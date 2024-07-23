Гороскоп Таро на август 2024: Весам - прибыль, Скорпионам - отпуск, Стрельцам - перспективы

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на август 2024 для знаков зодиака Весы, Скорпион, Стрелец.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Весы получат финансовую поддержку. У Скорпионов исполнится желание, а Стрельцы окажутся в нужное время в нужном месте.
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Гороскоп Таро на август 2024 Весы
10 пентаклей Таро - значение
Карта прибыли, получения подарков, финансовой помощи, выплат, хорошей работы и повышения в должности. Вы получите желаемое. Возможно состоится свадьба или вас ждет предложение.
Также это хорошая семейная карта. Возможно вы будете праздновать что-то всей семьей.
9 жезлов Таро - значение
Весы стоят на страже своей территории. Возможно вы будете устанавливать личные границы или в прямом смысле заботиться о безопасности своего дома.
Вы вышли на новый уровень, гордитесь собой и находитесь точно на своем месте.
Король пентаклей Таро - значение
Карта финансовых дел. Например, вы будете оформлять кредит, банковскую карточку, наследство, пенсию.
Какой-то мужчина окажет финансовую поддержку или даст хороший совет. По гороскопу он Телец, Дева или Козерог
Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на август 2024 Скорпион
3 пентаклей Таро - значение
В августе работа и заказы у Скорпионов будут. Вас ждет работа в команде, коллективе.
Некоторые представители этого знака зодиака пройдут обучение у мастера. Впоследствии новые навыки и знания принесут Скорпионам прибыль.
4 жезлов Таро - значение
Карта отдыха, стабильности. Вас пригласят на день рождения или свадьбу или вы поедете в отпуск.
В новом коллектива вас примут как члена семьи. Некоторые Скорпионы переедут на новое место жительства.
Иерофант Таро - значение
Карта мудрости и учителя. Возможно Скорпионы найдут коуча и будут проходить какие-то практики.
Звезда Таро - значение
У вас исполнится старая мечта или появится новая. Вы поймете, чего вы хотите и в каком направлении двигаться.
Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на август 2024 Стрелец
Туз кубков Таро - значение
Радостные эмоции будут литься через край. Стрельцов посетит вдохновение, появятся творческие идеи.
Маг Таро - значение
Карта говорит о том, что вы все можете и знаете, как этого достичь. У вас есть все ресурсы для того, чтобы реализовать свои планы. Стрельцы сделают шаг в новом направлении. Появятся возможности, причем они будут совпадать с желаниями. Стрельцы окажутся в нужное время в нужном месте.
Справедливость Таро - значение
Карта баланса и равновесия. Ожидаются переговоры. Вы будете обсуждать условия, стороны придут к взаимопониманию. Возможно оформление юридических документов.
Детальный Таро-прогноз для Стрельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:
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