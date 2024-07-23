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Гороскоп Таро на август 2024: Весам - прибыль, Скорпионам - отпуск, Стрельцам - перспективы

Анна Ярославская
23 июля 2024, 10:36
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Анжела Перл рассказала, чего ждать в последний месяц лета трем знакам зодиака - Весам, Скорпионам и Стрельцам.
Анжела Перл, гороскоп
Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Весы, Стрелец, Скорпион / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, pixabay.com, ua.depositphotos.com

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на август 2024 для знаков зодиака Весы, Скорпион, Стрелец.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Весы получат финансовую поддержку. У Скорпионов исполнится желание, а Стрельцы окажутся в нужное время в нужном месте.

Если вам интересны Таро-прогнозы для других знаков зодиака на третий месяц лета, читайте материалы:

Гороскоп Таро на август 2024 Весы

10 пентаклей Таро - значение

Карта прибыли, получения подарков, финансовой помощи, выплат, хорошей работы и повышения в должности. Вы получите желаемое. Возможно состоится свадьба или вас ждет предложение.

Также это хорошая семейная карта. Возможно вы будете праздновать что-то всей семьей.

9 жезлов Таро - значение

Весы стоят на страже своей территории. Возможно вы будете устанавливать личные границы или в прямом смысле заботиться о безопасности своего дома.

Вы вышли на новый уровень, гордитесь собой и находитесь точно на своем месте.

Король пентаклей Таро - значение

Карта финансовых дел. Например, вы будете оформлять кредит, банковскую карточку, наследство, пенсию.

Какой-то мужчина окажет финансовую поддержку или даст хороший совет. По гороскопу он Телец, Дева или Козерог

Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на август 2024 Скорпион

3 пентаклей Таро - значение

В августе работа и заказы у Скорпионов будут. Вас ждет работа в команде, коллективе.

Некоторые представители этого знака зодиака пройдут обучение у мастера. Впоследствии новые навыки и знания принесут Скорпионам прибыль.

4 жезлов Таро - значение

Карта отдыха, стабильности. Вас пригласят на день рождения или свадьбу или вы поедете в отпуск.

В новом коллектива вас примут как члена семьи. Некоторые Скорпионы переедут на новое место жительства.

Иерофант Таро - значение

Карта мудрости и учителя. Возможно Скорпионы найдут коуча и будут проходить какие-то практики.

Звезда Таро - значение

У вас исполнится старая мечта или появится новая. Вы поймете, чего вы хотите и в каком направлении двигаться.

Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на август 2024 Стрелец

Туз кубков Таро - значение

Радостные эмоции будут литься через край. Стрельцов посетит вдохновение, появятся творческие идеи.

Маг Таро - значение

Карта говорит о том, что вы все можете и знаете, как этого достичь. У вас есть все ресурсы для того, чтобы реализовать свои планы. Стрельцы сделают шаг в новом направлении. Появятся возможности, причем они будут совпадать с желаниями. Стрельцы окажутся в нужное время в нужном месте.

Справедливость Таро - значение

Карта баланса и равновесия. Ожидаются переговоры. Вы будете обсуждать условия, стороны придут к взаимопониманию. Возможно оформление юридических документов.

Детальный Таро-прогноз для Стрельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

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