Вы узнаете:
- Кому стоит научиться сказать "нет"
- Какой знак зодиака поедет в отпуск
- Кто получит хорошую новость
Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на август 2025 для Козерогов, Водолеев и Рыб.
Если вам интересны прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на август 2025: Ракам - поездка, Львам - разочарование, Девам - подарок.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Козерогов ждет начинание. Водолеи должны соблюдать баланс. В жизни Рыб будет место для праздника и радости.
Гороскоп Таро на август 2025 - Козерог
Королева Жезлов Таро - значение
Энергия действий, активности.
Женщина (Лев, Стрелец, Овен) будет присутствовать в вашей жизни в августе. Это может быть подруга, сестра, жена, мама, коллега.
Туз пентаклей Таро - значение
Карта прибыли, начинаний, финансовых возможностей.
Перед вами откроются новые двери, появится новая работа или клиент. У вас будет новый источник доходов.
Не исключена покупка или продажа недвижимости, но это карта больше о получении денег, может быть продажа недвижимости.
Вы сделаете шаг в новом направлении.
Паж мечей Таро - значение
Карта обучения, детей, школьников, студентов.
Вы в начале пути. Идея получит развитие.
Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на август 2025 - Водолей
6 мечей Таро - значение
Вас ждет путешествие, отпуск, круиз.
Эта карта движения вперед и перехода на новый уровень, к лучшей жизни. Черная полоса закончится. На другом берегу будет лучше, чем на этом.
Не исключено, что вы получите новую работу, откроете новый бизнес.
Умеренность Таро - значение
Все идет своим чередом. Не подгоняйте, не торопитесь. Всему свое время.
Также знайте меру, например, в употреблении алкоголя. Найдите баланс между работой и отдыхом. Не забывайте высыпаться.
7 жезлов Таро - значение
Вам стоит помнить о личном пространстве. Умейте сказать "нет" тому, что вам вредит. Выставляйте свои личные границы. У вас должно быть личное пространство, в том числе и на энергетическом уровне.
Водолеям нужно взять отдых, паузу хотя бы в шесть дней.
О персоне: Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на август 2025 - Рыбы
Жрец Таро - значение
Карта мудрости, традиций. Возможно вас пригласят на свадьбу, крестины.
Вы прочитаете книгу или получите знания, которые поменяют ваше мироощущение.
3 кубков Таро - значение
Рыб ждет праздник, совместный отпуск, поездка с подругами.
Вы получите хорошую новость, которую захочется отметить.
В целом, это карта отдыха, а не работы.
Королева кубков Таро - значение
Женщина (Рыбы, Скорпион, Рыбы) сыграет роль в вашей жизни.
Возможно эта карта символизирует вас. Позвольте себе отдохнуть, расслабиться.
Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:
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Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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