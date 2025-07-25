Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в августе Козерогам, Водолеям и Рыбам.

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Гороскоп Таро на август 2025 для Козерогов, Водолеев и Рыб / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кому стоит научиться сказать "нет"

Какой знак зодиака поедет в отпуск

Кто получит хорошую новость

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на август 2025 для Козерогов, Водолеев и Рыб.

Если вам интересны прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на август 2025: Ракам - поездка, Львам - разочарование, Девам - подарок.

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Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Козерогов ждет начинание. Водолеи должны соблюдать баланс. В жизни Рыб будет место для праздника и радости.

Гороскоп Таро на август 2025 - Козерог

Королева Жезлов Таро - значение

Энергия действий, активности.

Женщина (Лев, Стрелец, Овен) будет присутствовать в вашей жизни в августе. Это может быть подруга, сестра, жена, мама, коллега.

Туз пентаклей Таро - значение

Карта прибыли, начинаний, финансовых возможностей.

Перед вами откроются новые двери, появится новая работа или клиент. У вас будет новый источник доходов.

Не исключена покупка или продажа недвижимости, но это карта больше о получении денег, может быть продажа недвижимости.

Вы сделаете шаг в новом направлении.

Паж мечей Таро - значение

Карта обучения, детей, школьников, студентов.

Вы в начале пути. Идея получит развитие.

Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на август 2025 - Водолей

6 мечей Таро - значение

Вас ждет путешествие, отпуск, круиз.

Эта карта движения вперед и перехода на новый уровень, к лучшей жизни. Черная полоса закончится. На другом берегу будет лучше, чем на этом.

Не исключено, что вы получите новую работу, откроете новый бизнес.

Умеренность Таро - значение

Все идет своим чередом. Не подгоняйте, не торопитесь. Всему свое время.

Также знайте меру, например, в употреблении алкоголя. Найдите баланс между работой и отдыхом. Не забывайте высыпаться.

7 жезлов Таро - значение

Вам стоит помнить о личном пространстве. Умейте сказать "нет" тому, что вам вредит. Выставляйте свои личные границы. У вас должно быть личное пространство, в том числе и на энергетическом уровне.

Водолеям нужно взять отдых, паузу хотя бы в шесть дней.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на август 2025 - Рыбы

Жрец Таро - значение

Карта мудрости, традиций. Возможно вас пригласят на свадьбу, крестины.

Вы прочитаете книгу или получите знания, которые поменяют ваше мироощущение.

3 кубков Таро - значение

Рыб ждет праздник, совместный отпуск, поездка с подругами.

Вы получите хорошую новость, которую захочется отметить.

В целом, это карта отдыха, а не работы.

Королева кубков Таро - значение

Женщина (Рыбы, Скорпион, Рыбы) сыграет роль в вашей жизни.

Возможно эта карта символизирует вас. Позвольте себе отдохнуть, расслабиться.

Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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