесь с работы. Не исключено расставание с человеком, который любит командовать и подавлять. Что-то уйдет из вашей жизни в прошлое.
10 жезлов Таро - значение
Вы идете к новым вершинам и кто-то вам помогает. Вы почти достигли своей цели, свидетельствует гороскоп Таро.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на апрель 2025 Близнецы
9 жезлов Таро - значение
Вам нужно поставить свои личные границы. Вы хотите, чтобы на вас обратили внимание, учли ваши интересы.
Наступит кульминация процесса, вы почти достигли своей цели.
Мир - Таро - значение
Цикла завершается, ваш статус меняется. Вы переходите на новый жизненный этап.
6 кубков Таро - значение
Карта теплых воспоминаний и приятных эмоций. Какое-то событие вызовет у вас слезы умиления. Вы увидите, что кто-то по настоящему хорошо к вам относится и ничего не требует взамен.
Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Вам также может быть интересно:
- Гороскоп на 2025 год: один из знаков зодиака ждет большая любовь и удача
- Гороскоп для Водолеев на 2025 год: выигрыш в лотерею и внезапная любовь
- Гороскоп на 2025-й: Стрельцов ждет год важных решений и событий
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред