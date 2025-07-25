Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на август 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - баланс, Рыбам - отпуск

Анна Ярославская
25 июля 2025, 05:31
52
Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в августе Козерогам, Водолеям и Рыбам.
Анжела Перл, гороскоп Таро
Гороскоп Таро на август 2025 для Козерогов, Водолеев и Рыб / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кому стоит научиться сказать "нет"
  • Какой знак зодиака поедет в отпуск
  • Кто получит хорошую новость

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на август 2025 для Козерогов, Водолеев и Рыб.

Если вам интересны прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на август 2025: Ракам - поездка, Львам - разочарование, Девам - подарок.

видео дня

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Козерогов ждет начинание. Водолеи должны соблюдать баланс. В жизни Рыб будет место для праздника и радости.

Гороскоп Таро на август 2025 - Козерог

Королева Жезлов Таро - значение

Энергия действий, активности.

Женщина (Лев, Стрелец, Овен) будет присутствовать в вашей жизни в августе. Это может быть подруга, сестра, жена, мама, коллега.

Туз пентаклей Таро - значение

Карта прибыли, начинаний, финансовых возможностей.

Перед вами откроются новые двери, появится новая работа или клиент. У вас будет новый источник доходов.

Не исключена покупка или продажа недвижимости, но это карта больше о получении денег, может быть продажа недвижимости.

Вы сделаете шаг в новом направлении.

Паж мечей Таро - значение

Карта обучения, детей, школьников, студентов.

Вы в начале пути. Идея получит развитие.

Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на август 2025 - Водолей

6 мечей Таро - значение

Вас ждет путешествие, отпуск, круиз.

Эта карта движения вперед и перехода на новый уровень, к лучшей жизни. Черная полоса закончится. На другом берегу будет лучше, чем на этом.

Не исключено, что вы получите новую работу, откроете новый бизнес.

Умеренность Таро - значение

Все идет своим чередом. Не подгоняйте, не торопитесь. Всему свое время.

Также знайте меру, например, в употреблении алкоголя. Найдите баланс между работой и отдыхом. Не забывайте высыпаться.

7 жезлов Таро - значение

Вам стоит помнить о личном пространстве. Умейте сказать "нет" тому, что вам вредит. Выставляйте свои личные границы. У вас должно быть личное пространство, в том числе и на энергетическом уровне.

Водолеям нужно взять отдых, паузу хотя бы в шесть дней.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на август 2025 - Рыбы

Жрец Таро - значение

Карта мудрости, традиций. Возможно вас пригласят на свадьбу, крестины.

Вы прочитаете книгу или получите знания, которые поменяют ваше мироощущение.

3 кубков Таро - значение

Рыб ждет праздник, совместный отпуск, поездка с подругами.

Вы получите хорошую новость, которую захочется отметить.

В целом, это карта отдыха, а не работы.

Королева кубков Таро - значение

Женщина (Рыбы, Скорпион, Рыбы) сыграет роль в вашей жизни.

Возможно эта карта символизирует вас. Позвольте себе отдохнуть, расслабиться.

Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп на август гороскоп Рыбы гороскоп Козерог гороскоп Водолей таро карты таро Анжела Перл гороскоп Таро Гороскоп 2025
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В ДТП погиб нардеп Ярослав Рущишин: болезненная потеря для общественности и культуры

В ДТП погиб нардеп Ярослав Рущишин: болезненная потеря для общественности и культуры

02:06Украина
США согласовали большой пакет военной помощи: что получит Украина в ближайшее время

США согласовали большой пакет военной помощи: что получит Украина в ближайшее время

23:50Война
Starlink "лег" по всему фронту - что известно о массовом сбое спутниковой связи

Starlink "лег" по всему фронту - что известно о массовом сбое спутниковой связи

22:59Война
Реклама

Популярное

Ещё
4 знака зодиака могут получить божественное изобилие в Новолуние во Льве

4 знака зодиака могут получить божественное изобилие в Новолуние во Льве

Карта Deep State онлайн за 24 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Залужный спрогнозировал, когда может закончиться война: какой крайний срок

Залужный спрогнозировал, когда может закончиться война: какой крайний срок

Даже нанесли на карты: какое новое название должен был получить Николаев при СССР

Даже нанесли на карты: какое новое название должен был получить Николаев при СССР

Россияне заявили, что "зашли" в Купянск - в ВСУ рассказали, какая сейчас ситуация

Россияне заявили, что "зашли" в Купянск - в ВСУ рассказали, какая сейчас ситуация

Последние новости

06:15

Гороскоп на завтра 26 июля: Козерогам - прибыль, Водолеям - приятная встреча

06:10

Выступления под театром Франко: попытка политологического анализамнение

05:59

Притянете хаос и безденежье: в какие дни нельзя мыть головуВидео

05:31

Гороскоп Таро на август 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - баланс, Рыбам - отпуск

05:02

Под угрозой крупные города: Жданов раскрыл замысел армии РФ на фронте до осени

До осени Россия захватит 200 кв км: Жданов – о городах Украины, которым грозит окружение и оккупацияДо осени Россия захватит 200 кв км: Жданов – о городах Украины, которым грозит окружение и оккупация
04:35

Так все же "гумка" или "резинка": учитель назвала одну из самых распространенных ошибокВидео

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с девочкой-художницей за 49 секунд

03:32

О чем молчат историки РФ - раскрыт родовой секрет последнего императора РоссииВидео

02:06

В ДТП погиб нардеп Ярослав Рущишин: болезненная потеря для общественности и культуры

Реклама
01:30

"Никогда не терял к ней своих чувств": что Брэд Питт думает о новом романе Дженнифер Энистон

01:02

Мини-Джеджула: многодетный шоумен показал одномесячную дочь от секретной жены

00:53

"Шахтер" удивил тактикой: как "горняки" одержали яркую победу над "Бешикташем"

00:16

Детские маринованные огурчики: улетают банками

24 июля, четверг
23:50

США согласовали большой пакет военной помощи: что получит Украина в ближайшее время

23:49

Крестная Насти Каменских сделала неожиданное признание о певице

23:01

Почему Германия не спешит передавать ракеты Taurus Украине: эксперт раскрыл детали

22:59

Starlink "лег" по всему фронту - что известно о массовом сбое спутниковой связи

22:55

Собранные 1,3 млн грн шли в крипту и азарные игры: Назарию Гусакову объявили подозрение

22:04

Большая любовь уже на пороге: 3 знаков зодиака ждет романтический прорыв с 31 июля

21:50

Почему "Patriot" не изменят ход войны - Залужный раскрыл секрет победы

Реклама
21:50

"Деблокировали только к вечеру": появились новые подробности последствий удара по Одессе

21:17

28-летний сын Константина Грубича получил тяжелое ранение на фронте

21:05

Как изменится война после 50-дневного ультиматума Трампа - тревожный прогноз

20:45

Почему Украина не должна стать членом Евросоюза: Сийярто сделал неожиданное заявление

20:16

Зеленский внес в Раду законопроект о НАБУ и САП: основные положения

19:59

За кулисами авиации: пилот раскрыл истинную причину не включеного "режима полета"

19:58

В НАТО допустили роковую ошибку: Залужный оценил готовность альянса к войне

19:47

"Армия РФ уже бы отступала": Жданов назвал ключ к победе Украины

19:10

Мировой порядок на паузе: готов ли Трамп договариваться с Си Цзиньпиноммнение

19:08

Не только Крым - в Украине была еще одна автономная республика, где она находиласьВидео

19:01

Вершинная гниль на томатах: огородник раскрыл простой метод борьбы с болезньюВидео

18:50

Три месяца без свиданий – отправят воевать: в России готовят громкий законопроект

18:45

Умер легенда реслинга и актер Халк Хоган

18:42

В Украине возвращается сильная непогода: синоптики объявили штормовое предупреждение

18:41

Кадыров тонул: что случилось с главой Чечни в Турции

18:22

Почему в этот день нужно поплакать: важные приметы 25 июля

18:21

Усику назначили новый бой: кто соперник непобедимого украинца

17:40

Россия подтянула военное оборудование к границам НАТО: одна из стран бьет тревогу

17:39

Топ-чиновник Путина звонил Ермаку с "предложением" в первые часы вторжения - FT

17:35

Россияне заявили, что "зашли" в Купянск - в ВСУ рассказали, какая сейчас ситуация

Реклама
17:12

Вкус, от которого все будут в восторге: рецепт нереально вкусных маринованных кабачковВидео

17:11

"Всегда хочу извиниться": Валерий Залужный оставил для жены-именинницы трогательное послание

16:51

Что будет с долларом и евро в августе 2025 года: к чему готовиться украинцам

16:43

В 2026 году Кремль предстанет перед выбором, которого боится больше всего - Залужный

16:30

Евро уже превысил 49 грн: в Украине резко взлетел курс валют за сутки

16:21

Появились новости о состоянии здоровья короля Чарльза

16:20

3 признака, на которые стоит обратить внимание: как понять, что картофель готов к выкопке

16:11

"Не вранье, а унижение": нервный Олег Винник рассказал, каким образом оказался в Германии во время войны

16:07

Украинцы жалуются на отсутствие билетов на поезда: в Укрзализныце ответили

16:00

Путин принял стратегическое решение по войне - раскрыты два сценария для Украины

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять