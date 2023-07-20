Гороскоп Таро на август 2023: Овнам - новость, Тельцам - травмы, Близнецам - страх

Известный астролог Анжела Перл рассказала, чего ждать от последнего месяца лета Овнам, Тельцам и Близнецам.

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Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Овен, Телец, Близнецы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на август 2023 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнов что-то "убьет наповал", Тельцы справятся с проблемами, а Близнецам нужно побороть свои страхи.

Гороскоп Таро на август 2023 Овен

10 мечей Таро - значение

Карта завершения. Например, закончится проект. Возможна неприятная новость.

Король мечей Таро - значение

Мужчина (Близнецы, Весы, Водолей). По профессии - чиновник, юрист, адвокат, врач, хирург. Неэмоциональный, холодный человек. Он сыграет какую-то роль в жизни Овнов.

Королева пентаклей Таро - значение

Девушка или женщина, практичная, стабильная. По гороскопу - Телец, Дева или Козерог. Возможно она поддержит Овнов финансово.

4 мечей Таро - значение

Вам нужен отдых, советует карта. Если вы не позволите себе отдохнуть, то можете попасть в больницу.

Также эта карта говорит об ожидании чего-то.

Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на август 2023 Телец

Башня Таро - значение

Планы внезапно поменяются. Придется что-то переделывать. Есть риск разрыва отношений, новость об увольнении.

Будьте осторожны - вы можете получить травму.

Сила Таро - значение

Тельцы справятся с любой, даже самой сложной ситуацией, говорит расклад Таро.

2 кубков Таро - значение

Карта влюбленных. Если вы свободны, вас ждет романтическое знакомство, свидание. Если вы браке, то отношения с мужем/женой будут очень гармоничными. Возможно, вы поедете вместе отдыхать.

Также эта карта говорит о выгодном партнерстве и соглашениях.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на август 2023 Близнецы

3 кубков Таро - значение

Близнецов ждут хорошие новости, празднование. Вы найдете единомышленников, пойдете в ресторан, на встречу с друзьями.

4 кубков Таро - значение

Вы будете выбирать между несколькими предложениями. Что-то вам не понравится и вы будете ждать лучший вариант.

Август - удачное время для того, чтобы уделить время себе.

8 мечей Таро - значение

Карта страхов и тяжелых мыслей. Близнецам не хватает ясности, чтобы выйти из ситуации. На самом деле выход есть, просто вы находитесь под властью ложных убеждений.

Возможно возникнут обстоятельства, когда Близнецам придется взять на себя дополнительные обязательства.

Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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