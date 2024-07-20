Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на август 2024 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овны могут рассчитывать на помощь в августе. Тельцы крутятся как белка в колесе, но из этой ситуации есть выход. Близнецов ждут приятные и радостные события.
Если вам интересен прогноз по картам Таро на полнолуние 21 июля, читайте материал: Таро-прогноз на полнолуние 21 июля: Ракам - завершение, Львам - важный разговор.
Гороскоп Таро на август 2024 Овен
Королева кубков Таро - значение
Женщина (Рак, Скорпион, Рыбы) окажет Овнам психологическую помощь в августе. Возможно, это врач, психолог или просто подруга. Она выслушает и поможет исполнить ваши желания или решить любую проблему.
8 жезлов Таро - значение
Карта скорости, возможностей, поездок. Вам придется делать выбор. Процессы будут происходить легко и быстро. У вас есть ключ, чтобы открыть любую дверь. Могут неожиданно приехать гости.
Колесо фортуны Таро - значение
Карта везения и удачи. Ситуация поворачивается в вашу сторону. Овны также получат хороший доход, работу. Не исключены поездки.
Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на август 2024 Телец
Умеренность Таро - значение
Не торопитесь. Всему свое время. Ситуация будет развиваться так, чтобы вы оказались в плюсе. Нужно позаботиться о балансе и в отношениях, и в работе, и в жизни в целом.
5 пентаклей Таро - значение
Возможно вы слишком много работаете, что скажется на здоровье. Будьте острожны, посоветовала таролог.
Из любой ситуации есть выход. Вам нужно просто его найти.
Мир Таро - значение
Цикла завершается. Что-то нужно закончить. Какие-то обязательства на вас давят, но скоро ситуация изменится и вы освободитесь.
Не исключено путешествие, возможно за границу.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на август 2024 Близнецы
10 кубков Таро - значение
Карта исполнения желаний. Вы получите подарок небес.
Близнецов ждут приятные события: свадьба, помолвка, рождение ребенка, выздоровление, воссоединения семьи. Произойдет то, о чем вы долго мечтали и к чему стремились.
Королева пентаклей Таро - значение
Карта говорит о хорошем доходе, удачных приобретениях. Откроются новые финансовые возможности. Какая-то женщина поможет Близнецам в финансовой сфере. По гороскопу она - Телец, Дева или Козерог.
3 кубков Таро - значение
Карта говорит о приятной компании, девичнике, шопинге, встречах для души.
Вы будете что-то праздновать или обмывать.
Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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