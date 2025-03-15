Гороскоп Таро на апрель 2025: Овнам - мудрость, Тельцам - расставание, Близнецам - радость

Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать во второй месяц весны 2025 года Овнам, Тельцам и Близнецам.

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Гороскоп Таро на апрель 2025 для Овнов, Тельцов, Близнецов - прогноз Анжелы Перл / скриншот

Вы узнаете:

Кому стоит начать экономить деньги

Кого ждут радостные события и приятные воспоминания

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на апрель 2025 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнов ждет романтика. Тельцы будут двигаться к новым вершинам. Близнецы откроют новую страницу своей жизни, пишет Главред.

Гороскоп Таро на апрель 2025 Овен

Иерофант Таро - значение

Карта мудрости. Возможно вы пойдете учиться, будете сдавать экзамен. Вам нужно будет обратиться за помощью к человеку, который старше вас по статусу.

Не исключено, что Овнам придется принять мудрое решение.

4 пентаклей Таро - значение

Нужно накопить деньги. Стоит быть экономными.

В целом, это карта стабильности. Деньги приходят, но есть риск, что вы их все потратите.

Влюбленные Таро - значение

Карта любви, свадьбы, романтики, знакомства.

Возможно вы получите предложение руки и сердца. Вы проведете время с любимым человеком.

Состоится заключение важной сделки.

Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на апрель 2025 Телец

Император Таро - значение

Состоится знакомство с человеком с сильным характером, который имеет высокий статус и опыт.

Мужчина (Овен по гороскопу) поможет решить проблемы.

10 мечей Таро - значение

Карта завершения. Например, вы уволитесь с работы. Не исключено расставание с человеком, который любит командовать и подавлять. Что-то уйдет из вашей жизни в прошлое.

10 жезлов Таро - значение

Вы идете к новым вершинам и кто-то вам помогает. Вы почти достигли своей цели, свидетельствует гороскоп Таро.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на апрель 2025 Близнецы

9 жезлов Таро - значение

Вам нужно поставить свои личные границы. Вы хотите, чтобы на вас обратили внимание, учли ваши интересы.

Наступит кульминация процесса, вы почти достигли своей цели.

Мир - Таро - значение

Цикла завершается, ваш статус меняется. Вы переходите на новый жизненный этап.

6 кубков Таро - значение

Карта теплых воспоминаний и приятных эмоций. Какое-то событие вызовет у вас слезы умиления. Вы увидите, что кто-то по настоящему хорошо к вам относится и ничего не требует взамен.

Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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