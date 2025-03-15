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Гороскоп Таро на апрель 2025: Весам - перемены, Скорпионам - переезд, Стрельцам - отпуск

Анна Ярославская
15 марта 2025, 13:23
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Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать во второй месяц весны Весам, Скорпионам и Стрельцам.
Анжела Перл
Гороскоп Таро на март 2025 для Весов, Скорпионов и Стрельцов / скриншот

Вы узнаете:

  • У кого начнутся важные перемены
  • Кто может рассчитывать на хорошую прибыль

Таролог Анжела Перл составила прогноз по картам Таро на апрель 2025 для знаков зодиака Весы, Скорпион, Стрелец.

Если вам интересны прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на апрель 2025: Ракам - возможность, Львам - деньги, Девам - радость.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Весы начнут жить по-новому. У Скорпионов произойдут важные перемены в жизни. У Стрельцов месяц будет более-менее спокойным, пишет Главред.

Гороскоп Таро на апрель 2025 Весы

9 жезлов Таро - значение

Вы определяете свои границы и знаете, чего вы достойны. Вы будете устанавливать правила в компании, на работе или в семье.

Какой-то вопрос завершается и вы будете стоять на своем.

Шут Таро - значение

Карта означает новый цикл в жизни, дело с нуля. Может быть вы будете делать то, что раньше никогда не делали.

Решения принимаются быстро, импульсивно. Не исключено знакомство с иностранцем. Вы начинаете жить, как раньше не жили. Произойдет смена окружения.

Смерть Таро - значение

Карта означает завершение какого-то этапа. Может быть вы увольняетесь с работы или переезжаете?

Эта карта обычна трактуется как трансформация, переход с одного этапа на другой.

Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на апрель 2025 Скорпион

Смерть Таро - значение

Что-то или кто-то уйдет из вашей жизни. Это карта больших перемен и трансформации.

8 жезлов Таро - значение

События развиваются очень быстро. Вы получите новость, информацию, письмо. Не исключена поездка.

4 жезлов Таро - значение

Карта дома, семьи, недвижимости. Если вы хотите продавать или покупать - дождитесь второй половины апреля. Возможно вас пригласят на новоселье. Не исключен переезд или смена работы.

Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на апрель 2025 Стрелец

4 кубков Таро - значение

У Стрельцов месяц будет спокойным. Вы будете отказываться от каких-то предложений. Возможен отпуск, пауза, передышка.

Может быть вы займетесь йогой, медитацией.

7 пентаклей Таро - значение

Финансы будут расти. Прибыль скоро будет. Вас ждут хорошие результаты труда. Вы получите классную работу, инвестиции, хорошего клиента или проект.

3 кубков Таро - значение

Карта праздника и вечеринки. У вас будет повод что-то отметить, чему-то порадоваться.

Детальный Таро-прогноз для Стрельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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