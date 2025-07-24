Гороскоп Таро на август 2025: Весам - страх, Скорпионам - сомнения, Стрельцам - стабильность

Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в последний месяц лета Весам, Скорпионам и Стрельцам.

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Гороскоп Таро на август 2025 для Весов, Скорпионов и Стрельцов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

Перед кем откроются новые возможности

Кого будет одолевать страх

Таролог Анжела Перл составила прогноз по картам Таро на август 2025 для знаков зодиака Весы, Скорпион, Стрелец.

Если вам интересны прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на август 2025: Овнам - завершение, Тельцам - прибыль, Близнецам - перемены.

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Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Весам нужно не бояться принять решение. У Скорпионов исполнится желание. Стрельцам стоит поберечь свои деньги, пишет Главред.

Гороскоп Таро на август 2025 - Весы

Дьявол, 2 мечей Таро - значение

Вы боитесь принять решение и откладываете его. Таролог советует посмотреть правде в глаза и сделать этот шаг. Не стоит сомневаться.

Дьявол говорит о том, что вы испытываете давление и контроль.

Совет: не принимайте решение из страха, делайте это, исходя из энергии любви.

Императрица Таро - значение

Карта символизирует деньги, прибыль, любовь, красоту.

Вас ждет успех в бизнесе, в любви, в жизни. По словам таролога, все будет хорошо. Кто-то проявит заботу о вас.

Туз жезлов Таро - значение

Карта начинаний. Перед вами откроются новые возможности. Появится новая энергия. В вашу жизнь войдет новый человек.

Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на август 2025 - Скорпион

2 кубков Таро - значение

Карта любви и романтики. Состоится знакомство, встреча, свидание.

У вас появится новый друг/подруга.

Возможны удачные переговоры. Не стоит подписывать документы до 11 августа, пока Меркурий не развернется в прямое движение.

Туз жезлов Таро - значение

Карта нового начала и возможностей. Ваше желание может исполнится. Откроются новые двери.

2 мечей Таро - значение

Вы чего-то боитесь и выжидаете, сомневаетесь в том, какое решение принять.

Таролог советует побороть свой страх и сделать шаг в новом направлении.

Дьявол Таро - значение

На вас кто-то давит, поэтому вы испытываете страх.

Перед Скорпионами будет стоять сложный выбор.

Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на август 2025 - Стрелец

Иерофант Таро - значение

Карта традиций, закона, социума, порядка.

Женщина сыграет важную роль в жизни Стрельцов.

Паж жезлов Таро - значение

Вы набираетесь опыта. Возможно, вы будете учиться, овладевать новой профессией.

Вам нужно будет за кем-то ухаживать и о чем-то заботиться.

3 пентаклей Таро - значение

Стрельцы будут работать в команде. Возможно вы планируете какое-то событие и будете обсуждать это с группой людей.

Если вы работаете с клиентами, то работа в августе у вас будет.

4 пентаклей Таро - значение

Стоит поберечь свои деньги. Экономьте, советует астролог.

Не стоит инвестировать до 11 августа.

Стрельцы могут получить стабильную работу или источник дохода.

Сейчас не время для финансовых перемен.

Детальный Таро-прогноз для Стрельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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