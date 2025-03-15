Гороскоп Таро на апрель 2025: Ракам - возможность, Львам - деньги, Девам - радость

Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в апреле Ракам, Львам и Девам.

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Гороскоп Таро на апрель 2025 для Раков, Львов, Дев / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Вы узнаете:

Кто из знаков зодиака может заболеть

Кого ждет большая прибыль

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на апрель 2025 для знаков зодиака Рак, Лев, Дева.

Если вам интересны прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на апрель 2025: Овнам - мудрость, Тельцам - расставание, Близнецам - радость.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Раки будут полны энтузиазма, Львам стоит готовиться к резкой смене планов. У Дев жизнь идет своим чередом, пишет Главред.

Гороскоп Таро на апрель 2025 Рак

3 жезлов Таро - значение

Карта активности, желания действовать. Вами движет интерес к чему-то. Вы строите планы и их реализуете, возможно в группе других людей.

Туз мечей Таро - значение

Перед Раками откроются новые возможности. Вы получите новую информацию, будете с кем-то общаться, встречаться. Придет ясность. Вы точно будете знать, что делать и куда идти.

8 мечей Таро - значение

Что-то вас ограничивает. Чувство долга или какие-то обязательства мешают вам что-то сделать. Возможно, вы боитесь того, что скажут другие люди.

Есть риск заболеть и оказаться на больничном.

Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на апрель 2025 Лев

Башня Таро - значение

Карта трансформации и перемен.

Будет резкая смена планов. Вы что-то строите, планируете, но внезапно все поменяется.

2 жезлов Таро - значение

Карта расширения. Вы будете планировать поездку. Возможно, вам нужно связаться с кем-то, кто находится далеко.

10 пентаклей Таро - значение

В апреле Львов ждет большая прибыль, поддержка семьи, хорошее здоровье. У вас будет много работы, клиентов.

Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на апрель 2025 Дева

Туз жезлов Таро - значение

Вас ждет начало чего-то нового. Появятся неожиданные возможности. Вы поедете туда, где еще не были. Будете получать новые навыки. Что-то вызовет у вас радостное возбуждение.

3 жезлов Таро - значение

Карта активности. Вы начинаете воплощать свои планы и идете к своей цели или мечте. У вас появятся друзья, сменится окружение. Не исключена командировка.

Умеренность Таро - значение

Все идет своим чередом, возможно немного медленнее, чем вы думали. А может быть вы и сами не торопите события и сохраняете спокойствие.

Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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